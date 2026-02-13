Cách làm giò hoa nhiều màu sắc, đẹp mắt cho mâm cỗ Tết

Trong mâm cỗ Tết truyền thống, bên cạnh những món quen thuộc như bánh chưng, thịt đông hay dưa hành, giò hoa tạo điểm nhấn riêng nhờ hình thức bắt mắt và hương vị hài hòa của nhiều loại nhân.

Không chỉ mang đến sự mới lạ, món ăn này còn giúp mâm cỗ thêm sinh động, là lựa chọn lý tưởng để ghi dấu ấn với người thân và khách đến thăm nhà dịp đầu năm.

Nếu muốn thử món ăn này, bạn có thể tham khảo công thức chi tiết của chị Tô Hưng Giang ở Hà Nội, để tự tay chế biến món ăn này tại nhà.

1: Nguyên liệu

Trứng gà: 2 quả to

Giò sống: 200g

Mộc nhĩ: 3 tai

Nấm hương: 4 tai

Cà rốt: 1/3 củ

Đậu cove hoặc đậu đũa: 2 quả (có thể thay bằng đậu Hà Lan hoặc thêm hạt đậu Hà Lan)

Lạp xưởng: 1 chiếc

Trứng muối: 5 quả

Gia vị: bột nêm, hạt tiêu

Giấy bạc hoặc lá chuối, màng bọc thực phẩm

* Cách làm

Bước 1: Mộc nhĩ và nấm hương đem ngâm nước ấm cho nở mềm, rửa sạch rồi thái sợi thật nhỏ. Cà rốt bào hoặc thái sợi mảnh. Đậu cove rửa sạch, để nguyên quả hoặc chần sơ cho mềm.

Bước 2: Trứng muối ngâm qua chút rượu trắng để khử mùi tanh, sau đó đem hấp khoảng 10 phút cho chín, lấy ra để nguội. Lạp xưởng giữ nguyên chiều dài, chẻ dọc làm bốn phần.

Bước 3: Cho giò sống vào âu lớn, thêm mộc nhĩ, nấm hương, cà rốt đã sơ chế. Nêm khoảng 1/3 thìa cà phê bột nêm và 1/3 thìa cà phê hạt tiêu, trộn đều. Không nên nêm quá nhiều gia vị vì giò sống, trứng muối và lạp xưởng vốn đã có độ mặn và vị ngọt tự nhiên, nếu nêm tay sẽ khiến giò bị mặn.

Bước 4: Đập 2 quả trứng gà ra bát, thêm khoảng 1/2 thìa canh nước phở hoặc nước lọc, nêm rất nhẹ chút bột nêm hoặc bột canh rồi đánh tan. Bắc chảo chống dính, tráng trứng thật mỏng thành một lá trứng lớn, nhẹ tay để trứng không bị rách. Khi trứng chín, nhẹ nhàng úp ra đĩa và để nguội.

Bước 5: Đặt lá trứng lên mặt phẳng sạch, úp mặt đẹp xuống dưới. Phết đều hỗn hợp giò sống lên khắp bề mặt trứng, dàn phẳng. Xếp 5 quả trứng muối thành hàng ở chính giữa, hai bên là các miếng lạp xưởng chẻ dài, tiếp đến đặt đậu cove hoặc đậu Hà Lan dọc theo thân giò để tạo màu sắc.

Bước 6: Cuộn giò từ từ và nhẹ tay để trứng không bị rách. Khi cuộn xong, bọc kín bằng một lớp màng bọc thực phẩm, sau đó cuộn thêm một lớp giấy bạc hoặc lá chuối bên ngoài, xoắn chặt hai đầu để cố định.

Bước 7: Cho giò vào nồi hấp, hấp khoảng 30 phút đến khi giò chín hoàn toàn. Sau khi hấp, để giò nguội hẳn rồi mới cắt khoanh, khi đó khoanh giò sẽ sắc nét, không bị vỡ.

Bước 8: Giò hoa sau khi làm xong có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 ngày. Nếu muốn để lâu hơn, có thể cho vào ngăn đá, khi dùng chỉ cần rã đông tự nhiên và hấp nóng lại.

Với màu sắc hài hòa, hương vị đậm đà, giò hoa không chỉ là món ăn ngon mà còn góp phần làm mâm cỗ Tết thêm trọn vẹn và ấm cúng.

Ảnh: Tô Hưng Giang