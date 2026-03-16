Anh cân nhắc đưa vũ khí săn thủy lôi tới khơi thông eo biển Hormuz

Chính phủ Anh đang xem xét việc điều động các UAV rà phá thủy lôi trên không nhằm giúp dọn sạch các bãi thủy lôi trong tuyến đường biển quan trọng này, với mục tiêu cho phép dòng chảy xuất khẩu dầu mỏ được nối lại.

Tuy nhiên, các quan chức cho biết việc điều tàu chiến, như đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tuần, có thể làm tình hình phức tạp hơn.

Thủ tướng Anh Keir Starmer dự kiến sẽ công bố gói hỗ trợ hàng chục triệu bảng dành cho người dân Anh đang chịu tác động từ giá năng lượng tăng cao tại một cuộc họp báo ở số 10 phố Downing vào ngày 16/3, nơi ông cũng sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm leo thang khủng hoảng.

Phát biểu với BBC hôm 15/3, Bộ trưởng Năng lượng Anh Ed Miliband nói: “Điều rất quan trọng là chúng ta phải mở lại eo biển Hormuz. Có nhiều cách khác nhau để chúng ta có thể đóng góp, bao gồm cả việc sử dụng UAV săn thủy lôi".

Ông nói thêm: “Tất cả những phương án này đang được xem xét cùng với các đồng minh. Bất kỳ lựa chọn nào có thể giúp mở lại eo biển đều đang được nghiên cứu".

Thông báo của Iran rằng họ sẽ nhắm mục tiêu các tàu sử dụng tuyến đường này, nơi bình thường 20% nguồn cung dầu của thế giới đi qua, đã khiến giá dầu tăng vọt từ khoảng 65 USD/thùng lên hơn 100 USD/thùng.

Các nhà kinh tế dự báo lạm phát sẽ tăng và tăng trưởng kinh tế giảm trong năm nay, dù mức độ cụ thể còn phụ thuộc vào thời gian kéo dài của xung đột.

Tình hình cũng gây thêm căng thẳng lên quan hệ giữa ông Trump và ông Starmer, sau khi Thủ tướng Anh từ chối cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ của Anh để phát động cuộc tấn công ban đầu vào Tehran.

Một tuần trước, ông Trump từng bác bỏ các đề nghị hỗ trợ gần đây của Anh, cho rằng chúng đến “hơi muộn”. Tuy nhiên cuối tuần này ông thay đổi lập trường, kêu gọi nhiều quốc gia điều tàu tới khu vực eo biển.

“Hy vọng Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và các nước khác bị ảnh hưởng bởi sự hạn chế nhân tạo này sẽ điều tàu tới khu vực để eo biển Hormuz không còn là mối đe dọa từ Iran", ông Trump kêu gọi.

Ông Starmer đã điện đàm với ông Trump vào tối 15/3. Sau đó, văn phòng thủ tướng Anh cho biết: “Các nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình ở Trung Đông, bao gồm tác động của việc eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng đối với vận tải hàng hải quốc tế.”

Các quan chức ở Anh, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đang xem xét yêu cầu của ông Trump.

Các quan chức Anh cho biết họ sẵn sàng xem xét ý tưởng này và dự kiến sẽ đưa ra kế hoạch cụ thể hơn trong vài ngày tới. Tuy nhiên, họ tỏ ra hoài nghi về việc điều tàu tới eo biển do lo ngại những hậu quả có thể xảy ra.

Các quan chức Anh tỏ ra lạc quan hơn về khả năng sử dụng UAV rà phá thủy lôi, vốn có thể kích nổ thủy lôi một cách an toàn bằng cách mô phỏng chuyển động của tàu. Họ cũng đang lên kế hoạch gửi các UAV đánh chặn Octopus, vốn được sản xuất cho Ukraine nhưng có thể được triển khai tại vịnh Ba Tư.