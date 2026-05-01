Israel có thể nối lại cuộc tấn công Iran ngay trong tuần tới (Ảnh: IDF).

Phòng không Iran khai hỏa ở một số khu vực Tehran

Theo hãng thông tấn bán chính thức Mehr, tiếng súng phòng không dữ dội được nghe thấy ở một số khu vực của thủ đô Tehran, Iran, nhưng chưa có thông tin chi tiết về nguyên nhân.

Sau đó, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim làm rõ tình hình khi cho biết, hệ thống phòng không của Iran đang giao tranh với các máy bay không người lái cỡ nhỏ và UAV giám sát trên một số khu vực của thủ đô Tehran, và tiếng súng phòng không vẫn tiếp tục được nghe thấy ở các khu vực phía tây, trung tâm và đông nam thành phố.

Phòng không Iran khai hỏa ở thủ đô Tehran rạng sáng 1/5 đánh chặn mục tiêu khả nghi (Video: Tasnim).

Israel có thể nối lại tấn công Iran ngay trong tuần tới

Israel đang trong tình trạng cảnh giác cao độ, tăng cường chuẩn bị cho khả năng quay trở lại chiến tranh với Iran, trong bối cảnh có những dấu hiệu cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sắp đưa ra quyết định về hành động quân sự mới, Channel 12 News cho hay.

Theo các nguồn tin, Tổng thống Trump đang được Đô đốc Brad Cooper, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), báo cáo tại Nhà Trắng về các phương án quân sự, trong khi các quan chức Israel tiến hành một loạt cuộc tham vấn căng thẳng.

Các quan chức Israel đang chuẩn bị cho khả năng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran có thể đổ vỡ ngay từ đầu tuần tới. Bản báo cáo dẫn lời các bộ trưởng nội các được báo cáo trong những ngày gần đây cho rằng Mỹ có thể cần phải “thúc đẩy” chiến dịch gây áp lực của mình ở eo biển Hormuz thông qua các cuộc tấn công quân sự vào các cơ sở khí đốt và năng lượng của Iran, cũng như cơ sở hạ tầng chính phủ.

Là một phần của quá trình tăng cường lực lượng, Israel và Mỹ cũng được cho là đang nỗ lực thể hiện mối đe dọa hải quân đáng tin cậy đối với Iran.

Theo hãng tin Bloomberg, CENTCOM đã yêu cầu gửi tên lửa siêu thanh Dark Eagle bị trì hoãn từ lâu đến Trung Đông để có thể sử dụng chống lại Iran, đánh dấu lần đầu tiên Washington triển khai công nghệ này.

Yêu cầu của CENTCOM được đưa ra sau khi Iran di dời các bệ phóng tên lửa của mình ra khỏi tầm bắn của tên lửa Precision Strike Missile của Lục quân Mỹ, công nghệ hiện tại mà nước này đang triển khai. Một người có thông tin trực tiếp về yêu cầu này nói với Bloomberg, và cho biết thêm rằng yêu cầu gửi đến quân đội vẫn đang chờ được phê duyệt.

Bộ Tư lệnh Trung tâm từ chối bình luận về báo cáo này.

Trung Quốc và Nga đã triển khai tên lửa siêu thanh của họ, trong đó Nga đã sử dụng công nghệ này trong cuộc chiến ở Ukraine.

Mỹ được cho là hiện có 3 tàu sân bay và 15 tàu khu trục trong khu vực tham gia vào chiến dịch phong tỏa hàng hải đối với Iran.

Tuy nhiên, tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford của Mỹ sẽ lên đường trở về nước sau một đợt triển khai lập kỷ lục kéo dài khoảng 300 ngày.

Hai tàu sân bay khác của Mỹ còn ở lại Trung Đông gồm USS George H.W. Bush và USS Abraham Lincoln.

Tàu sân bay Mỹ USS Gerald R. Ford được cho là sắp rời Trung Đông (Ảnh: US Navy).

Tổng thống Trump tuyên bố “chiến thắng”, Iran đáp trả cứng rắn

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Newsmax vào ngày 30/4, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã giáng một đòn quân sự mạnh vào Iran, nhưng nói ông muốn giành chiến thắng lớn hơn nữa.

"Chúng ta đã thắng rồi, nhưng tôi muốn thắng lớn hơn nữa”, ông Trump nói.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, quân đội Mỹ đã xóa sổ hải quân Iran, "phá hủy không quân của họ, phá hủy thiết bị radar của họ” và làm suy yếu ban lãnh đạo Iran.

Khẳng định Tehran rất muốn đạt được thỏa thuận, Tổng thống Trump nói rằng lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của ông đang hoạt động theo đúng kế hoạch. Mỹ cho đến nay vẫn chưa dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran, bất chấp lời kêu gọi của Tehran.

“Nền kinh tế của họ (Iran) đang sụp đổ. Lệnh phong tỏa thật đáng kinh ngạc. Sức mạnh của lệnh phong tỏa thật đáng kinh ngạc”, ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Trump dường như bác bỏ khả năng ông sẽ chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn hiện tại và tiếp tục tấn công Iran. “Tôi không biết liệu chúng ta có cần điều đó (lệnh ngừng bắn) hay không. Chúng ta có thể cần nó”, ông nói.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 30/4 đã lên án lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ tại eo biển Hormuz, nói rằng đây là hành động quân sự tiếp diễn chống lại Iran.

“Những gì đang được thực hiện dưới vỏ bọc phong tỏa hải quân là sự mở rộng các hoạt động quân sự chống lại một quốc gia đang phải đánh đổi cho sự kháng cự và độc lập của mình”, Tổng thống Pezeshkian viết trên mạng xã hội.

Trước đó, Tư lệnh không gian vũ trụ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Majid Mousavi cho biết, quân đội Iran sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công của Mỹ bằng "những đòn tấn công kéo dài và đau đớn".

"Chúng tôi đã thấy những gì xảy ra với các căn cứ của các vị trong khu vực, tàu chiến của các vị cũng sẽ đối mặt với số phận tương tự. Chúng tôi sẽ đáp trả các hoạt động của kẻ thù bằng những đòn tấn công kéo dài và đau đớn, ngay cả khi các cuộc tấn công của Mỹ chỉ diễn ra ngắn gọn và chớp nhoáng”, ông nói.

Bản đồ toàn cảnh xung đột Trung Đông ngày 30/4 (Ảnh: Rybar).

Những sự kiện đáng chú ý

Cuộc khủng hoảng dầu mỏ và hậu quả khi UAE rút khỏi OPEC+ tiếp tục làm thay đổi cán cân quyền lực trên khắp khu vực Trung Đông mở rộng. Bất chấp UAE rút lui, các nước OPEC+ còn lại vẫn dự định tăng hạn ngạch, nhằm chứng minh cho thị trường thấy rằng tổ chức này vẫn đang nắm quyền kiểm soát.

Ngoài cú sốc đối với liên minh dầu mỏ, cũng xuất hiện những tin đồn cho rằng UAE có thể rút khỏi Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), nơi Ả rập Xê út truyền thống giữ vị trí thống trị.

Trong khi đó, Washington đang cố gắng giảm thiểu hậu quả từ thất bại của chính mình ở eo biển Hormuz. Chính quyền Tổng thống Trump một lần nữa thúc đẩy ý tưởng về một liên minh quốc tế để đảm bảo vận tải biển, thực chất là cố gắng chia sẻ trách nhiệm về cuộc khủng hoảng kéo dài với các đồng minh của mình.

Ngay trong nội bộ Iran, các mối đe dọa từ "vòng xoáy thứ hai" ngày càng trở nên rõ rệt. Những chi tiết hé lộ từ một cuộc tấn công lớn của lực lượng ly khai Baloch thuộc Jaish al-Adl hồi đầu tháng 4 cho thấy rằng phe đối lập của Tehran có thể không chỉ dựa vào áp lực bên ngoài mà còn dựa vào khả năng gây bất ổn các khu vực ngoại vi.

Sự bất mãn của công chúng đối với ảnh hưởng của Mỹ đang ngày càng gia tăng ở Iraq. Ngay cả các cuộc biểu tình của sinh viên địa phương chống lại TEDx ở Baghdad cũng trở thành một dấu hiệu của xu hướng sâu sắc hơn: một thế hệ người Iraq mới ngày càng coi bất kỳ sự hiện diện nào của Mỹ - từ quân sự đến văn hóa - là sự tiếp nối của sự kiểm soát bên ngoài kéo dài.

Mặt trận Li Băng vẫn là một khu vực bất ổn trọng yếu. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục các cuộc không kích dữ dội ở phía nam đất nước, bao gồm cả các khu vực phía bắc Litani, trong khi Hezbollah tuyên bố đã thực hiện các cuộc tấn công vào thiết bị của IDF, phá hủy UAV và đạt được những thành công chiến thuật cục bộ.

Bản đồ chiến sự ở biên giới Israel và Li Băng tính đến cuối ngày 30/4 (Ảnh: Rybar).

Về phía Palestine, diễn biến vẫn như dự đoán: Hải quân Israel đã bắt đầu chặn các tàu thuộc Đoàn tàu Hòa bình hướng đến Gaza.

Tại Syria, xu hướng nguy hiểm về sự hồi sinh dần dần của các nhóm khủng bố ISIS vẫn tiếp diễn. Các cuộc tấn công mới nhằm vào binh lính Syria ở Aleppo, Deir ez-Zor và Hasakah xác nhận rằng các phần tử khủng bố tiếp tục lợi dụng sự bất ổn khu vực và xung đột nội bộ để khôi phục hoạt động của chúng, mặc dù hiện tại ở quy mô hạn chế.