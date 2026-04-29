Tổng thống Trump đăng ảnh nổ lớn, cảnh báo cứng rắn Iran

Bức ảnh do Tổng thống Donald Trump đăng tải trên tài khoản mạng xã hội Truth Social ngày 29/4 (Ảnh: Truth Social/Donald Trump).

Theo trang tin Times of Israel, trong bài viết được đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm nay 29/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngụ ý phản đối đề xuất mới nhất của Iran về việc chấm dứt xung đột.

Ông Trump cho rằng Iran “không thể tự giải quyết vấn đề”, đồng thời cảnh báo Iran nên “khôn ngoan” hơn.

“Iran không thể tự giải quyết vấn đề. Họ không biết cách ký một thỏa thuận phi hạt nhân. Tốt hơn hết là họ nên sớm khôn ngoan!”, Tổng thống Trump bình luận.

Ông Trump cũng đăng kèm một bức ảnh được cho là sản phẩm của AI (trí tuệ nhân tạo), trong đó nhà lãnh đạo Mỹ được nhìn thấy đeo kính đen, tay cầm súng và phía sau ông là các vụ nổ.

Một dòng chữ cũng xuất hiện trên bức ảnh với nội dung: “Không còn đóng vai người tốt nữa”.

Đây được xem là động thái mới nhất cho thấy Tổng thống Trump bác bỏ đề xuất mới nhất của Iran về việc đàm phán với Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Trump ngày 20/4 cũng cảnh báo ông “sẽ không đóng vai người tốt nữa”.

"Chúng tôi đang đưa ra thỏa thuận rất công bằng và hợp lý. Tôi hy vọng họ sẽ chấp nhận, nếu không Mỹ sẽ phá hủy mọi cây cầu và nhà máy điện ở Iran”, ông Trump cho biết.

Truyền thông Mỹ và các quan chức thạo tin cuối tuần qua đưa tin, Iran đã gửi tới Mỹ đề xuất mới nhằm chấm dứt xung đột. Đề xuất gồm mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt cuộc chiến kéo dài 2 tháng trong khi trì hoãn các cuộc đàm phán hạt nhân sang giai đoạn sau.

Theo hãng tin Axios của Mỹ, đề xuất mới nhằm phá vỡ thế bế tắc hiện tại trong các cuộc đàm phán và né tránh những bất đồng nội bộ trong giới lãnh đạo Iran về phạm vi nhượng bộ hạt nhân mà họ sẵn sàng thực hiện.

Tuy nhiên, đề xuất mới nhất này đã nhận được phản ứng lạnh nhạt từ Washington.

Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Trump đã thảo luận về đề xuất này với đội ngũ an ninh quốc gia vào hôm 27/4. AFP dẫn lời một quan chức Mỹ am hiểu vấn đề cho biết ông Trump không hài lòng với đề xuất vì nó trì hoãn việc thảo luận về các chương trình hạt nhân của Iran - một vấn đề mà Washington khẳng định phải được giải quyết ngay từ đầu.

Washington nhiều lần yêu cầu Tehran từ bỏ kho dự trữ uranium đã làm giàu và đình chỉ việc làm giàu uranium như một phần của bất kỳ giải pháp sâu rộng nào.

Iran cho đến nay vẫn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này mang mục đích hòa bình và Tehran sẽ không chuyển uranium làm giàu cho bất kỳ nước nào.

Các phái đoàn Iran và Mỹ được cho là đã dự kiến tổ chức một vòng đàm phán hòa bình khác tại Pakistan vào tuần trước, nhưng cuộc hội đàm rất được mong đợi này đã không thành hiện thực khi ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ không gửi phái đoàn đàm phán đến Pakistan nữa.

Tổng thống Trump nói rằng, nếu Iran muốn đàm phán, "họ có thể đến gặp chúng tôi, hoặc họ có thể gọi cho chúng tôi”. Trong khi đó, Iran từ chối tham gia đàm phán khi Mỹ còn duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói Washington không thể vừa theo đuổi đàm phán vừa tăng cường áp lực lên Iran, cho rằng những hành động như vậy "làm xáo trộn bầu không khí cần thiết" cho ngoại giao.