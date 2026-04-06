9 bí ẩn trong chiến dịch giải cứu phi công Mỹ bị bắn rơi ở Iran

Việc giải cứu thành công một sĩ quan điều khiển hệ thống vũ khí của Không quân Mỹ sâu trong lãnh thổ Iran hôm 5/4 đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi là một trong những nhiệm vụ "táo bạo nhất" trong lịch sử. Tuy nhiên, khi chiến dịch bắt đầu lắng xuống, những chi tiết đầy kịch tính và tốn kém của sứ mệnh này đã để lại nhiều câu hỏi quan trọng chưa được trả lời về tình trạng của quân đội Mỹ và tương lai của cuộc xung đột.

Vì sao tiêm kích F-15E Strike Eagle bị bắn hạ ngay từ đầu?

Tổng thống Trump khẳng định rằng Iran chỉ "ăn may" khi sử dụng một tên lửa vác vai để bắn hạ tiêm kích F-15E Strike Eagle trị giá 80 triệu USD của quân đội Mỹ.

Tuy nhiên, việc một máy bay chiến đấu hiện đại bị hạ bởi vũ khí tầm thấp đặt ra câu hỏi về tuyên bố trước đó của Mỹ rằng lưới lửa phòng không của Iran đã bị "phá hủy100%". Liệu hệ thống phòng thủ của Iran có mạnh hơn những gì tình báo Mỹ đánh giá?

Vì sao các máy bay vận tải MC-130J lại bị kẹt trên đường băng?

Hai máy bay vận tải đặc chủng trị giá 100 triệu USD mỗi chiếc của quân đội Mỹ đã bị sa lầy trên một đường băng dã chiến ở một vùng hẻo lánh của Iran và buộc phải bị phá hủy để tránh rơi vào tay đối phương. Đây là một tổn thất thiết bị khổng lồ.

Câu hỏi đặt ra là: Phải chăng công tác trinh sát địa hình đã bị bỏ qua, hay trọng lượng của các thiết bị giải cứu đã vượt quá khả năng chịu tải của đường băng nông nghiệp này?

Số lượng khí tài Mỹ bị tổn thất chính xác là bao nhiêu?

Trong khi Iran tuyên bố đã phá hủy nhiều máy bay của Mỹ, các báo cáo từ phía Mỹ thừa nhận việc phải tự phá hủy 2 chiếc C-130 và 4 chiếc trực thăng MH-6, cùng với việc mất 2 máy bay không người lái Reaper. Tổng chi phí cho một cuộc giải cứu duy nhất được ước tính lên tới 300 triệu USD. Liệu con số này đã dừng lại ở đó?

Vai trò của Israel trong chiến dịch này là gì?

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều ám chỉ về sự hỗ trợ của Israel. Với việc Isfahan là mục tiêu then chốt, sự tham gia của Israel, dù là tình báo hay hỗ trợ kỹ thuật, có ý nghĩa gì đối với sự leo thang của cuộc chiến khu vực?

Tin nhắn cầu cứu của phi công thực sự có nghĩa là gì?

Việc giải cứu bị trì hoãn nhiều giờ vì sự nghi ngờ của Washington đối với thông điệp tôn giáo từ phi công.

Thông qua hệ thống vô tuyến, phi công mất tích của tiêm kích F-15E đã gửi tin nhắn cho lực lượng Mỹ với nội dung đại loại là "Thánh Allah là đấng nhân từ" hay “Quyền năng thuộc về Thánh Allah".

Tin nhắn này khiến phía Mỹ nghi ngờ là thông điệp phi công bị Iran ép gửi và đó có thể là cái bẫy giăng sẵn.

Tại sao quy trình xác thực lại mất nhiều thời gian đến vậy khi tính mạng của quân nhân đang bị đe dọa từng phút?

Sự an toàn của các bí mật công nghệ Mỹ hiện ra sao?

Mặc dù Mỹ đã ném bom phá hủy các máy bay bị bỏ lại, nhưng các quan chức Iran đã nhanh chóng công bố hình ảnh các mảnh vỡ cháy rụi. Liệu Iran và các đồng minh của họ có thể thu thập được gì từ các hệ thống điện tử hoặc động cơ còn sót lại từ xác máy bay?

Chiến dịch đánh lạc hướng của CIA đã hoạt động thế nào?

Các báo cáo cho biết CIA đã tạo ra các tín hiệu giả để đánh lạc hướng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Việc sử dụng các chiến thuật này cho thấy sự tinh vi của tình báo Mỹ, nhưng nó cũng đặt ra câu hỏi: Nếu không có sự can thiệp của CIA, liệu lực lượng đặc nhiệm có thể tiếp cận phi công trước khi các nhóm vũ trang địa phương tìm thấy anh ta?

Tình trạng sức khỏe thực sự của phi công?

Tổng thống Donald Trump cho biết sĩ quan vũ khí F-15E bị "thương nặng", sau đó lại nói quân nhân sẽ "ổn thôi".

Các chấn thương do nhảy dù ở tốc độ cao thường rất phức tạp (gãy cột sống, chấn thương nội tạng). Mức độ chấn thương của vị sĩ quan này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến khả năng phục vụ của anh trong tương lai?

Điều này có ý nghĩa gì đối với tối hậu thư của ông Trump?

Cuộc giải cứu diễn ra ngay trước thời hạn chót để mở cửa eo biển Hormuz. Liệu thành công của nhiệm vụ này sẽ khiến ông Trump mạnh tay hơn trong việc thực hiện lời đe dọa tấn công các nhà máy điện và cầu cống của Iran vào "ngày thứ ba (7/4)", hay nó sẽ mở ra một lối thoát ngoại giao thông qua các cuộc đàm phán ngừng bắn 45 ngày mà một số nguồn tin đang đưa.