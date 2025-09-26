Mỹ xuất kích dàn chiến đấu cơ chặn máy bay quân sự Nga gần Alaska

Máy bay Sukhoi Su-35S trình diễn trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ ở Moscow, Nga năm 2021 (Ảnh: Getty).

Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) đã điều động các máy bay chiến đấu vào ngày 25/9 để nhận dạng máy bay Nga bị cáo buộc xâm phạm Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) Alaska.

NORAD, một cơ quan chung bảo vệ không phận Mỹ và Canada, đã điều động một máy bay E-3, 4 máy bay F-16 và 4 máy bay tiếp dầu KC-135 để theo dõi 2 máy bay ném bom Tu-95 và 2 máy bay chiến đấu Su-35 của Nga.

Các máy bay Nga sau đó được xác nhận vẫn ở trong không phận quốc tế và không xâm phạm không phận chủ quyền của Mỹ hoặc Canada.

NORAD cho biết những cuộc chạm trán như vậy diễn ra thường xuyên và không được coi là "mối đe dọa".

ADIZ là một phần không phận quốc tế, nơi các quốc gia yêu cầu máy bay phải cung cấp thông tin nhận dạng để giám sát và bảo vệ an ninh quốc gia.

Máy bay Nga từng bị cáo buộc xâm nhập ADIZ của Mỹ. Một sự cố tương tự khác đã được ghi nhận vào ngày 27/8, khi Mỹ điều động máy bay chiến đấu để chặn máy bay Nga.

Cuối tháng 8, NORAD thông báo đã phát hiện và theo dõi một máy bay trinh sát quân sự Nga bên trong ADIZ. Đây là vụ việc thứ tư chỉ trong vài ngày, sau 3 vụ chặn trước đó đối với các máy bay trinh sát tương tự trong khu vực.

Những vụ việc này cho thấy căng thẳng địa chính trị ở một khu vực có lợi ích chiến lược ngày càng tăng đối với cả Nga và NATO.

Alaska nằm tách biệt so với phần còn lại của lãnh thổ Mỹ. (Ảnh: Google Maps)

Cũng trong ngày 25/9, Bộ Tư lệnh Không quân NATO thông báo 2 máy bay chiến đấu Gripen của Hungary đã chặn 5 máy bay quân sự Nga trên biển Baltic.

Các máy bay chiến đấu của Nga, bao gồm 3 chiếc MiG-31, một chiếc Su-30 và một chiếc Su-35, đã bay trên biển Baltic gần không phận Latvia.

Các máy bay chiến đấu Gripen của Hungary đã cất cánh từ căn cứ không quân Siauliai ở Lithuania để chặn máy bay Nga.

"Hungary thể hiện cam kết của liên minh trong việc bảo vệ vùng Baltic và sườn phía đông", Bộ Tư lệnh Không quân NATO tuyên bố.

Thông tin trên được đưa ra sau một loạt vụ việc căng thẳng gần đây khi các nước NATO cáo buộc máy bay không người lái và máy bay chiến đấu Nga xâm phạm không phận.

Estonia, quốc gia thành viên NATO, cuối tuần trước nói rằng 3 tiêm kích MiG-31 của Nga đã xâm phạm không phận Estonia mà không có sự cho phép trong khoảng 12 phút trước khi buộc phải rút lui.

Vài ngày trước đó, Ba Lan cũng cáo buộc khoảng 20 máy bay không người lái của Nga đi vào không phận, buộc các máy bay chiến đấu của NATO phải bắn hạ một số trong đó.

Một số nước khác trong liên minh quân sự NATO cũng báo cáo những vụ việc tương tự.

Moscow đã bác bỏ cáo buộc cho rằng máy bay quân sự và máy bay không người lái của nước này xâm phạm không phận các nước NATO, đồng thời đưa ra cảnh báo cứng rắn.

Phó Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky cho rằng cả Ba Lan lẫn Estonia đều chưa cung cấp bằng chứng xác đáng cho các cáo buộc trên.

Ông Polyansky cáo buộc các nước châu Âu “tạo dựng” sự cố với Nga nhằm gây sức ép để chính quyền Tổng thống Mỹ có lập trường gay gắt hơn với Moscow.