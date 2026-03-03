Pakistan, Afghanistan giao tranh căng thẳng ngày thứ 5 liên tiếp

Chiếc xe tại Kandahar, Afghanistan bị hư hại sau các cuộc không kích Pakistan hôm 28/2 (Ảnh: Reuters).

Diễn biến này làm gia tăng bất ổn trong khu vực vốn đang bị rung chuyển bởi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran và đòn trả đũa của Tehran.

Tuy nhiên, cường độ các cuộc đụng độ dường như đã giảm so với lúc đầu, mặc dù không có dấu hiệu nào cho thấy hai quốc gia từng là đồng minh thân cận này đang tìm cách để tạm ngưng giao tranh và lập lại hòa bình.

Cuộc giao tranh trực tiếp giữa hai nước láng giềng Nam Á có chung đường biên giới dài 2.600km lần này đánh dấu lần xung đột dữ dội nhất trong nhiều năm.

Mọi việc bùng nổ khi chính quyền Taliban ở Afghanistan phát động cái gọi là "các cuộc tấn công trả đũa" vào các cơ sở của Pakistan để đáp trả việc Islamabad nhắm mục tiêu vào "các phần tử khủng bố" ở Afghanistan.

Hàng chục người đã thiệt mạng ở cả hai phía khi Pakistan sử dụng máy bay chiến đấu để phóng tên lửa không đối đất vào các địa điểm quân sự của Taliban và thậm chí lần đầu tiên trực tiếp nhắm mục tiêu vào chính phủ Afghanistan với cáo buộc chứa chấp các phần tử tìm cách lật đổ chính phủ Islamabad. Căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan, nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu chính quyền Taliban bàn giao lại, cũng bị tấn công.

Bộ Quốc phòng Afghanistan hôm 2/3 cho biết lực lượng của nước này đã nhắm mục tiêu và phá hủy một xe tăng bọc thép của quân đội Pakistan ở biên giới tỉnh Paktika sau khi nó bắn đạn bừa bãi về phía mình.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Enayatullah Khowarazmi cho hay, lực lượng Afghanistan đã tiêu diệt hơn 100 binh sĩ Pakistan và giành quyền kiểm soát hơn 25 cứ điểm quân sự của Pakistan cho đến nay.

Trong một tuyên bố gửi tới người dân Afghanistan, ông Khowarazmi nói rằng “đôi khi máy bay của kẻ thù bay qua không phận của chúng ta” và các lực lượng Taliban sử dụng vũ khí phòng không để đẩy lùi các cuộc tấn công của kẻ thù.

“Đừng lo lắng, họ là con trai của chính các bạn. Hãy tự tin và tin tưởng con trai của mình”, ông nói, ám chỉ các thành viên Taliban.

Cảnh sát Afghanistan vào cuối ngày 1/3 cho biết, máy bay chiến đấu của Pakistan đã nỗ lực tiếp cận và ném bom căn cứ không quân Bagram bên ngoài Kabul nhưng sau đó bị đẩy lùi bởi súng phòng không ZU-23. Afghanistan cho biết không có thương vong hay thiệt hại về tài chính.

Căn cứ không quân Bagram, nằm phía bắc Kabul, là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại Afghanistan và từng là trung tâm các hoạt động quân sự của Washington và NATO trong suốt cuộc chiến kéo dài 20 năm.

Không có tiến triển trong các nỗ lực hòa bình

Các nguồn tin an ninh Pakistan cho biết, các cuộc không kích và tấn công trên bộ của họ vẫn đang tiếp diễn và quân đội đã phá hủy các kho đạn dược ở Khost và Jalalabad, cũng như một địa điểm cất giữ máy bay không người lái ở Jalalabad, cùng nhiều mục tiêu khác.

Lực lượng Pakistan cho đến nay đã tiêu diệt 435 binh sĩ Afghanistan, phá hủy 188 vị trí và chiếm giữ 31 vị trí khác, Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaulla Tarar cho biết trong một bài đăng trên X.

"Pakistan cũng đã phá hủy 188 xe tăng, xe bọc thép và pháo binh và nhắm mục tiêu vào 51 địa điểm bằng đường không", ông nói.

Kể từ khi giao tranh bùng nổ, cả Pakistan và Afghanistan đều tuyên bố gây thiệt hại nặng nề cho bên kia, những con số chưa thể xác minh.

Các quốc gia thân thiện như Qatar tuần trước cho biết họ sẵn sàng làm trung gian hòa giải và chấm dứt giao tranh.

Taliban Afghanistan cũng cho biết họ sẵn sàng đàm phán nhưng không có tiến triển nào, đặc biệt là khi khu vực vùng Vịnh đang bị cuốn vào cuộc xung đột ở Iran.

Mối thù địch giữa Afghanistan và Pakistan xoay quanh cáo buộc của Islamabad rằng Kabul nương tay với các thành viên của nhóm Tehreek-e-Taliban Pakistan, mà theo họ đang tiến hành cuộc nổi dậy bên trong Pakistan.

Kabul bác bỏ cáo buộc này, nói rằng họ không cho phép lãnh thổ Afghanistan được sử dụng chống lại các quốc gia khác và rằng các thách thức an ninh của Pakistan là vấn đề nội bộ.

“Chúng tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là lãnh thổ Afghanistan không nên được sử dụng chống lại Pakistan”, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar nói với các nhà ngoại giao tại một cuộc họp báo ở Islamabad vào ngày 2/3. “Đây là vấn đề khúc mắc duy nhất, nếu được giải quyết, chúng tôi không có vấn đề nào khác với Afghanistan".