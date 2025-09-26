NATO lên tiếng về khả năng bắn hạ máy bay Nga nếu xâm phạm không phận

Máy bay chiến đấu F-16 tham gia cuộc tập trận của NATO năm 2023 (Ảnh: AFP).

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News vào ngày 25/9, khi được yêu cầu bình luận về tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng NATO nên bắn hạ máy bay Nga nếu xâm phạm không phận của liên minh, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết ông "hoàn toàn đồng ý" với nhà lãnh đạo Mỹ rằng những máy bay như vậy nên bị bắn hạ "nếu cần thiết".

Tổng thư ký nhấn mạnh lực lượng vũ trang NATO đã có hàng chục năm kinh nghiệm trong việc ứng phó với các hành vi xâm phạm không phận mà liên minh cáo buộc do Nga thực hiện.

"Điều này có nghĩa là các phi công chiến đấu và quân đội sẽ liên tục đánh giá mối đe dọa, và khi cần thiết, sẽ hộ tống những máy bay này ra khỏi lãnh thổ đồng minh. Nếu cần thiết, chúng tôi cũng sẽ hành động nhiều hơn nữa và sẽ làm hết sức mình để bảo vệ người dân của chúng tôi”, ông Rutte tuyên bố.

Tổng thư ký NATO trước đó cho biết liên minh sẽ quyết định theo từng trường hợp cụ thể việc có bắn hạ máy bay Nga bị nghi ngờ xâm phạm không phận của NATO hay không.

“Các quyết định về việc có tấn công máy bay xâm nhập, ví dụ khai hỏa, đều được đưa ra trong thời gian thực và luôn dựa trên thông tin tình báo hiện có về mức độ đe dọa mà máy bay đó gây ra”, ông Rutte nói.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuần này cũng cảnh báo, việc bắn hạ máy bay Nga nếu chúng xâm nhập không phận NATO là “không thể loại trừ”, sau hàng loạt cáo buộc xâm phạm không phận liên minh.

Bloomberg ngày 25/9 đưa tin, tuần này, các nhà ngoại giao châu Âu đã cảnh báo các quan chức Nga rằng NATO sẵn sàng đáp trả bằng vũ lực đối với các hành vi xâm phạm không phận tiếp theo, bao gồm việc bắn hạ máy bay Nga.

Theo Bloomberg, các quan chức Anh, Pháp và Đức đã bày tỏ quan ngại trong một cuộc họp tại Moscow sau khi các máy bay chiến đấu của Nga bị cáo buộc xâm phạm không phận Estonia vào tuần trước. Các nhà ngoại giao châu Âu kết luận rằng sự cố này là cố ý, bất chấp sự phủ nhận của Moscow.

Một quan chức chính phủ Đức đã xác nhận cuộc họp tại Moscow, đồng thời cho biết các đại sứ châu Âu đã nói với các đối tác Nga rằng các hành vi xâm phạm phải chấm dứt. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết ông đang phối hợp với Pháp, Anh, Ba Lan và ủng hộ "mọi biện pháp cần thiết".

Estonia, quốc gia thành viên NATO, cuối tuần trước nói rằng 3 tiêm kích MiG-31 của Nga đã xâm phạm không phận Estonia mà không có sự cho phép trong khoảng 12 phút trước khi buộc phải rút lui.

Vài ngày trước đó, Ba Lan cũng cáo buộc khoảng 20 máy bay không người lái của Nga đi vào không phận, buộc các máy bay chiến đấu của NATO phải bắn hạ một số trong đó.

Một số nước khác trong liên minh quân sự NATO cũng báo cáo những vụ việc tương tự.

Moscow đã bác bỏ cáo buộc cho rằng máy bay quân sự và máy bay không người lái của nước này xâm phạm không phận các nước NATO, đồng thời đưa ra cảnh báo cứng rắn.

Phó Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky cho rằng cả Ba Lan lẫn Estonia đều chưa cung cấp bằng chứng xác đáng cho các cáo buộc trên.

Giới chức Nga khẳng định các tiêm kích của họ chỉ thực hiện chuyến bay theo kế hoạch và “không đi chệch lộ trình đã thỏa thuận, cũng không vượt vào không phận Estonia”.

Ông Polyansky cáo buộc các nước châu Âu “tạo dựng” sự cố với Nga nhằm gây sức ép để chính quyền Tổng thống Mỹ có lập trường gay gắt hơn với Moscow.

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Pháp Alexey Meshkov cảnh báo việc NATO bắn hạ máy bay Nga với lý do xâm phạm không phận các nước thành viên sẽ đồng nghĩa với chiến tranh.