Nổ lớn nhà máy sản xuất đạn dược Ấn Độ, ít nhất 17 người thiệt mạng

Hiện trường vụ nổ bên trong nhà máy sản xuất đạn dược của Ấn Độ hôm 1/3 (Ảnh: PTI).

Vụ nổ xảy ra tại nhà máy SBL Energy Limited, một nhà sản xuất thuốc nổ công nghiệp và khai thác mỏ ở tại khu vực Kalmeshwar, thuộc huyện Nagpur, bang Maharashtra, một quan chức cảnh sát cấp cao cho biết.

Đây là nhà máy chuyên sản xuất thuốc nổ công nghiệp phục vụ khai thác mỏ và các dự án hạ tầng.

Một đội thuộc Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia (NDRF) đã đến hiện trường để tiến hành các hoạt động cứu hộ.

Đại diện của SBL Energy Limited nói với truyền thông rằng, vụ việc xảy ra tại đơn vị đóng gói kíp nổ của công ty trong khoảng thời gian từ 7h đến 7h15 ngày 1/3 giờ địa phương.

Các hoạt động cứu hộ đang được tiến hành khẩn trương, một quan chức của công ty cho biết, đồng thời nói thêm rằng họ sẽ sớm đưa ra tuyên bố chi tiết và rõ ràng về vụ việc.

Hiện lực lượng chức năng đã tìm thấy ít nhất 17 thi thể trong khuôn viên nhà máy và 17 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện địa phương để điều trị, trong đó có một số trường hợp nguy kịch. Theo cảnh sát, tất cả các nạn nhân đều là công nhân làm việc tại nhà máy.

Ông Vipin Itankar, Quận trưởng, và Giám đốc Cảnh sát ông Harrsh Podar đã có mặt tại hiện trường.

Vụ việc xảy ra một ngày sau vụ nổ tại một nhà máy sản xuất pháo ở huyện Kakinada, bang Andhra Pradesh, khiến 21 người thiệt mạng.

Hiện nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ nổ mới nhất này.