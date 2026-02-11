“Tam mã phi thiên” ở Quảng trường 24/3 Đà Nẵng nhận mưa lời khen

Ngày 10/2, các công nhân vẫn đang hối hả hoàn thiện hoa, tiểu cảnh, đèn trang trí, linh vật ngựa tại Quảng trường 24/3 thuộc phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng để người dân, du khách đến du xuân, chụp hình lưu niệm.

Điểm nhấn tại trung tâm quảng trường là bộ 3 ngựa vàng với chủ đề “Tam mã phi thiên”, mang trong mình sự mạnh mẽ, oai phong, tượng trưng cho ba miền Bắc - Trung - Nam cùng đoàn kết bứt phá, vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Ba con ngựa vàng được các nghệ nhân chế tác với chất liệu chủ yếu là xốp. Thân ngựa nổi bật với màu vàng óng, 2 chân trước phi nước đại, tạo sự mạnh mẽ, vươn lên.

Bên trái quảng trường là tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa, với ý nghĩa nhấn mạnh tinh thần lịch sử, ý chí vươn lên và niềm tự hào của dân tộc Việt.

Ngoài ra, bên trái quảng trường cũng được trang trí chàng “Bạch Mã” kéo xe. Với thiết kế ngựa trắng cách điệu, trông vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, có thể kéo xe chở nhiều khách đi dạo cùng lúc.

Ngoài bộ 3 ngựa vàng được trang trí nổi bật giữa quảng trường, một số chú ngựa non khác cũng được trang trí bên cạnh những luống hoa xuân để khách chụp ảnh, check-in.

Dù chưa đưa vào hoạt động, nhưng nhiều người dân, du khách thướt tha trong bộ áo dài đưa con cái đến chụp hình, check-in.

Một gia đình ngựa bạch rất dễ thương cũng được các nghệ nhân trang trí bên phải quảng trường, gần các tiểu cảnh và hoa, tạo điểm nhấn thị giác cho người thưởng lãm.

Dù còn vài ngày nữa mới được nghiệm thu, đưa vào hoạt động, nhưng trong ngày 10/2 (ngày 23 tháng Chạp âm lịch), rất nhiều người đến chụp hình lưu niệm.

Chị Võ Thị Thanh Hà (ở xã Núi Thành, Đà Nẵng) cho hay, khi biết quảng trường đang trang trí linh vật năm Bính Ngọ 2026, chị đi cùng bạn đến xem thử. Đến nơi, chị cùng bạn không giấu được cảm xúc.

“Ba chú ngựa trông thật mạnh mẽ, oai phong. Bên cạnh đó còn nhiều chú ngựa khác được sắp xếp theo chủ đề và những chú ngựa non trông thật dễ thương. Quảng trường 24/3 năm nay trang trí rất đẹp”, chị Hà bày tỏ.

Vị trí vườn hoa Tết tại Quảng trường 24/3, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Google Maps).

Theo đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần dịch vụ công ích đô thị Tam Kỳ, đơn vị thực hiện trang trí Quảng trường 24/3, năm nay thành phố Đà Nẵng đầu tư hơn 6 tỷ đồng, trong đó khoảng 5 tỷ đồng trang trí quảng trường, còn lại là trang trí điện, sửa cổng chào cho các phường còn lại thuộc thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ.

Lãnh đạo đơn vị thực hiện trang trí cũng cho biết, vườn hoa Quảng trường 24/3 được tổ chức đa dạng các loài hoa theo mùa, kết hợp lối dạo tham quan, tạo không gian thưởng lãm đa chiều, góp phần mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho người dân và du khách trong dịp Tết, vừa giàu sắc xuân lễ hội vừa gần gũi, thân thiện và giàu cảm xúc.