2.500 lính thủy đánh bộ của Mỹ tiến về Trung Đông

Tàu USS Tripoli của Hải quân Mỹ (Ảnh: US Navy).

AFP dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, khoảng 2.500 binh sĩ thuộc Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 31 của Mỹ cùng với tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli đã được lệnh tới Trung Đông.

Các Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến có khả năng tiến hành đổ bộ từ biển, nhưng họ cũng chuyên tăng cường an ninh cho các đại sứ quán, sơ tán dân thường và hỗ trợ cứu trợ thảm họa. Việc triển khai này không nhất thiết cho thấy một chiến dịch bộ binh sắp xảy ra hoặc sẽ diễn ra.

Theo các hình ảnh do quân đội công bố, Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 31, cùng với tàu USS Tripoli và các tàu tấn công đổ bộ khác chở lính thủy đánh bộ, đóng tại Nhật Bản và đã ở Thái Bình Dương trong vài ngày. Tàu USS Tripoli đã được vệ tinh thương mại phát hiện đang di chuyển một mình gần Đài Loan, cách vùng biển ngoài khơi Iran hơn một tuần hành trình.

Đầu tuần này, Hải quân Mỹ có 12 tàu chiến hoạt động tại Biển Ả rập, trong đó có tàu sân bay USS Abraham Lincoln và 8 tàu khu trục. Nếu tàu USS Tripoli gia nhập đội tàu này, nó sẽ trở thành con tàu lớn thứ hai trong khu vực.

Mặc dù tổng số binh sĩ Mỹ trên mặt đất tại Trung Đông chưa rõ ràng, riêng căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar, một trong những căn cứ lớn nhất khu vực, thường có khoảng 8.000 binh sĩ Mỹ.

Vài giờ sau thông tin về việc 2.500 lính thủy đánh bộ được điều động đến Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lực lượng Mỹ đã “xóa sổ” các mục tiêu quân sự trên đảo dầu chiến lược Kharg của Iran và cảnh báo rằng cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên đảo có thể là mục tiêu tiếp theo.

“Truyền thông tin giả ghét phải đưa tin về việc quân đội Mỹ đã làm tốt đến mức nào trước Iran, quốc gia đã hoàn toàn bị đánh bại và muốn có một thỏa thuận nhưng không phải là thỏa thuận mà tôi sẽ chấp nhận!”, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social, nhưng không giải thích thêm chi tiết.

Một ngày trước đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf đã cảnh báo các cuộc tấn công vào các đảo trên tuyến hàng hải phía nam của Iran sẽ khiến Tehran “từ bỏ mọi kiềm chế”, nhấn mạnh tầm quan trọng của chúng đối với kinh tế và an ninh của đất nước.

Truyền thông Iran cho biết, cuộc không kích không gây thiệt hại đáng kể nào đối với hạ tầng dầu mỏ ở đảo Kharg. Tuy nhiên, Iran dọa sẽ biến các hạ tầng dầu mỏ có liên quan đến các doanh nghiệp Mỹ ở khu vực biến thành “đống tro tàn”.