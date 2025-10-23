Tổng thống Mỹ dự đoán kết quả cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Nhật Bản vào năm 2019 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Donald Trump dự đoán ông sẽ đạt được một thỏa thuận “về mọi lĩnh vực” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo tại Hàn Quốc vào tuần tới, đồng thời nhấn mạnh khả năng đạt được các thỏa thuận về nông nghiệp và năng lượng hạt nhân.

“Chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận, tôi nghĩ là về mọi thứ", ông Trump nói với các phóng viên hôm 22/10 tại Phòng Bầu dục.

Ông tiếp tục: “Tôi nghĩ chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận về đậu nành và với nông dân. Tôi nghĩ chúng ta thậm chí có thể đạt được thỏa thuận về năng lượng hạt nhân. Các bạn biết đấy, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gọi với tôi có nhắc đến vấn đề hạt nhân, nơi chúng ta sẽ giảm leo thang, và tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó.”

“Chúng ta có số lượng vũ khí hạt nhân nhiều nhất. Nga đứng thứ 2. Trung Quốc thực ra đứng thứ 3, cách biệt khá xa, nhưng trong vòng bốn hoặc năm năm nữa họ sẽ bắt kịp. Chúng tôi đang bàn về việc giảm leo thang. Điều đó đã được đưa ra thảo luận rồi, và tôi nghĩ chúng ta có thể sẽ đưa Trung Quốc vào khuôn khổ đó", ông cho hay.

Cuộc gặp được lên kế hoạch giữa ông Trump và ông Tập sẽ là lần gặp trực tiếp đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.

Mặc dù ông Trump vẫn dành những lời tích cực cho ông Tập, trong nhiệm kỳ thứ 2, ông đã áp thuế đối với Trung Quốc liên quan đến vấn đề vận chuyển fentanyl vào Mỹ, đồng thời giữ nguyên các mức thuế từ nhiệm kỳ đầu.

Gần đây, Trung Quốc công bố các hạn chế mới về xuất khẩu khoáng sản đất hiếm chiến lược, khiến ông Trump cảnh báo áp thêm thuế mới. Chính quyền cũng cho biết họ muốn giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào nguồn đất hiếm từ Trung Quốc.

Đầu tuần này, ông Trump đã ký một thỏa thuận với Australia về các loại khoáng sản nói trên, vốn được dùng để sản xuất ô tô, chất bán dẫn và các thiết bị điện tử như máy tính xách tay.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Australia Anthony Albanese hồi đầu tuần ông Trump cho biết Mỹ “rất tôn trọng Bắc Kinh” và dự đoán hai nước sẽ đạt được một “thỏa thuận tuyệt vời”.

“Đó sẽ là một thỏa thuận thương mại tuyệt vời. Sẽ rất tuyệt cho cả hai nước, và cũng tuyệt cho toàn thế giới”, Tổng thống Mỹ nói.