Iran xác nhận tình trạng của Lãnh tụ Tối cao sau thời gian vắng bóng bí ẩn

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei (Ảnh: AFP).

Theo hãng tin Fars, ông Mohsen Qomi, cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei khẳng định ông “hoàn toàn khỏe mạnh” và đang giám sát “các cuộc đàm phán”, mặc dù ông không xuất hiện trước công chúng kể từ khi lên nắm quyền vào ngày 8/3.

Ông Qomi, một giáo sĩ cấp cao, xác nhận ông Mojtaba đã bị thương trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Các cuộc không kích này khiến cha ông, cố Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, thiệt mạng ngay ngày đầu của cuộc xung đột.

Chỉ vài phút trước khi cuộc không kích xảy ra, ông Mojtaba đã ra sân, nhờ đó mà ông vẫn sống sót.

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran chỉ đưa ra các tuyên bố bằng văn bản, không có video hay bản ghi âm nào được công bố. Điều này làm gia tăng suy đoán về mức độ nghiêm trọng của vết thương do cuộc không kích gây ra với ông Mojtaba.

Các quan chức Mỹ cho rằng tân Lãnh tụ Tối cao Iran bị thương nặng, thậm chí bị biến dạng.

“Đây là một thủ đoạn của đối thủ. Họ muốn nói: Tại sao ông ấy không xuất hiện? Tại sao ông ấy không gửi tin nhắn thoại hay lời chia buồn?”, ông Qomi nói.

Giáo sĩ Qomi, người giữ chức phó phụ trách các vấn đề quốc tế tại văn phòng của Lãnh tụ Tối cao, khẳng định ông Mojtaba “hoàn toàn khỏe mạnh và đang điều hành công việc” cũng như “giám sát các cuộc đàm phán và tình hình chiến trường”.

Ông Qomi nói thêm rằng tân Lãnh tụ Tối cao cũng đã chỉ thị cho nhóm đàm phán về “những việc cần làm trong các tình huống khác nhau”.

“Ông ấy hoàn toàn tỉnh táo và kiểm soát được vấn đề này”, giáo sĩ nói thêm.

Nhiều quan chức chính quyền và chỉ huy quân sự cấp cao của Iran đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Do vậy, để tránh bị Mỹ và Israel theo dõi một cách tinh vi, Lãnh tụ Tối cao và giới chức cấp cao Iran được cho là đã sử dụng một hệ thống liên lạc thô sơ nhưng an toàn.

Các quy trình an ninh xung quanh Lãnh tụ Tối cao đã được nâng lên mức chưa từng có. Báo New York Times cho biết các chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và các quan chức chính phủ cấp cao đều tránh đến thăm ông, vì lo ngại Israel có thể "theo dõi vị trí của ông" thông qua các hoạt động của họ và có thể thực hiện một cuộc tấn công.

Những thông điệp gửi cho Lãnh tụ Tối cao Mojtaba đều được "viết tay, niêm phong trong phong bì và chuyển tiếp qua một chuỗi nhân sự" gồm những người đưa thư đáng tin cậy. Những người đưa thư này được cho là di chuyển trên các tuyến đường cao tốc và đường làng bằng xe máy và ô tô để đến "nơi ở" của Lãnh tụ Tối cao, sau đó thư trả lời của ông cũng được chuyển theo cùng một lộ trình an toàn tương tự.

Đáp lại những tuyên bố nghi ngại về sức khỏe của ông, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei đã chỉ trích "chiến dịch truyền thông của đối thủ". Ông cáo buộc những thông tin như vậy nhằm mục đích "phá hoại sự đoàn kết và an ninh quốc gia" của Iran.

Các quan chức Iran nhiều lần khẳng định Lãnh tụ Tối cao vẫn khỏe mạnh và vẫn điều hành đất nước. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Lãnh tụ Tối cao đang “thực hiện nhiệm vụ của mình theo hiến pháp”.