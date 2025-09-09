Ukraine thành công đưa 4 binh sĩ ẩn náu 3 năm ra khỏi vùng Nga kiểm soát

Binh sĩ Ukraine (Ảnh minh họa: Reuters).

Bốn binh sĩ Ukraine đã thành công rời khỏi một bệnh viện nằm sâu trong vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát sau 3 năm ẩn náu tại đây. Lực lượng đặc nhiệm của Ukraine là bên đã thực hiện nhiệm vụ được Kyiv Post mô tả là "táo bạo" này.

Những người này bị thương trong trận chiến năm 2022 và vẫn ở lại bệnh viện, nhưng danh tính của họ được giữ kín nhờ sự giúp đỡ của đội ngũ y tế tại cơ sở này.

Oleksii Neizhpapa, người chỉ huy cuộc giải cứu, mô tả nhiệm vụ này là minh chứng cho sự bền bỉ khi các binh sĩ Ukraine vẫn ẩn náu được ở nơi "tưởng chừng như không còn cơ hội" trong nhiều năm qua.

Ông Neizhpapa cho biết chiến dịch được khởi động sau khi một lính thủy đánh bộ Ukraine, được thả trong đợt trao đổi tù binh gần đây với Moscow, tiết lộ rằng người anh em sinh đôi của mình vẫn còn sống và đang ẩn náu trong một bệnh viện.

“Ngay khi nhận được thông tin này, tôi đã quyết định bắt đầu các biện pháp sơ tán đặc biệt”, ông Neizhpapa nói.

Vị chỉ huy không tiết lộ địa điểm bệnh viện cũng như danh tính các binh sĩ được giải cứu vì lý do an ninh.

Một đoạn video do ông Neizhpapa công bố cho thấy người lính thủy đánh bộ chờ đợi để đoàn tụ với người anh em sinh đôi, người mà anh đã nhiều năm không gặp.

“Tôi nhớ anh ấy vô cùng. Tôi sắp được gặp anh ấy rồi. Thật không dễ dàng để vượt qua những điều như thế này", anh nói.

Cùng với binh sĩ trên, ba quân nhân lực lượng Vệ binh Quốc gia từng được bí mật điều trị trong cơ sở y tế trên, cũng đã được đưa về khu vực do Ukraine kiểm soát.

Một nhân viên y tế giúp đỡ 4 binh sĩ này cũng được sơ tán.

Chiến dịch táo bạo này do Angels thực hiện. Đây là một đơn vị đặc nhiệm của Hải quân Ukraine, được thành lập năm 2022 với nhiệm vụ di tản dân thường và binh sĩ ở phía sau tiền tuyến.

Theo ông Neizhpapa, đơn vị này đưa thành công 88 người ra ngoài khu vực Nga kiểm soát kể từ khi thành lập.