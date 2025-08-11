5 nhà báo thiệt mạng tại Gaza trong cuộc không kích của Israel

Hiện trường một cuộc không kích của Israel (Ảnh: Reuters).

Anas al-Sharif, 28 tuổi, nằm trong nhóm 4 phóng viên của Al Jazeera và một trợ lý thiệt mạng trong một vụ không kích trúng lều gần bệnh viện Shifa ở phía đông thành phố Gaza ngày 10/8, theo giới chức Gaza và hãng tin Al Jazeera. Một quan chức bệnh viện cho biết thêm 2 người khác cũng thiệt mạng trong vụ tấn công.

Phía Israel xác nhận tiến hành vụ tấn công, cho biết vụ không kích nhắm vào al-Sharif, cáo buộc người này là "thủ lĩnh thuộc một đơn vị của Hamas giả mạo thân phận phóng viên của Al Jazeera".

Tuy nhiên, các tổ chức báo chí và Al Jazeera nói rằng cáo buộc của Israel là không có bằng chứng.

Nhà báo Anas al-Sharif (Ảnh: Al Jazeera).

Trước đó, một tổ chức bảo vệ tự do báo chí và một chuyên gia Liên hợp quốc từng cảnh báo rằng tính mạng của al-Sharif bị đe dọa khi tác nghiệp ở Gaza. Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc Irene Khan hồi tháng trước cho hay cáo buộc của Israel đối với nhà báo trên là chưa thể xác thực.

Trong một tuyên bố, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ), tổ chức từng kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ anh al-Sharif hồi tháng 7, nói rằng Israel chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để củng cố các cáo buộc rằng nhà báo thiệt mạng là một thủ lĩnh của Hamas.

Tài khoản X của al-Sharif đã đăng tải vài phút trước khi anh thiệt mạng rằng Israel đang tập kích vào thành phố Gaza.

Hãng tin Al Jazeera gọi anh al-Sharif là "một trong những nhà báo dũng cảm nhất của Gaza", và có trách nhiệm truyền tải thực trạng ở dải đất ra thế giới.

Trong khi đó, Hamas nói vụ việc có thể báo hiệu sự khởi đầu của một chiến dịch tấn công mới của Israel vào đải đất.

Văn phòng truyền thông của chính quyền Gaza do Hamas điều hành cho biết đã có 237 nhà báo thiệt mạng kể từ khi chiến sự giữa Israel và Hamas nổ ra ngày 7/10/2023.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 10/8 cho biết ông kỳ vọng sẽ hoàn tất một chiến dịch tấn công mới ở Gaza một cách nhanh chóng, trong khi cộng đồng quốc tế liên tục kêu gọi chấm dứt cuộc khủng hoảng nhân đạo với 2 triệu người Palestine ở dải đất hẹp này.