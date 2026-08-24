Nga phản hồi đề xuất chấm dứt xung đột của Ukraine

Đại sứ lưu động Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik (Ảnh: Tass).

Hãng tin Tass (Nga) ngày 23/8 dẫn lời Đại sứ lưu động Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ cần thêm tài chính từ phương Tây, chứ không cần một thỏa thuận giải quyết xung đột.

Ông Miroshnik nói rằng các nước châu Âu “đã hứa cấp cho Kiev những khoản tiền khổng lồ” để duy trì cuộc xung đột.

“Trên thực tế, ông Zelensky và đội ngũ của ông ấy không cần một giải pháp hòa bình. Điều họ cần là tài chính. Những “đề xuất hòa bình kỳ lạ” của họ chỉ là sự mô phỏng các nỗ lực kiến tạo hòa bình, hoàn toàn không có bất kỳ bước đi thực tế nào có thể dẫn tới một giải pháp thực sự cho cuộc xung đột”, nhà ngoại giao Nga nói thêm.

Theo ông Miroshnik, cường độ các cuộc tấn công của Ukraine vào các mục tiêu dân sự tại Donbass và Novorossiya có liên hệ trực tiếp với các khoản hỗ trợ tài chính mà phương Tây dành cho chính quyền Kiev.

“Đây là hệ quả trực tiếp từ khoản viện trợ của phương Tây dành cho Kiev. Ngay sau khi Liên minh châu Âu xác nhận khoản vay trị giá 90 tỷ euro dành cho Ukraine vào tháng 4, kể từ đầu tháng 5, chúng tôi đã chứng kiến sự leo thang mạnh mẽ các cuộc tấn công tại khu vực này (Donbass và Novorossiya), bao gồm cả vùng Zaporizhia. Chúng tôi chứng kiến sự xuất hiện của số lượng lớn máy bay không người lái, mà theo (Chủ tịch Ủy ban châu Âu) Ursula von der Leyen, nhiều đợt giải ngân trị giá hàng tỷ USD hoặc euro đã được thực hiện để mua sắm các thiết bị này”, ông Miroshnik nói thêm.

Nhà ngoại giao Nga cáo buộc các máy bay không người lái được mua bằng nguồn tài chính của phương Tây đã được sử dụng để tấn công các cửa hàng ở Energodar, bệnh viện tại Kamenka - Dneprovskaya và các tòa nhà dân cư.

Theo Đại sứ Miroshnik, Ukraine đã lựa chọn chiến thuật tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự tại Nga nhằm “gây sức ép chính trị lên ban lãnh đạo cũng như các khu vực”.

Tuyên bố của nhà ngoại giao Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đã gửi cho Mỹ đề xuất mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay với Nga. Các nhà đàm phán Mỹ dự kiến sẽ đến cả Nga và Ukraine trong thời gian tới để thảo luận về các đề xuất.

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine và các đối tác quốc tế đã xây dựng 3 đề xuất cốt lõi nhằm chấm dứt xung đột với Nga.

Theo Tổng thống Zelensky, văn bản này đề xuất một lệnh ngừng bắn, việc rút quân của các bên và thành lập một khu kinh tế tự do. Tuy nhiên, một số chi tiết cụ thể vẫn đang được làm rõ.

Các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine phần lớn đã rơi vào bế tắc trong bối cảnh cuộc chiến Mỹ - Iran đang diễn ra.

Sau gần 4 năm rưỡi xung đột, Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine. Moscow nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán, nhưng khẳng định các cuộc thảo luận phải công nhận "những thực tế mới trên thực địa" hay “giải quyết gốc rễ của xung đột”.

Theo quan điểm của Nga, "nguyên nhân gốc rễ" của xung đột Ukraine là việc NATO mở rộng về phía đông, lôi kéo Kiev gia nhập liên minh quân sự này, cùng với các mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia của Nga và tình hình quyền lợi của cộng đồng người nói tiếng Nga tại Ukraine.

Nga cũng từ chối đóng băng xung đột theo chiến tuyến hiện tại. Nga cho rằng, để có một thỏa thuận hòa bình lâu dài, Ukraine phải đáp ứng một số điều kiện, trong đó Ukraine phải rút toàn bộ lực lượng còn lại ở vùng Donbass. Moscow tuyên bố chừng nào Ukraine còn từ chối thỏa hiệp, Nga sẽ thúc đẩy các mục tiêu của mình bằng biện pháp quân sự.