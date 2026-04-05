Iran công bố ảnh máy bay Mỹ cháy rụi khi giải cứu phi công

Hình ảnh được cho là xác máy bay Mỹ cháy rụi ở Iran (Ảnh: X).

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 5/4 ra thông báo khẳng định các lực lượng vũ trang nước này đã phá hủy nhiều máy bay quân sự của Mỹ trong nỗ lực ngăn chặn chiến dịch giải cứu phi công của nước này.

“Trong một chiến dịch phối hợp giữa Lực lượng Hàng không vũ trụ, Lục quân, các Đơn vị nhân dân, lực lượng Basij và Bộ chỉ huy Cảnh sát, các máy bay của đối thủ đã bị bắn hạ”, IRGC tuyên bố.

Người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran cho biết các máy bay bị bắn hạ bao gồm một máy bay vận tải quân sự C-130 cũng như 2 trực thăng Black Hawk.

Thông báo đăng kèm bức ảnh được cho là hiện trường máy bay Mỹ bị thiêu rụi sau khi trúng hỏa lực Iran.

Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, cũng đăng tải bức ảnh cho thấy các mảnh vỡ kim loại cháy đen nằm rải rác trên một vùng đất trống, với khói đen vẫn còn âm ỉ bốc lên từ hiện trường.

Theo các nguồn tin từ Tehran, đây là bằng chứng trực tiếp bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng lực lượng Mỹ đã giải cứu thành công sĩ quan vận hành vũ khí của tiêm kích F-15E vốn bị Iran bắn rơi hôm 3/4. Ông cho hay, quân nhân này bị thương nhưng vẫn khỏe mạnh và được đưa ra khỏi Iran an toàn.

Phía Iran khẳng định các mảnh vỡ này thuộc về một trong những phương tiện bay xâm nhập vào không phận miền Trung nước này vào rạng sáng 5/4.

Cùng ngày, mạng lưới phòng thủ hàng không tích hợp của Iran tại tỉnh Isfahan báo cáo đã bắn hạ thêm 2 máy bay không người lái xâm nhập được xác định là loại MQ-9 và Hermes-900 của Mỹ. Các quan chức quốc phòng Iran cho biết các hệ thống phòng không đang hoạt động ở trạng thái sẵn sàng cao nhất để bảo vệ không phận quốc gia.

Việc bắn hạ nhiều máy bay chiến đấu và tên lửa trong những ngày qua của Iran được xem là minh chứng cho năng lực phòng thủ của nước này vẫn còn đáng kể sau hơn một tháng xung đột.

Hãng thông tấn Tasnim, dẫn nguồn từ bộ chỉ huy quân sự Iran, khẳng định: “Nhiều máy bay đối phương tại khu vực phía nam Isfahan đã bị các chiến binh Hồi giáo bắn hạ, và chiến dịch giải cứu phi công của họ đã thất bại”.

Báo cáo chi tiết cho biết các khí tài bị bắn hạ bao gồm 2 trực thăng Black Hawk và một máy bay vận tải quân sự C-130, hiện vẫn đang bốc cháy tại hiện trường.

Nhiều cơ quan truyền thông chính thống của Iran cũng đã đăng tải video ghi lại cảnh những xác máy bay bốc khói giữa một vùng sa mạc.

Hiện tại, truyền thông chưa thể xác minh độc lập tính xác thực của các đoạn video trên.

Sự mâu thuẫn cực độ trong các báo cáo cho thấy một cuộc chiến thông tin khốc liệt đang diễn ra song song với các hoạt động quân sự thực địa. Trong khi Washington khẳng định đã bảo toàn được nhân mạng, Tehran lại tập trung vào việc phô diễn những xác khí tài của Mỹ bị phá hủy như một biểu tượng cho sự kháng cự.