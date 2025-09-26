Tổng thống Mỹ gửi thông điệp tới Nga: Xung đột Ukraine phải chấm dứt

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng vào ngày 25/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự thất vọng khi Nga tiếp tục các hoạt động quân sự tại Ukraine.

"Họ đã đặt cược tất cả. Nền kinh tế của họ đang đi xuống. Họ đang ném bom tấn công mọi thứ", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng lưu ý rằng lực lượng Nga đang giành được rất ít lãnh thổ trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

"Thực tế, họ đang mất một số vùng lãnh thổ. Vì vậy, tôi nghĩ điều này rất ảnh hưởng đến danh tiếng của Nga. Cuộc chiến này đáng lẽ phải kết thúc. Nếu đây là cuộc chiến của chúng ta, chúng ta đã có thể kết thúc nó chỉ trong một tuần", ông Trump nhấn mạnh.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Mỹ nên nhớ rằng Nga có những quả bom lớn, mà không hầm trú ẩn nào có thể bảo vệ an toàn cho con người.

Ông Medvedev đã đưa ra tuyên bố trên để đáp lại cuộc phỏng vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky với hãng tin Axios của Mỹ, trong đó nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng Điện Kremlin vẫn là một mục tiêu tiềm năng, và các quan chức Nga phải chấm dứt xung đột hoặc tìm nơi trú ẩn.

“Điều mà họ cần hiểu là: Nga có vũ khí mà không hầm trú bom nào có thể bảo vệ được. Người Mỹ cũng nên nhớ điều này", ông Medvedev cảnh báo.

Trong cuộc trao đổi với các phóng viên vào ngày 24/9, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance thừa nhận Tổng thống Trump đang ngày càng mất kiên nhẫn với Nga vì “ông cảm thấy họ chưa đưa ra đủ điều kiện để chấm dứt xung đột".

Phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ được đưa ra một ngày sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York.

Nhà lãnh đạo Mỹ trước đây đã kêu gọi Ukraine nhượng bộ Nga, nhưng sau cuộc gặp với ông Zelensky, ông Trump đã ám chỉ rằng Kiev có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình khi Moscow từ chối ngừng giao tranh.

Phó Tổng thống Vance lưu ý rằng Mỹ đã tham gia "vào các cuộc đàm phán vô cùng thiện chí với cả Nga và Ukraine", trong khi Moscow vẫn tiếp tục từ chối làm điều tương tự.

"Ông Trump muốn cuộc chiến này kết thúc và ông ấy đang làm mọi thứ có thể để ngăn chặn cuộc chiến. Nhưng, nếu Nga từ chối đàm phán một cách thiện chí, tôi nghĩ điều đó sẽ rất tệ cho đất nước họ. Đó là điều mà tổng thống đã nói rõ", ông Vance nói thêm.

Trước đây, Tổng thống Trump từng cho rằng mối quan hệ tích cực của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ một yếu tố sẽ giúp Mỹ đóng vai trò trung gian cho một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Ukraine. Tổng thống Putin đã được Tổng thống Trump tiếp đón tại Alaska khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau vào tháng 8.

Bất chấp lời kêu gọi của Tổng thống Trump về việc đạt được một thỏa thuận hòa bình, xung đột Ukraine vẫn tiếp diễn. Tổng thống Trump ngày càng bày tỏ sự thất vọng đối với Nga vì đã không nỗ lực hướng tới một kết thúc ngoại giao cho cuộc chiến.

Vào ngày 18/9, phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh Keir Starmer, ông Trump nói rằng ông Putin đã "làm ông thất vọng".