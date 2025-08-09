Tổng thống Trump tiếp tục được đề cử giải Nobel Hòa bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tại sự kiện ký kết ở Nhà Trắng ngày 8/8 (Ảnh: Reuters).

Trong sự kiện diễn ra vào hôm 8/8 tại Nhà Trắng, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký tuyên bố chung chung về một thỏa thuận hòa bình giữa Armenia và Azerbaijan.

Sau khi thỏa thuận hòa bình được ký kết, ông Aliyev và ông Pashinyan tuyên bố sẽ đề cử ông Trump cho Giải Nobel Hòa bình.

"Nếu không phải Tổng thống Trump, ai xứng đáng nhận Giải Nobel Hòa bình? Chúng tôi sẽ đồng ý gửi một lá thư đề xuất chung", ông Aliyev nói.

Tổng thống Trump cho biết, Armenia và Azerbaijan đã cam kết chấm dứt giao tranh, thiết lập quan hệ ngoại giao và tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

Ông Trump nói rằng Mỹ đã ký các thỏa thuận riêng với từng nước nhằm mở rộng hợp tác về năng lượng, thương mại và công nghệ, bao gồm trí tuệ nhân tạo. Ông cũng cho biết các hạn chế đối với hợp tác quốc phòng giữa Azerbaijan và Mỹ đã được dỡ bỏ.

Cả lãnh đạo Armenia và Azerbaijan đều ca ngợi Tổng thống Mỹ về bản tuyên bố này.

Ông Pashinyan nói thỏa thuận là một thành công lớn “cho các quốc gia của chúng ta, cho khu vực và là một thành công cho thế giới”, đồng thời củng cố “di sản của ông Trump với tư cách người kiến tạo hòa bình”.

Ông Aliyev cho rằng Tổng thống Trump đang mang lại hòa bình cho toàn bộ khu vực Kavkaz, đồng thời nhấn mạnh “chúng tôi biết ơn vì điều đó”.

Armenia và Azerbaijan đã mắc kẹt trong tranh chấp lãnh thổ quanh khu vực Nagorno-Karabakh từ cuối những năm 1980. Trong hơn hai thập niên, Nagorno-Karabakh là nguồn gốc của căng thẳng liên miên giữa Armenia và Azerbaijan, với nhiều đợt xung đột bùng phát, trước khi Baku giành lại quyền kiểm soát khu vực này bằng biện pháp quân sự vào năm 2023.

Trở lại Nhà Trắng ở nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump đã làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan, thỏa thuận hòa bình giữa Rwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo, cũng như giữa Pakistan và Ấn Độ.

Một số lãnh đạo nước ngoài gần đây đã đề cử Tổng thống Trump cho giải Nobel Hòa bình năm 2026. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã trao thư đề cử cho Tổng thống Trump vào đầu tháng này, ghi nhận vai trò của ông trong việc làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran.

Ngày 7/8, Campuchia đã gửi thư chính thức tới Ủy ban Nobel, đề cử Tổng thống Trump cho giải Nobel Hòa bình.

Trong thư, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho rằng sự hỗ trợ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giúp ngăn chặn một cuộc xung đột tiềm tàng và khôi phục hòa bình dọc biên giới chung giữa Campuchia và Thái Lan.

Chính phủ Pakistan cũng công khai ủng hộ đề cử, nhấn mạnh vai trò của ông Trump trong các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan.

Tổng thống Mỹ nhiều lần khẳng định ông xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình vì vai trò trung gian trong các cuộc xung đột.