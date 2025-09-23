Tổng thống Mỹ ra điều kiện với Nga về kịch bản "trừng phạt mạnh mẽ"

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (Ảnh: UNTV).

Ngày 23/9, tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu về tầm nhìn đối ngoại của Washington.

Liên quan tới cuộc xung đột ở Ukraine, ông Trump cảnh báo rằng “trong trường hợp Nga chưa sẵn sàng đạt được một thỏa thuận để chấm dứt chiến sự, thì Mỹ hoàn toàn sẵn sàng áp đặt một loạt biện pháp thuế quan rất mạnh mẽ".

Ông đồng thời cũng ra điều kiện cho các đồng minh châu Âu, cho rằng họ sẽ “phải tham gia” cùng Mỹ bằng cách “áp dụng đúng những biện pháp tương tự" nếu muốn Washington hành động.

“Các bạn (châu Âu) ở ngay gần chiến trường. Chúng tôi còn có cả đại dương ngăn cách. Các bạn ở ngay đó, và châu Âu phải nỗ lực nhiều hơn. Họ không thể tiếp tục làm những gì đang làm. Họ vẫn đang mua dầu và khí đốt từ Nga", ông tuyên bố.

Các quốc gia châu Âu đã cắt giảm mạnh việc mua dầu từ Nga kể từ năm 2022, nhưng vẫn tiếp tục mua khí đốt tự nhiên. Hai quốc gia Hungary và Slovakia, chiếm phần lớn lượng dầu Nga mà châu Âu còn nhập khẩu.

Về vấn đề Gaza, ông Trump kêu gọi nhóm vũ trang Hamas của người Palestine trả tự do cho các con tin Israel, nhưng không đề cập đến khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra ở dải đất hẹp.

Tổng thống Mỹ cáo buộc “Hamas đã nhiều lần từ chối những đề nghị hợp lý để đạt được hòa bình” kể từ cuộc tấn công ngày 7/10/2023.

Ngoài ra, ông bày tỏ sự không đồng tình khi một số quốc gia phương Tây đã công nhận Nhà nước Palestine trong những ngày qua. Ông cho rằng đó sẽ là "phần thưởng" cho Hamas.

Ông Trump đưa ra một hướng đi ngoại giao khác: “Thay vì nhượng bộ những yêu cầu từ Hamas, những ai mong muốn hòa bình nên đoàn kết với một thông điệp duy nhất: Hãy trả tự do cho các con tin ngay bây giờ. Chúng ta phải chấm dứt cuộc chiến ở Gaza ngay lập tức. Chúng ta phải chấm dứt nó. Chúng ta phải đàm phán ngay lập tức. Chúng ta phải đưa các con tin trở về".

Trong bài phát biểu, ông Trump cũng tuyên bố không quan tâm đến việc "giành giải Nobel Hòa bình" mà quan tâm đến "cứu mạng người".

“Mọi người đều nói rằng tôi nên nhận giải Nobel Hòa bình cho từng thành tựu đó", ông Trump nói, trước đó lặp lại khẳng định rằng ông đã chấm dứt nhiều cuộc xung đột.

“Nhưng với tôi, phần thưởng thật sự sẽ là những đứa con được lớn lên bên cha mẹ mình, bởi vì hàng triệu người không còn thiệt mạng trong những cuộc chiến vô tận nữa. Điều tôi quan tâm không phải là giành giải thưởng, mà là cứu mạng người", ông khẳng định.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ tuyên bố đã giúp chấm dứt 7 cuộc chiến nhưng chưa bao giờ nhận được sự hỗ trợ từ Liên hợp quốc, đồng thời đặt câu hỏi về mục đích của tổ chức này. Trước khi bắt đầu phát biểu, ông đã phàn nàn về việc máy nhắc chữ ở Liên hợp quốc gặp trục trặc.

Ông cũng đề cập tới tình hình quản lý nhập cư ở châu Âu. Ông kêu gọi các nước đồng minh hãy học tập Mỹ.

“Chúng tôi đã có hành động táo bạo để nhanh chóng chấm dứt tình trạng nhập cư mất kiểm soát. Một khi chúng tôi bắt đầu giam giữ và trục xuất tất cả những ai vượt biên và đưa những người nhập cư bất hợp pháp ra khỏi nước Mỹ, họ đơn giản là ngừng đến", ông tuyên bố.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Mỹ đồng thời bày tỏ quan điểm hoài nghi về cuộc chiến biến đổi khí hậu và các dự án năng lượng sạch, cho rằng chúng sẽ không mang lại kết quả như kỳ vọng.