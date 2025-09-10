Ukraine mổ xẻ tên lửa Nga bị cáo buộc bắn vào tòa nhà chính phủ ở Kiev

Hình ảnh các mảnh vỡ mà Ukraine mô tả là thuộc về tên lửa Iskander của Nga (Ảnh: Tình báo Ukraine).

Ukraine ngày 9/9 cho biết, tên lửa hành trình mà Nga "bắn vào tòa nhà chính phủ" ở trung tâm Kiev hôm 7/9 chứa hàng chục linh kiện nước ngoài, bao gồm chip và các bộ phận điện tử khác do Mỹ sản xuất.

Theo ông Vladyslav Vlasiuk, Ủy viên chính sách trừng phạt của Tổng thống Ukraine, tên lửa Iskander 9M727 bắn trúng tòa nhà này đã không phát nổ, nhiều khả năng do bị hệ thống phòng không Ukraine làm hư hại.

Nga ngày 8/9 tuyên bố chỉ nhắm đến các mục tiêu quân sự của Ukraine trong cuộc tấn công cuối tuần qua, gián tiếp bác tin tập kích tòa nhà chính phủ Ukraine.

Trong báo cáo mới nhất ngày 9/9, ông Vlasiuk đã công bố các bức ảnh về quả tên lửa bị hư hỏng, cũng như danh sách các linh kiện từng được tìm thấy trong những quả tên lửa cùng loại.

Danh sách này gồm 35 bộ phận do các công ty Mỹ sản xuất, trong đó có Texas Instruments, Analog Devices, Altera và các hãng khác, cũng như linh kiện từ các công ty Nhật Bản, Anh và Thụy Sĩ.

Các số sê-ri cho thấy một số linh kiện đã được sản xuất từ nhiều năm trước, nhưng cũng có những linh kiện mới sản xuất gần đây.

Nhiều nước phương Tây, trong đó có 4 nước được nêu trong danh sách của ông Vlasiuk, đã áp đặt các lệnh trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt để ngăn Nga tiếp cận các linh kiện kể trên.

Infineon Technologies, tập đoàn Đức hiện sở hữu hãng Cypress Semiconductor có trụ sở tại Mỹ, một trong các công ty bị nêu tên, nói rằng họ đã thực hiện “các biện pháp rộng rãi” để đảm bảo không bán sản phẩm cho Nga.

Người phát ngôn của công ty cho biết Infineon Technologies đã ngừng toàn bộ các chuyến hàng trực tiếp và gián tiếp tới Nga, đồng thời áp dụng công cụ để đảm bảo khách hàng tuân thủ.

Tuy nhiên, công ty này sản xuất khoảng 30 tỷ con chip mỗi năm, và người phát ngôn thừa nhận điều này khiến “rất khó kiểm soát toàn bộ vòng đời sản phẩm".

Texas Instruments trước đây cho biết đã ngừng bán sản phẩm sang Nga và Belarus từ tháng 2/2022, và mọi chuyến hàng chip của hãng sang Nga đều không được phép.

Ông Vlasiuk nói rằng dù quả tên lửa này vẫn chứa hàng chục linh kiện do phương Tây sản xuất, nhưng số lượng đã ít hơn so với các tên lửa từng được phân tích trong giai đoạn đầu chiến sự.

“Có ít linh kiện hơn từ châu Âu và Mỹ, và nhiều hơn từ Nga”, ông nói.

Theo ông, phần lớn các linh kiện nước ngoài trong quả tên lửa là các bộ phận lưỡng dụng, tức được thiết kế cho mục đích dân sự nhưng cũng có thể dùng cho quân sự.

Nga chưa bình luận về thông tin mà Ukraine cung cấp liên quan tới linh kiện. Trước đó, Nga nhiều lần khẳng định họ có năng lực và tiềm lực để gia tăng quy mô ngành công nghiệp quốc phòng, đáp ứng nhu cầu của cuộc chiến tiêu hao.

Tuần trước, Phó Cục trưởng Cục Tình báo Quân sự Ukraine Vadym Skibitskyi ước tính, Nga dự kiến sẽ sản xuất gần 2.500 tên lửa dẫn đường chính xác vào năm 2025, bao gồm các loại hành trình, đạn đạo và siêu vượt âm.

Ngoài tên lửa, Nga còn lên kế hoạch sản xuất nhiều khí tài quân sự hiện đại vào cuối năm 2025, trong đó có 57 máy bay chiến đấu như Su-57, Su-35, Su-34 và Su-30, theo ông Skibitskyi.