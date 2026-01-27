Mỹ thảo luận với đồng minh Trung Đông trước nguy cơ động binh với Iran?

Tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln và tàu tấn công đổ bộ lớp Wasp USS Kearsarge tiến hành các hoạt động chung trong khu vực hoạt động của Hạm đội 5 Mỹ tại Biển Ả Rập (Ảnh: AFP).

New York Times dẫn các nguồn tin cho biết, các lãnh đạo quân sự Mỹ đang phối hợp với các đồng minh ở Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng leo thang xung quanh Iran.

Theo New York Times, cuối tuần qua, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, đã đến thăm Syria, Iraq và Israel để tiến hành một loạt cuộc họp với các quân nhân Mỹ và các đối tác của Mỹ tại các quốc gia này.

Các nguồn tin cho biết, trong các cuộc tham vấn, Iraq đã được thông báo rằng nếu căng thẳng leo thang với Tehran và các lực lượng thân Iran tấn công các căn cứ và binh lính của Mỹ, Washington sẽ đáp trả. Đại diện của chính quyền Washington cũng đã tham vấn với các quan chức từ Ả rập Xê út và Qatar về tình hình xung quanh Iran.

New York Times cũng lưu ý rằng Lầu Năm Góc đã điều thêm 10 máy bay chiến đấu F-15E đến khu vực, cùng với các hệ thống phòng không Patriot và THAAD, để tăng cường hiện diện quân sự. Các máy bay ném bom tầm xa đồn trú tại Mỹ, có khả năng tấn công các mục tiêu ở Iran, đã được đặt trong tình trạng báo động cao trong 2 tuần qua.

Trang tin Middle East Eye trước đó dẫn nguồn tin từ một quốc gia vùng Vịnh cho biết, Mỹ đang cân nhắc các cuộc tấn công chính xác vào Iran. Theo nguồn tin, các cuộc tấn công có thể xảy ra ngay trong tuần này, mặc dù thời gian cụ thể có thể thay đổi.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei tuyên bố Tehran đang theo dõi các hoạt động quân sự của Mỹ ở Trung Đông và đang thực hiện các biện pháp cần thiết để tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước.

Tình trạng bất ổn ở Iran bắt đầu vào cuối tháng 12 năm ngoái sau khi các cuộc biểu tình phản đối việc đồng rial mất giá lan rộng đến hầu hết các thành phố lớn.

Chính phủ Iran cho biết khoảng 40 sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng. Theo Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, các phần tử khủng bố có vũ trang đã xuất hiện trong số những người biểu tình. Iran cáo buộc Israel và Mỹ có liên quan các cuộc bạo loạn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây liên tục cảnh báo can thiệp quân sự vào Iran nếu chính quyền nước này dùng vũ lực để trấn áp các cuộc biểu tình.

Ông Trump nói với Axios trong một cuộc phỏng vấn rằng Mỹ đã điều lực lượng hải quân quy mô lớn đến sát bờ biển Iran, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng Tehran sẵn sàng đối thoại.

Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết tàu sân bay USS Abraham Lincoln và một số tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đã tiến vào Trung Đông, khu vực thuộc quyền chỉ huy của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ.

AFP cũng đưa tin, các tàu chiến Mỹ, bao gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln, một số tàu khu trục và máy bay tiêm kích, đã bắt đầu di chuyển từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ leo thang.

Ngoài tàu sân bay và tàu chiến, Lầu Năm Góc cũng đang điều động máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không đến Trung Đông.

Cuối tuần qua, quân đội Mỹ tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc tập trận trong khu vực "để chứng minh khả năng triển khai, phân tán và duy trì sức mạnh không quân chiến đấu".

New York Times đưa tin, tàu sân bay USS Abraham Lincoln sẽ sẵn sàng tiến hành các hoạt động nhằm vào Iran trong vòng 1-2 ngày tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Iran, Hamidreza Hajibabaei, đã cảnh báo Tehran sẽ đáp trả “quyết liệt” nếu Mỹ phát động một cuộc tấn công.

“Iran chưa bao giờ và sẽ không bao giờ khởi xướng các mối đe dọa, căng thẳng hoặc đối đầu. Tuy nhiên, bất kỳ hành động gây hấn trực tiếp hoặc gián tiếp nào cũng sẽ bị đáp trả quyết liệt, ngay lập tức và tương xứng dựa trên các quyền bất khả xâm phạm của đất nước chúng tôi và phù hợp với Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc”, hãng thông tấn Press TV dẫn lời ông Hajibabaei nói.