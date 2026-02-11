Tiểu thương mang đào Tết vào TPHCM bán hết 500 cây, 3h sáng khách vẫn mua

Hoa đào đạt chất lượng cao, tiểu thương phấn khởi chờ khách đến mua

Anh Đồng Văn Chính (TP Hải Phòng) đã gắn bó với nghề bán hoa Tết hơn 23 năm. Năm nay, anh bắt đầu mang đào vào TPHCM, bày bán tại khu vực đối diện Sân vận động Quân khu 7 (phường Tân Bình, TPHCM), từ đêm 21, rạng sáng 22 tháng Chạp, để kịp phục vụ thị trường.

Theo anh Chính, thị trường đào Tết ở TPHCM thường chia thành hai nhóm khách chính. Các công ty, cơ quan thường mua sớm để trang trí văn phòng, chuẩn bị tiệc tất niên.

Trong khi đó, người dân lại có xu hướng chờ dọn dẹp nhà cửa xong xuôi mới đi mua đào. Dù vậy, sức mua vẫn tập trung nhiều nhất vào những ngày cận Tết.

Anh Chính mang hơn 1.200 chậu đào từ TP Hải Phòng vào TPHCM (Ảnh: Mộc Khải).

Anh nhận định, các ngày 26, 27 và 28 Tết thường là cao điểm. Riêng năm nay không có ngày 30 nên lượng khách cũng có thể dồn mạnh vào ngày 29, thời điểm người dân hoàn tất công việc, bắt đầu bước vào kỳ nghỉ.

Nhận xét về thị trường đầu mùa, anh Chính cho biết lượng khách hiện vẫn còn thưa do đào mới tập kết về. Tuy nhiên, các tiểu thương vẫn giữ tâm thế lạc quan, bởi những năm trước, càng sát Tết lượng khách càng tăng nhanh.

Năm nay, thời tiết diễn biến không thuận lợi khiến đào ở cả hai miền Nam - Bắc có xu hướng nở sớm. Dù vậy, theo anh Chính, nhờ kinh nghiệm lâu năm và kỹ thuật chăm sóc riêng của các nhà vườn, chất lượng đào đưa vào TPHCM vẫn đảm bảo.

Để vận chuyển đào đi quãng đường gần 2.000km, các nhà vườn phải chú trọng đặc biệt đến gốc, rễ và độ ẩm của cây. Nhờ vậy, nhiều cây đào vẫn giữ được dáng đẹp, cánh hoa dày, nụ khỏe và độ bền cao khi đến tay khách.

Năm nay, anh Chính mang vào TPHCM khoảng 1.200 cây đào với nhiều chủng loại. Đào cành có giá từ 700.000 đến 900.000 đồng tùy kích cỡ. Các loại đào nguyên gốc như đào rừng Hà Nội, đào dáng thông, đào thế truyền thống và một số dáng mới được tạo tán gọn, lạ mắt, có giá dao động từ 1 triệu đồng đến khoảng 3,5 triệu đồng/cây.

Theo anh, giá đào năm nay không tăng so với năm trước, mức giá được giữ ổn định để phù hợp với nhiều nhóm khách. “Đào lớn - nhỏ đều có, từ cây vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng, ai cũng có thể chọn được cây phù hợp với không gian và túi tiền”, anh nói.

Đào "cập bến" chưa đầy 2 ngày, anh Chính đã bán hết khoảng 500 chậu nhờ đơn đặt hàng online từ trước (Ảnh: Mộc Khải).

Một điểm mới trong mùa Tết năm nay là anh Chính đẩy mạnh bán hàng online. Dù chỉ mới triển khai, hình thức này đã giúp anh bán được khoảng 500 cây thông qua các đơn đặt hàng trước từ công ty và khách quen. Sau khi đào "cập bến" TPHCM, chỉ chờ khách đến nhận hoặc giao hàng tận nơi cho khách.

Theo anh Chính, việc bán đào tại TPHCM có một điểm đặc biệt khi nơi đây vốn được mệnh danh là "thành phố không ngủ", khách mua hàng với giờ giấc không cố định. Có hôm, nửa đêm hoặc 2-3h sáng vẫn có người ghé hỏi mua.

Khách không đông dồn dập, nhưng rải đều cả ngày lẫn đêm, khiến gia đình anh phải thay phiên nhau thức để trông vườn, tư vấn và bán hàng.

Hoa đào được trùm kín để đảm bảo độ tươi (Ảnh: Mộc Khải).

Về cách chăm sóc, anh cho biết khi đào đã vào Nam, chỉ cần cấp đủ nước là hoa sẽ tiếp tục bung nụ. Việc nở nhanh hay chậm phụ thuộc phần lớn vào thời tiết, song người bán có thể chủ động điều tiết ở mức nhất định.

Đào Tết đủ phân khúc, nhiều người mua về tỉnh chơi Tết

Tại khu vực công viên 23/9 (phường Bến Thành), theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, có khoảng 10 gian hàng chuyên bán đào Tết. Toàn bộ tiểu thương đều đến từ các làng đào ở Hưng Yên, Hà Nội, Hải Phòng… Trong đó, nhiều người đã có gần 20 năm kinh nghiệm mang đào miền Bắc vào TPHCM.

Mỗi gian hàng bày bán ít nhất khoảng 400 chậu, từ đào trồng hơn 1 năm, dáng nhỏ nhắn, đến những cây đào cổ thụ có tuổi đời 7-8 năm, gốc to, giá lên tới vài chục triệu đồng. Do sức mua đầu mùa còn chậm, nhiều tiểu thương bọc kín đào trong túi nilon để giữ hoa tươi, tránh nở sớm.

Năm nay, hoa đào được tiểu thương và người mua đánh giá có chất lượng cao hơn năm ngoái (Ảnh: Mộc Khải).

Một tiểu thương cho biết, các cây nhỏ hiện được bán với giá khoảng 1,5 triệu đồng, cây lớn từ 3-4 triệu đồng, tùy dáng và kích thước. Nhờ mô hình trồng đào công nghiệp phát triển ở miền Bắc, giá đào những năm gần đây trở nên “mềm” hơn, giúp nhiều gia đình dễ tiếp cận.

Cô Thu Hồng, một tiểu thương lâu năm, cho biết, thông thường đến ngày 28 Tết là đào bán gần hết. “Nếu còn dư, tôi sẽ mang tặng các chùa chưng cho đẹp, lấy lộc đầu năm”, cô chia sẻ.

Không chỉ người dân TPHCM, nhiều bạn trẻ và lao động từ các tỉnh lân cận cũng tranh thủ mua đào mang về chưng Tết. Nhờ các chậu đào nhỏ gọn, việc chở bằng xe máy hoặc ôm lên xe khách khá thuận tiện.

Anh Hoài Ân (quận Tân Bình) chia sẻ, anh ghé mua đào lúc rạng sáng sau khi tan ca đêm. Anh chọn chậu đào giá 800.000 đồng để mang về Đồng Tháp.

“Ở dưới quê hiếm có đào, toàn chơi mai, nên tôi mua mang về thay đổi không khí ngày Tết. Giá đào cũng vừa phải, cây khỏe, nhiều nụ. Chậu tôi mua chỉ 800.000 đồng nhưng nhìn rất rực rỡ, nhiều nụ”, anh nói.

Nhiều người làm việc đến nửa đêm mới có thời gian đi sắm hoa Tết (Ảnh: Mộc Khải).

Tương tự, một số khách trẻ cho biết họ chọn mua đào để mang về Tây Ninh, Vĩnh Long, vừa tạo điểm nhấn mới cho ngày Tết, vừa dễ di chuyển do chậu đào không quá lớn.

Vợ chồng anh Thanh (phường Tân Sơn Nhì, TPHCM) thì chỉ có thể ghé mua sau giờ làm buổi tối. Anh nhận xét giá đào năm nay dễ chịu, chất lượng ổn, phù hợp với điều kiện của nhiều gia đình.

Dù mới vào đầu vụ, các vườn đào tại TPHCM vẫn sáng đèn xuyên đêm. Việc mua bán chưa thật sự nhộn nhịp, nhưng tiểu thương vẫn kiên trì chờ đợi, bởi với họ, càng sát Tết, vườn đào càng đông khách, cũng là lúc công sức cả năm được đền đáp.