Anh đề xuất đăng cai hội nghị thượng đỉnh về mở lại eo biển Hormuz

Các tàu chở dầu neo đậu ở Vịnh gần eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters).

Theo các nguồn tin, lãnh đạo Bộ quốc phòng các nước đã thảo luận về cách giải tỏa tắc nghẽn ở eo biển Hormuz, vốn là tuyến đường vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt của thế giới, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Trung Đông do Mỹ và Israel gây ra vẫn tiếp diễn.

Bộ Quốc phòng Anh đã cử các nhà hoạch định quân sự đến Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ để xem xét các phương án cho phép tàu chở dầu đi qua eo biển này, nơi trên thực tế bị đóng cửa do mối đe dọa tấn công trả đũa của Tehran.

Hơn 30 quốc gia, bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), Anh, Pháp, Đức, Canada và Australia, đã ký một tuyên bố chung nhất trí hợp tác trong “những nỗ lực thích hợp” để bảo vệ tuyến đường thủy huyết mạch này.

Các lãnh đạo quân đội Anh đã tổ chức các cuộc đàm phán với các đối tác để thảo luận về tính khả thi của việc đảm bảo an ninh qua eo biển, bao gồm cả việc triển khai máy bay không người lái rà phá thủy lôi đến vùng Vịnh, sau khi các nước phương Tây bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Donald Trump về việc điều tàu hải quân đến đây giữa lúc cuộc xung đột đang ở mức độ nguy hiểm như vậy.

“Sẽ có một cuộc họp tiếp theo, giữa các tướng lĩnh quân đội, các tham mưu trưởng của nhóm các nước đã ký tuyên bố đó, và có thể mời thêm các quốc gia chưa ký, vào cuối tuần này", một quan chức quốc phòng cho biết. "Tôi dự đoán rằng trong tương lai gần sẽ có một hội nghị an ninh eo biển Hormuz nào đó".

Một hội nghị thượng đỉnh như vậy có thể được tổ chức tại thủ đô London của Anh hoặc trụ sở hải quân ở Portsmouth, nguồn tin cho biết.

“Hội nghị được tổ chức nhằm xây dựng liên minh này và tạo đà để ngay khi điều kiện thuận lợi, chúng ta có thể mở một tuyến đường an toàn qua eo biển và mang lại sự an tâm cho tàu thương mại”, quan chức quốc phòng trên nêu rõ.

London và các đồng minh đang nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông giữa lúc thế giới bùng lên mối lo ngại ngày càng tăng về thiệt hại kinh tế nghiêm trọng do việc đóng cửa eo biển Hormuz gây ra. Tại Anh, giá dầu và chi phí vay nợ của chính phủ đã tăng mạnh, gây hiệu ứng domino làm gia tăng lạm phát.

Nghị sĩ Công đảng Matt Western, Chủ tịch ủy ban chung về chiến lược an ninh quốc gia, cho biết cuộc xung đột này đồng nghĩa với việc nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump có nguy cơ trở thành một trong những nhiệm kỳ "tốn kém nhất” đối với nền kinh tế toàn cầu.

“Bất chấp những nỗ lực tốt nhất của chính phủ, chúng ta vẫn phụ thuộc rất nhiều vào dầu khí", ông Western nói.

“Khoảng 20% ​​lượng dầu mỏ của thế giới đi qua eo biển Hormuz, đây là kênh vận chuyển dầu nhộn nhịp nhất thế giới. Và khi nó gần như bị đình trệ, thì như dự đoán, giá năng lượng đã tăng vọt. Giá khí đốt gần như tăng gấp đôi và giá dầu cũng tăng mạnh", ông cho biết thêm.

Ông Western kêu gọi các nhà lãnh đạo phương Tây kiên quyết thúc đẩy việc giảm leo thang căng thẳng khẩn cấp.