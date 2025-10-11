Bắc Kinh lên tiếng về đề xuất cấm máy bay Trung Quốc đến Mỹ qua Nga

Máy bay Air China trong một sân bay ở Bắc Kinh (Ảnh minh họa: LATimes).

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10/10 đề xuất lệnh cấm các hãng hàng không Trung Quốc bay qua không phận Nga trên các chuyến bay đến và đi từ Mỹ. Bộ Giao thông Mỹ lập luận rằng việc sử dụng không phận Nga mang lại cho các hãng hàng không Trung Quốc lợi thế cạnh tranh không công bằng.

Đáp lại đề xuất này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo, những hạn chế như vậy sẽ gây thiệt hại cho các công ty Mỹ, đồng thời kêu gọi Washington xem xét kỹ lưỡng hậu quả rộng hơn của chính sách này.

“Việc ngăn các hãng hàng không Trung Quốc bay qua không phận Nga trong các chuyến bay đến và đi từ Mỹ sẽ cản trở hoạt động đi lại và giao lưu nhân dân”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn phát biểu trong cuộc họp báo ngày 10/10.

Ông Quách Gia Khôn nhấn mạnh: “Thay vì trừng phạt các quốc gia khác và hành khách trên toàn thế giới, có lẽ đã đến lúc Mỹ nên nghiêm túc xem xét lại tác động của ý tưởng đó đối với doanh nghiệp Mỹ”.

Không phận Nga cung cấp tuyến đường ngắn nhất nối châu Á với châu Âu và Bắc Mỹ, giúp rút ngắn thời gian bay, giảm tiêu thụ nhiên liệu và chi phí vận hành cho các hãng hàng không.

Tuy nhiên, kể từ năm 2022, Moscow đã cấm nhiều hãng hàng không phương Tây sử dụng không phận Nga sau khi các nước phương Tây đóng cửa bầu trời đối với các chuyến bay của Nga giữa bối cảnh xung đột Ukraine leo thang.

Moscow cho biết các chuyến bay giữa Mỹ và Nga có thể được nối lại vào cuối năm 2025. Vấn đề này đã được thảo luận trong khuôn khổ các nỗ lực hòa bình do Mỹ làm trung gian về Ukraine, và vào tháng 8, Đại sứ Nga tại Mỹ Aleksandr Darchiev xác nhận quá trình khôi phục các chuyến bay giữa 2 nước đang được tiến hành.

Các hãng hàng không Trung Quốc không bị áp dụng những hạn chế này. Chính quyền Tổng thống Trump được cho là đã gọi tình hình hiện nay là “không công bằng”, cho rằng điều đó đã gây ra “những tác động cạnh tranh bất lợi đáng kể đối với các hãng hàng không Mỹ”.

Giới chức Mỹ đồng thời yêu cầu các hãng hàng không Trung Quốc phản hồi trong vòng 2 ngày. Cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc hiện chưa bình luận về thông tin này.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ gia tăng. Tổng thống Trump hôm qua cảnh báo áp thêm 100% thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, ngoài mức 30% hiện tại. Động thái trên diễn ra sau khi Trung Quốc thông báo siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, các khoáng sản quan trọng đối với ngành công nghệ cao và quốc phòng của Mỹ.