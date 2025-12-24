Ukraine tổn thất 800 tỷ USD sau gần 4 năm chiến sự với Nga

Đám cháy bùng phát sau trận tập kích của Nga vào thủ đô Kiev của Ukraine (Ảnh: Kyiv Independent).

"800 tỷ USD là tổng ước tính thiệt hại của chúng tôi từ cuộc chiến với Nga. Đây là điều chúng tôi đang thảo luận với các đối tác của mình”, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố hôm 24/12.

Tổng thống Zelensky cho biết dự thảo văn kiện cơ bản giữa Ukraine, Mỹ, Nga và châu Âu về việc chấm dứt chiến tranh dự kiến ​​thành lập một số quỹ để giải quyết việc phục hồi kinh tế của Ukraine, tái thiết các khu vực bị tàn phá và các vấn đề nhân đạo.

"Mục tiêu là huy động 800 tỷ USD thông qua vốn chủ sở hữu, trợ cấp, nghĩa vụ nợ và đóng góp từ khu vực tư nhân để giúp Ukraine phát huy hết tiềm năng của mình”, ông Zelensky nói thêm.

Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof tại La Hay hôm 15/12, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine muốn dùng tài sản bị phong tỏa của Nga cho việc tái thiết đất nước, nhưng quy mô thiệt hại đã xảy ra lớn đến mức chỉ tiền bị tịch thu thôi là không đủ.

“Tất nhiên, chúng tôi rất muốn sử dụng khoản tiền này để tái thiết… Công bằng là Nga nên trả tiền cho sự tàn phá. Nhưng ngay cả 210 tỷ euro cũng sẽ vẫn không đủ. Mức thiệt hại lớn gấp 3 lần", ông nói.

Như vậy, theo ước tính của ông Zelensky, Ukraine có thể đã thiệt hại tới hơn 600 tỷ euro sau gần 4 năm giao tranh với Nga.

Ông Zelensky nhấn mạnh sự cần thiết phải dùng tiền của Nga để hỗ trợ cho các khoản chi tiêu cấp bách của Kiev, bao gồm cả mua vũ khí. Ông không phủ nhận rằng Ukraine đang đối mặt với việc giảm trợ giúp từ một số nước.

Theo Thủ tướng Ukraine Yulia Sviridenko, ngân sách Ukraine năm 2026, đã được Quốc hội (Verkhovna Rada) thông qua, phân bổ 2.800 tỷ hryvnia (66 tỷ USD) cho chi tiêu quốc phòng.

“Năm tới, chúng tôi sẽ chi 2.800 tỷ hryvnia cho quân đội, tương đương gần 60% tổng chi ngân sách”, Thủ tướng Ukraine thông báo.

Trong ngân sách nhà nước năm 2025, chi tiêu quốc phòng ban đầu được ấn định ở mức 2.220 tỷ hryvnia (52,6 tỷ USD). Đến tháng 7, Quốc hội Ukraine thông qua các sửa đổi, tăng chi cho an ninh và quốc phòng thêm 412 tỷ hryvnia, lên 2.630 tỷ hryvnia (62 tỷ USD); và đến tháng 10, tiếp tục tăng thêm 325 tỷ hryvnia, lên 2.950 tỷ hryvnia (69,9 tỷ USD).

Những con số này phản ánh tác động của cuộc chiến đã kéo dài 4 năm qua lên cả Nga và Ukraine, trong bối cảnh 2 nước đang trong tiến trình đàm phán để hướng tới một giải pháp cho cuộc xung đột. Theo thời gian, những con số này có thể gây áp lực lên cả 2 bên trong một cuộc chiến tiêu hao, khi chiến sự cũng khiến cả 2 nước đối mặt với thiệt hại không nhỏ về kinh tế.