Nội các Israel duyệt kế hoạch kiểm soát thành phố Gaza

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: Reuters).

Sau cuộc họp xuyên đêm kéo dài hơn 9 giờ đồng hồ, rạng sáng 8/8, nội các chính trị - an ninh Israel đã phê chuẩn kế hoạch giành quyền kiểm soát thành phố Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của Dải Gaza nằm ở phía bắc.

Quyết định được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel dự định kiểm soát quân sự toàn bộ Dải Gaza trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Israel ở đây đã kéo dài gần 2 năm.

“Theo kế hoạch, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ chuẩn bị kiểm soát thành phố Gaza đồng thời cung cấp viện trợ nhân đạo cho dân thường bên ngoài các khu vực giao tranh”, Văn phòng Thủ tướng Netanyahu cho biết.

Axios dẫn lời một quan chức Israel cho hay kế hoạch bao gồm việc sơ tán dân thường Palestine khỏi thành phố Gaza City trước khi Israel tiến hành chiến dịch trên bộ.

Hiện chưa rõ Israel dự tính kiểm soát Gaza lâu dài hay chỉ ngắn hạn. Tel Aviv nhiều lần khẳng định mục tiêu là “loại bỏ hoàn toàn Hamas” và giải cứu con tin.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox News hôm qua, ông Netanyahu cho biết, Israel không có ý định duy trì kiểm soát dài hạn tại Dải Gaza mà sẽ bàn giao quyền quản lý cho “các lực lượng Ả rập”. Tuy nhiên, ông không nêu rõ quốc gia nào sẽ tham gia hay mô hình quản trị ra sao.

“Chúng tôi không muốn giữ Gaza. Chúng tôi chỉ muốn có một vành đai an ninh để đảm bảo an toàn cho Israel”, ông nhấn mạnh.

Trước đó, Israel và Mỹ đã bác bỏ đề xuất của Ai Cập về thành lập một ủy ban quản trị gồm các chuyên gia kỹ trị Palestine để điều hành Gaza hậu xung đột.

Các cuộc thăm dò cho thấy phần lớn người Israel muốn xung đột kết thúc thông qua một thỏa thuận trao đổi con tin. Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối cho biết liệu ông có ủng hộ kế hoạch của Israel kiểm soát toàn bộ Gaza hay không.