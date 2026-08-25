Trung Quốc lên tiếng sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt mới với Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm (Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc).

"Trung Quốc đã nhiều lần khẳng định lập trường kiên quyết phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương. Trung Quốc sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ vững chắc các quyền và lợi ích hợp pháp của mình”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 25/8.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết Bắc Kinh sẽ theo dõi sát các diễn biến và thực hiện những hành động cần thiết để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định sự hợp tác giữa Trung Quốc và Iran từ trước đến nay luôn tuân thủ nghiêm ngặt khuôn khổ luật pháp quốc tế.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ công bố các lệnh trừng phạt mới với Iran. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent mô tả đây là "một đợt tấn công dồn dập về kinh tế nhắm vào các kết nối tài chính của Iran trên toàn cầu".

Các lệnh trừng phạt mới nhắm vào gần 60 tổ chức, cá nhân và tàu vận tải tại nhiều quốc gia bị cáo buộc buôn bán "công nghệ hạt nhân và tên lửa" với Iran, hỗ trợ "các chiến dịch không gian mạng" của Tehran và vận chuyển dầu mỏ Iran.

Bộ Tài chính Mỹ cũng xác định tài sản tiền ảo, công nghệ, vàng, hàng không và hàng hải là những lĩnh vực tiềm năng có thể chịu các biện pháp trừng phạt thứ cấp.

Ông Bessent cho biết, Mỹ sẽ loại bỏ khỏi hệ thống giao dịch bằng đồng USD bất kỳ quốc gia nào tiếp tục phát sinh giao dịch tài chính với Tehran, nhằm cô lập Iran trên trường quốc tế. Tuy nhiên, ông không nêu đích danh quốc gia nào.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Iran, đồng thời là bên thu mua phần lớn lượng dầu mỏ xuất khẩu của Tehran.

Trung Quốc liên tục kêu gọi các bên đối thoại nhằm chấm dứt xung đột. Trung Quốc cho rằng các lệnh trừng phạt hay các chiến thuật gây sức ép sẽ không thể giải quyết được bất kỳ bất đồng nào.