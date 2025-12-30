Tổng thống Trump cảnh báo không kích Iran, khiến Hamas trả giá đắt

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: AFP).

“Tôi nghe nói rằng Iran đang cố gắng xây dựng lại (chương trình tên lửa và hạt nhân). Nếu đúng như vậy, chúng tôi sẽ phải kiềm chế họ”, Tổng thống Mỹ tuyên bố trước cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 29/12.

Ông nói thêm rằng ông sẽ ủng hộ việc tập kích Iran “ngay lập tức” nếu nước này tìm cách tái phát triển năng lực hạt nhân, đồng thời khuyên Iran nên tìm kiếm một thỏa thuận với Mỹ.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh: “Họ lẽ ra đã có thể đạt được một thỏa thuận lần trước, trước khi chúng tôi tiến hành một cuộc tấn công lớn nhằm vào họ”.

Hồi tháng 6, Mỹ đã thực hiện các cuộc không kích vào 3 cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran tại Fordow, Natanz và Isfahan, với mục tiêu làm gián đoạn hoặc phá hủy chương trình hạt nhân Iran

Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, Thủ tướng Netanyahu cảnh báo rIran đang tiếp tục mở rộng chương trình tên lửa đạn đạo. Ông Netanyahu được cho là sẽ trình bày với Tổng thống Trump rằng có thể sớm cần thêm các hành động khác nhằm vào Tehran.

Tại cuộc họp báo chung với ông Netanyahu hôm qua, ông Trump cũng cáo buộc Iran đang tìm cách tái xây dựng năng lực vũ khí của mình tại những địa điểm khác với các cơ sở đã bị Mỹ tập kích.

“Tôi hy vọng Iran không đang tìm cách xây dựng lại, như những gì tôi đọc được, rằng họ đang phát triển vũ khí và những thứ khác. Nếu đúng như vậy, thì họ không sử dụng các địa điểm mà chúng tôi đã phá hủy hoàn toàn, mà có thể đang sử dụng những địa điểm khác”, ông nói.

Chủ nhân Nhà Trắng một lần nữa cảnh báo Iran sẽ phải hứng chịu những hậu quả “rất mạnh mẽ” nếu tiếp tục chương trình tên lửa và hạt nhân.

“Nếu đúng như vậy, chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rất nhanh chóng xóa bỏ sự mở rộng đó. Chúng tôi biết chính xác họ đang đi đâu, họ đang làm gì, và tôi hy vọng họ không làm như vậy. Đây chỉ là những gì chúng tôi nghe được, thường thì không có khói làm sao có lửa”, ông nêu rõ.

Về tình hình Trung Đông, Tổng thống Trump xác định việc Hamas không giải giáp là trở ngại lớn nhất đối với tiến trình thúc đẩy kế hoạch hòa bình Gaza mà ông làm trung gian.

Ông cho biết, ông rất muốn chuyển sang giai đoạn hai của kế hoạch này “nhanh nhất có thể”, nhưng trước hết, Hamas sẽ có một khoảng thời gian rất ngắn để giải giáp.

“Phải có giải giáp. Chúng ta phải giải giáp Hamas. Nếu họ không giải giáp, như những gì họ đã đồng ý thì họ sẽ phải trả giá rất đắt. Và chúng tôi không muốn điều đó. Chúng tôi không tìm kiếm điều đó. Họ phải giải giáp”, Tổng thống Trump nêu rõ.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm, ông “không lo ngại về bất cứ điều gì Israel đang làm”. Ông bác bỏ thông tin cho rằng các quan chức cấp cao trong chính quyền của ông đang thất vọng với ông Netanyahu hay Israel đang cố tình làm hỏng tiến trình hòa bình.

“Họ đã thực hiện đúng kế hoạch. Họ mạnh mẽ. Israel đã thực hiện đúng kế hoạch, 100%”, ông Trump cho biết.