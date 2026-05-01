Iran gấp rút khai quật kho tên lửa trước nguy cơ tái xung đột

Tên lửa Iran phóng vào Gaza (Ảnh: AFP).

Times of Israel dẫn các nguồn thạo tin cho biết, trong thời gian ngừng bắn với Mỹ, Iran tăng cường nỗ lực khai quật các tên lửa và đạn dược khác mà họ đã cất giấu dưới lòng đất hoặc bị chôn vùi dưới đống đổ nát từ các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Tehran muốn nhanh chóng khôi phục khả năng tên lửa và máy bay không người lái để có thể tung ra các cuộc tấn công khắp Trung Đông nếu Mỹ quyết định nối lại hoạt động quân sự.

Ông Trump đã có cuộc họp với đội ngũ an ninh quốc gia hôm 30/4 để xem xét các phương án, bao gồm cả hành động quân sự mới, nhằm mở lại eo biển Hormuz và tước bỏ mọi vật liệu hạt nhân của Iran.

Một quan chức Mỹ cho biết Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Brad Cooper, được cho là đã báo cáo với ông Trump và các thành viên trong đội ngũ an ninh quốc gia về các lựa chọn, cũng như tình trạng phong tỏa hàng hải Iran.

Theo quan chức Mỹ, ông Trump dự kiến sẽ quyết định hướng đi trong những ngày tới.

Một quan chức Nhà Trắng khác cho biết chuyến công tác dự kiến vào giữa tháng 5 của ông Trump tới Trung Quốc là một trong những yếu tố góp phần vào quá trình ra quyết định của ông khi cân nhắc các phương án tại Iran. Quan chức này nói rằng chuyến thăm Bắc Kinh là một "ưu tiên", và Nhà Trắng thực sự không muốn dời lịch một lần nữa.

Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz sau khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch ném bom vào ngày 28/2. Mỹ đã trả đũa bằng một cuộc phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran trong eo biển và tính đến ngày 29/4, lực lượng Mỹ đã chuyển hướng 41 tàu, không cho chúng đi qua eo biển này.

Một lệnh ngừng bắn tạm thời có hiệu lực vào ngày 8/4 để cho phép Mỹ và Iran có không gian đàm phán nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển, nhưng các cuộc hội đàm đã không mang lại kết quả.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trong tháng này cho biết đã có những dấu hiệu cho thấy Iran đang cố gắng khôi phục năng lực quân sự của mình. "Chúng tôi biết họ đang di chuyển khí tài quân sự nào và đang di chuyển chúng tới đâu", ông phát biểu tại Lầu Năm Góc vào ngày 16/4.

"Trong khi các vị đang đào bới từ những cơ sở bị ném bom và tàn phá thì chúng tôi chỉ đang ngày càng mạnh mẽ hơn. Các vị đang đào lên những bệ phóng và tên lửa còn sót lại của mình mà không có khả năng thay thế chúng”, ông Hegseth nói.

Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết quân đội Mỹ đã đạt được mọi mục tiêu trong cuộc chiến ở Iran. Bà nói thêm: "Các tên lửa đạn đạo của Iran đã bị phá hủy, các cơ sở sản xuất của họ đã bị san phẳng, hải quân của họ đã bị đánh chìm, và các lực lượng ủy nhiệm của họ đã bị suy yếu. Sau chiến dịch quân sự thành công này, Tổng thống Trump có mọi lựa chọn theo ý mình. Tuy nhiên, ưu tiên của ông luôn là ngoại giao, như ông đã chỉ thị cho các nhà đàm phán Mỹ nỗ lực hướng tới một thỏa thuận đảm bảo Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Trong khi đó, Iran khẳng định rằng họ vẫn có khả năng tiếp tục cuộc chiến và bảo vệ lợi ích của mình.

Giới tình báo Mỹ cũng đánh giá Iran vẫn duy trì được nhiều năng lực quân sự như trước khi xung đột. Chúng bao gồm không chỉ nhiều tên lửa đạn đạo của Iran mà còn hơn một nửa số máy bay của lực lượng không quân Iran, cũng như hơn một nửa hạm đội hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.

Một số quan chức Mỹ cho biết Iran chỉ mới đẩy nhanh nỗ lực thu hồi các tên lửa và đạn dược khác trong những ngày gần đây, khi nguy cơ tái xung đột gia tăng do tiến trình đàm phán rơi vào bế tắc.