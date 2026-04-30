Lực lượng đổ bộ đường không Nga tham chiến ở Ukraine (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine tập kích, phá hủy 2 trực thăng trong lãnh thổ Nga

UAV đã tấn công 2 trực thăng ở tỉnh Voronezh của Nga, cách tiền tuyến hơn 150km, theo báo cáo của Lữ đoàn Hệ thống Tấn công Không người lái Độc lập số 414 của Ukraine vào ngày 29/4, Kyiv Independent đưa tin.

Bốn trực thăng Nga đang thực hiện tiếp nhiên liệu nhanh và kiểm tra kỹ thuật khi UAV tầm xa của Ukraine tiến hành đòn tập kích vào 2 chiếc trong đó, bao gồm 1 trực thăng tấn công Mi-28 và 1 trực thăng vận tải Mi-17, theo Lữ đoàn 414.

Đơn vị này cho biết đòn tập kích, được thực hiện bởi các phi công UAV từ một số đơn vị, bao gồm cả Lữ đoàn Achilles số 429, đã đánh trúng phần trung tâm phía sau của khoang động cơ, khiến ít nhất một chuyên gia bảo dưỡng trực thăng thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về báo cáo của Lữ đoàn 414 Ukraine.

Tuyên bố của đơn vị này được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đã tăng cường tấn công tầm xa vào các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng hỗ trợ quân đội Nga trong những tuần gần đây, cả ở những vùng lãnh thổ bị kiểm soát và bên trong lãnh thổ Nga.

Trước đó, UAV Ukraine đã phá hủy một trực thăng tấn công Ka-52 Alligator của Nga bằng UAV FPV tại tỉnh Donetsk, Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine cho biết hôm 20/3.

Bộ Tổng tham mưu báo cáo rằng, tính đến ngày 29/4, Nga đã mất 350 trực thăng kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột toàn diện vào năm 2022.

UAV Ukraine tập kích, đánh trúng 2 trực thăng ở trong lãnh thổ Nga, bao gồm 1 chiếc Mi-28 và 1 chiếc Mi-17 (Video: Euromaidan Press).

Các đòn không kích dữ dội của Nga và Ukraine

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Ukraine (AFU) vừa phát động một cuộc tấn công quy mô lớn khác vào lãnh thổ Nga.

Lực lượng Kiev đã tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn vào Crimea, Orsk và Perm, gây hư hại các cơ sở công nghiệp và cơ sở hạ tầng dân sự của Nga. Một trong những UAV của Ukraine đã rơi ở Kazakhstan. Tại Tuapse, hoạt động dọn dẹp vẫn đang tiếp diễn tại nhà máy lọc dầu, kênh Rybar xác nhận.

Đáp trả, quân đội Nga (RFAF) đã tiến hành các cuộc tập kích bằng UAV vào các cơ sở năng lượng ở các vùng Chernihiv và Mykolaiv, và tiếp tục đánh phá cơ sở hạ tầng cảng ở vùng Odessa trong tuần thứ hai liên tiếp, gây hư hại thêm một tàu hàng.

Trên mặt trận Slobozhansky (Sumy), ở sườn phía bắc, các đơn vị xung kích thuộc Cụm tác chiến phía Bắc RFAF đã tăng cường đáng kể vị trí và hoàn thành việc giải tỏa Novodmitrovka, nằm cách Krasnopolye vài km về phía đông.

Trên mặt trận Konstantinovka, lính xung kích Nga đang hoàn thành việc chiếm giữ Illinovka và đang chiến đấu ở trung tâm thành phố. Về phía đông, lực lượng Kiev vẫn đang giữ vững các vị trí ở ngoại ô Chasov Yar.

Quân đội Nga tiếp tục thọc sâu vào trung tâm thành phố Konstantinovka, Ukraine ra sức kháng cự (Ảnh: Military Summary).

Đường ranh giới mỏng manh ở phía đông Sumy

Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow đã đặt nền móng cho một cuộc tấn công vào Krasnopolye, thủ phủ của huyện Krasnopolye thuộc tỉnh Sumy.

Các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phía Bắc RFAF đã đạt được những kết quả đáng kể ở phía đông vùng Sumy. Lính xung kích Nga chiếm được làng Taratutine và các khu rừng xung quanh. Lữ đoàn 122 AFU, cố thủ tại làng Novodmitrovka và các khu vực lân cận, đã bị bao vây.

Quân đội Nga, với một cuộc tấn công từ Pokrovka và Taratutine, có thể đánh bật đối phương ra khỏi Novodmitrovka và khu vực xung quanh. Mặc dù Kiev đã tăng cường lực lượng ở vùng Sumy phía đông bằng cách điều quân tiếp viện từ vùng Kherson trong mùa đông này, nhưng họ vẫn không thể khắc phục được tình trạng thiếu quân cần thiết để thiết lập một tuyến phòng thủ liên tục.

Quân đội Ukraine tiếp tục chủ yếu dựa vào các khu vực đông dân cư và chưa thiết lập được một mạng lưới cứ điểm kiên cố vững chắc ở huyện Krasnopolye. Các cứ điểm được xây dựng vào năm 2024 như một phần của kế hoạch củng cố biên giới không thể hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ được giao.

Các mũi xung kích Nga liên tiếp giành chiến thắng cục bộ, "vùng đệm an ninh" ở Sumy được mở rộng đáng kể khi Ukraine có dấu hiệu rút chạy (Ảnh: Readovka).

Mục tiêu trung gian mà Cụm tác chiến phía Bắc RFAF phải đối mặt ở huyện Krasnopolye là chiếm Novodmitrovka để tạo thành một bàn đạp vững chắc cho cuộc tấn công về phía trung tâm khu vực.

Điều đáng chú ý là các khu vực ngay phía tây Novodmitrovka hầu như không được phòng thủ. Điều này cho phép các đơn vị Moscow sử dụng các khe núi khô cằn rậm rạp để tiến sát Krasnopolye. Có lý do để tin rằng việc chiếm được Novodmitrovka sẽ mở đường cho RFAF tiến hành một loạt các cuộc tấn công quy mô lớn vào cả Krasnopolye và các khu định cư phía bắc và phía nam trung tâm huyện.

Điều này sẽ ngăn cản Bộ chỉ huy Kiev tập trung nỗ lực phòng thủ vào bất kỳ khu vực cụ thể nào, đồng nghĩa là khả năng phản công và ngăn chặn lực lượng Moscow tiến sâu hơn vào "vùng trũng" của Sumy là điều không thể.

Cần phải đề cập riêng về khả năng cao Novodmitrovka sẽ bị AFU bỏ rơi và họ sẽ không kiên trì giữ vững nơi này. Bộ chỉ huy Kiev hiểu rõ rằng cách duy nhất để ngăn chặn sự sụp đổ ở khu vực này là rút những lực lượng ít ỏi còn lại khỏi vòng vây và duy trì sự tiếp xúc mong manh giữa các vị trí.

Hệ thống phòng thủ của AFU rất mỏng manh, không có cơ hội để củng cố hoặc dàn trận. Lực lượng Kiev sẽ buộc phải từ bỏ các khu vực dân cư. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho Krasnopolye, Ukraine sẽ cố gắng giữ vững một ngôi làng lớn như vậy. Tuy nhiên, nếu không có sự tăng viện đáng kể, nhóm binh sĩ của họ ở khu vực này sẽ không thể tránh khỏi những tình huống nguy hiểm.

Cùng chung nhận định với Readovka, kênh Rybar cho biết quân đội Nga đang có những thành công trên diện rộng ở Sumy.

Theo hướng Slobozhanske, RFAF tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát dọc biên giới. Ở sườn phía bắc, các đơn vị xung kích Nga đã hoàn thành việc giải tỏa Novodmitrivka, nằm cách Krasnopolye vài km về phía đông.

Ngôi làng này nằm ở vùng đất thấp so với các vị trí của Nga, vì vậy nó đã sụp đổ chỉ vài ngày sau khi làng Taratutine lân cận được kiểm soát. Giao tranh giành giật ngôi làng này đã bắt đầu từ vài tuần trước.

Quân đội Nga tấn công quy mô lớn vào Sumy, chiếm giữ thành công thêm nhiều vị trí, buộc lực lượng Ukraine phải rút lui (Ảnh: Rybar).

Với việc chiếm được các khu rừng Bolshoy và Gorky liền kề, lực lượng Moscow có thể bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Mykhailivka lân cận, nằm ngay ngoại ô Krasnopolye. Đây là một đầu mối giao thông quan trọng của Ukraine trong khu vực. AFU có thể sẽ cố gắng điều động lực lượng dự bị để tăng cường các vị trí xung quanh làng.

Kiểm soát được Krasnopolye sẽ cho phép RFAF cắt đứt nguồn tiếp tế dọc theo tuyến đường dẫn đến Velyka Pisarevka ở phía nam và về phía Sumy ở phía tây bắc. Điều này sẽ làm phức tạp đáng kể hoạt động hậu cần của đối phương trong các vành đai rừng và khu vực dân cư xung quanh, do đó, dự kiến ​​cường độ và mức độ khốc liệt trong khu vực này sẽ gia tăng trong thời gian tới.

Những thành công của Nga ở hướng Slobozhanske, ngược lại, sẽ làm phân tán sự chú ý của lực lượng Kiev khỏi các khu vực biên giới lân cận và buộc họ phải điều động quân tiếp viện từ các hướng khác. Điều này cho phép RFAF tiến quân dễ dàng hơn, kể cả ở hướng Burluk lân cận, nơi cũng đang diễn ra giao tranh ác liệt ở khu vực biên giới.

Hỗn loạn trong trung tâm thành phố Konstantinovka

Kênh Rybar đưa tin, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại khu vực Konstantinovka, cả ở hai bên sườn và trong thành phố cùng tên. RFAF đang hoàn tất việc chiếm giữ Illinovka. Hình ảnh giám sát khách quan đã được công bố trực tuyến xác nhận sự hiện diện của lực lượng Moscow ở vùng ngoại ô phía bắc ngôi làng. Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng AFU phản công, do vị trí gần các vị trí của Ukraine ở Konstantinovka lân cận.

Trong trung tâm thành phố, các cuộc đấu súng hỗn loạn và sự di chuyển của các nhóm bộ binh nhỏ và rất nhỏ qua đống đổ nát của khu công nghiệp và các tòa nhà dân cư, bao gồm cả các tòa nhà cao tầng, vẫn tiếp diễn. Về phía Nga, không quân chiến thuật đang tích cực triển khai, ném bom các tòa nhà cao tầng, nơi AFU thường bố trí các vị trí cho người điều khiển UAV và ăng-ten thông tin liên lạc.

Quân đội Nga bất ngờ xâm nhập ồ ạt vào trung tâm Konstantinovka trên nhiều hướng, lực lượng Ukraine phản công quyết liệt (Ảnh: Rybar).

Ở sườn phía đông, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo về việc giải tỏa Novodmitrovka, giáp với Konstantinovka. Như Rybar đã đưa tin gần đây, việc thiết lập quyền kiểm soát vững chắc khu vực này là bất khả thi nếu không giải tỏa được "vùng xám" rộng lớn gần Chasov Yar, Krasnoye và Nikolaevka.

Ukraine duy trì nhiều vị trí trên những cánh đồng giữa các khu dân cư, nơi họ đã thiết lập các cứ điểm mạnh và hầm trú ẩn bằng bê tông. Điều này cho phép UAV Nga nhắm mục tiêu vào đối phương từ cự ly gần trong khi vẫn tương đối an toàn

Trong khi đó, ở vùng ngoại ô phía tây nam Chasov Yar, các vị trí của AFU vẫn đang được giữ vững, bằng chứng là các đoạn phim về các cuộc không kích thường xuyên xuất hiện.