Bà Kamala Harris úp mở trở lại đường đua Tổng thống Mỹ năm 2028

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (Ảnh: AFP).

“Tôi vẫn chưa dừng lại đâu", bà Harris nói trong một cuộc phỏng vấn với BBC, đồng thời cho biết bà “có thể” vẫn sẽ trở thành Tổng thống Mỹ một ngày nào đó.

“Tôi đã sống cả sự nghiệp của mình như một cuộc đời cống hiến, điều đó đã ăn sâu vào trong máu tôi”, bà nhấn mạnh.

Đây là gợi ý rõ ràng nhất cho thấy bà Harris có thể đang chuẩn bị cho một màn trở lại sau khi thất bại trước Tổng thống Donald Trump gần một năm trước, dù cựu ứng viên đảng Dân chủ nói rằng bà vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Trong một cuộc phỏng vấn với MSNBC tháng trước, cựu phó tổng thống cho biết bà đang không tập trung vào năm 2028.

“Đó không phải là điều tôi đang tập trung vào ngay lúc này. Thực sự không phải”, bà Harris nói, nhấn mạnh rằng thay vào đó bà muốn dành thời gian giúp các ứng viên Dân chủ dễ tổn thương bảo vệ ghế của họ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Cựu phó tổng thống cũng từng cân nhắc tranh cử Thống đốc California. Hồi tháng 7, bà Harris tuyên bố bà sẽ không ra tranh cử thay thế Thống đốc Gavin Newsom, người đang trong nhiệm kỳ cuối cùng và cũng được xem là một ứng viên tiềm năng cho cuộc đua tổng thống năm 2028.

Những đồn đoán về bước đi tiếp theo của bà Harris càng dâng cao kể từ khi cuốn hồi ký “107 Days” của bà được xuất bản tháng trước. Cuốn sách mô tả chiến dịch tranh cử ngắn ngủi của bà Harris năm 2024 sau khi cựu Tổng thống Joe Biden rút khỏi cuộc đua.

Trong một đoạn trích, bà cho rằng quyết định tái tranh cử của ông Biden là “liều lĩnh” và rằng ông “đã mệt mỏi”. Bà Harris cũng giải thích lý do chọn Thống đốc Minnesota Tim Walz làm ứng viên phó tổng thống của mình, và phân tích cuộc chiến đầy khó khăn với ông Trump sau khi ông Biden rút lui.

Cuốn sách nhận được những đánh giá trái chiều từ các bên. Nhiều thành viên đảng Dân chủ bày tỏ sự không hài lòng với bà Harris vì cho rằng những tiết lộ trong hồi ký có thể gây chia rẽ nội bộ vào thời điểm nhạy cảm của đảng.

Dù các cuộc thăm dò gần đây cho thấy mức ủng hộ đối với bà Harris đang giảm sút, bà vẫn phớt lờ lo ngại này.

“Nếu tôi nghe theo các cuộc thăm dò, có lẽ tôi đã không ra tranh cử chức vụ đầu tiên, hay thứ hai của mình và chắc chắn tôi đã không ngồi ở đây hôm nay”, bà nói.