Ấn Độ, EU đạt thỏa thuận thương mại lịch sử sau 20 năm đàm phán

(Từ trái sang phải) Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trước thềm cuộc họp ở New Delhi ngày 27/1 (Ảnh: Reuters).

"Hôm qua một thỏa thuận lớn đã được ký kết giữa EU và Ấn Độ", Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố tại một sự kiện về năng lượng hôm 27/1.

Ông nhấn mạnh, thỏa thuận này sẽ mang lại những cơ hội to lớn cho 1,4 tỉ dân Ấn Độ và hàng triệu người ở châu Âu đồng thời sẽ củng cố niềm tin của các nhà đầu tư và doanh nghiệp tại Ấn Độ.

Nhà lãnh đạo Ấn Độ thông tin thỏa thuận này bao trùm khu vực kinh tế chiếm khoảng 25% GDP toàn cầu và 1/3 thương mại toàn cầu. Ông Modi nói thêm rằng, hiệp định này sẽ giúp tăng cường thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời thúc đẩy các ngành sản xuất và dịch vụ của Ấn Độ.

Thư ký Thương mại Ấn Độ Rajesh Agrawal cũng xác nhận các cuộc đàm phán cấp kỹ thuật đã thành công, mô tả hiệp định là cân bằng và hướng tới tương lai, giúp thúc đẩy hội nhập kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai bên.

Giới chức Ấn Độ gọi đây là “mẹ của mọi thỏa thuận”, nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh thương mại toàn cầu đối mặt nhiều bất ổn, từ xu hướng bảo hộ gia tăng đến căng thẳng thuế quan và kiểm soát xuất khẩu.

EU đang tập trung vào việc giảm bớt sự phụ thuộc kinh tế vào Mỹ và Trung Quốc. New Delhi cũng đang cố gắng bù đắp mức thuế 50% do chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt, đồng thời cân bằng mối quan hệ với Nga.

Theo các chuyên gia, FTA ra đời sẽ mở đường cho tự do hóa mạnh mẽ thương mại hàng hóa giữa Ấn Độ và khối EU gồm 27 quốc gia, hai khu vực chiếm khoảng 1/4 GDP toàn cầu và đại diện cho thị trường gần 2 tỷ người tiêu dùng.

Theo số liệu của EU, kim ngạch thương mại hàng hóa song phương đạt khoảng 139 tỷ USD trong năm 2024, cùng với 69 tỷ USD thương mại dịch vụ.

"Các quốc gia ngày càng sẵn sàng gác lại xung đột trong bối cảnh “không khí bất ổn” xung quanh các chính sách của áp thuế của Mỹ, theo chuyên gia Amitendu Palit, Trưởng nhóm nghiên cứu về thương mại và kinh tế tại Viện Nghiên cứu Nam Á.

“Đa dạng hóa là điều hết sức cần thiết. Đó là chìa khóa thành công", chuyên gia trên nói.

Thỏa thuận này sẽ giảm thuế đối với hầu hết các mặt hàng tiêu dùng và công nghiệp giữa Ấn Độ và các nước thành viên EU, mặc dù dự kiến ​​sẽ loại trừ một số sản phẩm nông nghiệp.

Ấn Độ dự kiến nới lỏng tiếp cận thị trường cho các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của châu Âu như ô tô và rượu vang, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các sản phẩm thế mạnh của mình như dệt may và dược phẩm.

Việc ký kết chính thức hiệp định dự kiến diễn ra sau quá trình rà soát pháp lý, có thể mất khoảng 6 tháng. Thỏa thuận này cũng phải được Nghị viện châu Âu phê chuẩn. Nó có thể được triển khai trong vòng một năm tới.

Thỏa thuận lần này có thể mang lại cho Ấn Độ, nền kinh tế lớn thứ ba châu Á, lợi thế cạnh tranh trong xuất khẩu các mặt hàng vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi mức thuế cao của Mỹ, bao gồm hàng may mặc và giày dép.

Nhìn rộng hơn, theo báo cáo của chuyên gia kinh tế Madhavi Arora, thỏa thuận này có thể thúc đẩy xuất khẩu của nước này sang EU khoảng 50 tỷ USD vào năm 2031. Bà Arora đã cho rằng, các mặt hàng như dược phẩm, dệt may và hóa chất là những lĩnh vực có khả năng được hưởng lợi.

Đối với EU, thỏa thuận này sẽ đồng nghĩa với việc tiếp cận một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, với thị trường hơn 1,4 tỷ người.