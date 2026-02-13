Chủ tịch HĐND TPHCM trao quà Tết đến bí thư chi bộ khu phố

Sáng 13/2, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh gặp gỡ, chúc Tết, trao quà đến các bí thư chi bộ khu phố, ấp của các xã, phường khu vực Bình Dương cũ. Hội nghị còn có sự tham dự của đại diện Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trao quà Tết đến các bí thư chi bộ (Ảnh: Xuân Đoàn).

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đánh giá cao vai trò của các bí thư chi bộ khu phố, ấp.

Theo ông Võ Văn Minh, mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, các bí thư chi bộ khu phố, ấp đã nỗ lực rất lớn để vượt qua hoàn cảnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“Tại buổi gặp mặt hôm nay, Ban Thường vụ Thành ủy mong muốn chia sẻ với khó khăn trong cuộc sống của các đồng chí bí thư chi bộ, động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất, giúp các đồng chí đón Tết Nguyên đán tươi vui, tạo động lực để các đồng chí tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, gắn bó với công tác địa phương”, ông Võ Văn Minh nói.

Thay mặt Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh gửi lời chúc mừng năm mới đến các bí thư chi bộ và gia đình.

Ông Võ Văn Minh gửi lời chúc Tết đến các bí thư chi bộ (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đã trao quà Tết đến 37 bí thư chi bộ của 20 xã, phường khu vực Bình Dương cũ.

Ông Đỗ Minh Quang (69 tuổi, Bí thư Chi bộ khu phố Chánh Nghĩa 8) bày tỏ niềm vui và vinh dự khi được nhận quà Tết của lãnh đạo thành phố.

Ông Quang cho biết, đây là nhiệm kỳ thứ 3 ông làm Bí thư Chi bộ của khu phố và ông mong muốn tiếp tục cống hiến cho địa phương.