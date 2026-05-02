Tổng thống Trump bác đề xuất hòa bình mới của Iran

“Họ muốn thực hiện một thỏa thuận. Nhưng tôi không hài lòng với nó”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 1/5 sau khi Iran đưa ra đề xuất hòa bình mới.

Ông không nêu rõ chính xác điểm nào trong văn bản mới nhất của Iran mà ông không thể chấp nhận, và tiếp tục gợi ý rằng giới chức ở Tehran có thể sẽ không bao giờ đi đến một giải pháp thương lượng cho cuộc chiến.

“Họ đã có những bước tiến, nhưng tôi không chắc liệu họ có bao giờ đạt được mục đích hay không”, ông Trump phát biểu.

Ông cho rằng ban lãnh đạo Iran “thiếu thống nhất” dù tất cả họ đều muốn đạt được thỏa thuận.

Ông cho biết Mỹ và Iran vẫn đang tiến hành đàm phán thông qua điện thoại. Trước đó, ông Trump đã hủy chuyến đi của phái đoàn Mỹ đến Islamabad để đàm phán với Iran vào cuối tuần trước, vì theo ông, quá trình di chuyển quá mất thời gian cho một thỏa thuận mà ông thấy không thể chấp nhận được.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố sẽ không kết thúc cuộc xung đột với Iran "sớm" nếu không đạt được các mục tiêu đã đặt ra.

"Chúng ta sẽ không rời đi sớm để rồi vấn đề này lại phát sinh trong 3năm nữa", ông Trump nói.

Ông cho biết các lựa chọn của ông đối với Iran tóm gọn lại là đạt được một thỏa thuận hoặc một cuộc leo thang quân sự lớn.

Ông xác nhận đã nhận được bản báo cáo cập nhật về các phương án quân sự từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ vào hôm 30/4.

Chủ nhân Nhà Trắng nêu rõ ưu tiên của ông vẫn là không nối lại chiến dịch ném bom Iran.

Khi được hỏi liệu bản dự thảo thỏa thuận mới nhất của Iran đã được thảo luận hay chưa, ông cho biết họ vẫn chưa thể đi đến thống nhất điểm mấu chốt.

Những bình luận trên được đưa ra sau khi hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin, Iran đã gửi đề xuất mới nhất qua trung gian hòa giải Pakistan về việc đàm phán với Mỹ nhằm chấm dứt xung đột. Tuy nhiên hiện chưa rõ đề xuất mới này gồm những nội dung nào.

Ông Trump nhiều lần khẳng định rằng Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Điều này chắc chắn là điều kiện tiên quyết và quan trọng nhất trong mọi sự cân nhắc.

Ông Trump chưa từng đưa ra hay giải thích công khai danh sách đầy đủ các yêu cầu của mình đối với Iran, nhưng ông liên tục nêu rõ Iran phải từ bỏ mọi hy vọng đạt được bất kỳ hình thức hạt nhân hóa hay trạng thái vũ khí hóa nào.

Ông Trump hoàn toàn phản đối những đề xuất về việc tạm dừng phát triển hạt nhân của Iran. Thay vào đó, ông nói rằng Iran phải cam kết không bao giờ đi theo con đường phát triển vũ khí hạt nhân. Đó là "lằn ranh đỏ" tuyệt đối.

Ngoài ra, còn có những yếu tố khác như việc eo biển Hormuz phải được mở cửa cho vận tải hàng hải mà không bị đánh thuế hay thu phí. Trong khi, yêu cầu của phía Iraan là Mỹ phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran, giải phóng tài sản đóng băng, thiết lập lệnh ngừng bắn tiến tới chấm dứt vĩnh viễn xung đột.