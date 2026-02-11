Đào nở sớm, dựng cả bàn thờ vẫn không có khách, tiểu thương chặt cây đem về (Video: Thanh Tùng).

Chiều 11/2 (ngày 24 tháng Chạp), chợ hoa xuân ở đường Nguyễn Duy Hiệu, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa ảm đạm, vắng bóng người mua đào, quất cảnh. Dọc tuyến đường, các tiểu thương buôn đào ngồi buồn bã, mỏi mắt đợi khách.

Vắng khách mua hàng lại thêm cảnh đào nở sớm khiến nhiều tiểu thương phải cắt bỏ cây, về đón Tết sớm.

"Gần 10 năm buôn đào, chưa có năm nào ảm đạm như năm nay. Vắng khách đã đành, năm nay lại nhuận nên đào nở sớm. Tôi buôn hơn 100 gốc nhưng đến thời điểm này mới bán được 20 gốc, còn lại phải cắt bỏ đem về vườn trồng lại. Năm nay coi như mất trắng", anh Lê Văn Khương (tiểu thương buôn đào) chia sẻ.

Không chỉ anh Khương, nhiều tiểu thương buôn đào ở tỉnh Thanh Hóa cũng trong tình trạng "dở khóc, dở cười". Một số người tiếc công chăm sóc, phải nhặt bỏ các cánh hoa nhằm vớt vát lại ít cây bán cho khách.

Theo các tiểu thương, không chỉ hoa nở sớm, vắng khách mua, năm nay giá thuê mặt bằng cũng cao khiến nhiều người thua lỗ nặng. "Mọi năm giá thuê mặt bằng chỉ 2-3 triệu đồng, nhưng năm nay lên 6-8 triệu đồng/gian. Không bán được hàng, chúng tôi mất trắng từ tiền công thợ đến cước vận chuyển, thuê mặt bằng", anh Đào, tiểu thương xã Lưu Vệ, tỉnh thanh Hóa nói.

Những gốc đào nở sớm được các tiểu thương cắt bỏ đem về vườn trồng lại.

Đào nở sớm bị vứt la liệt trên đường phố.

Dù còn gần 1 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhưng khách mua thưa thớt, các tiểu thương đành "xả hàng" đồng giá.

Một tiểu thương dựng cả bàn thờ để thắp nhang, cầu mong may mắn, khách sẽ tới mua đào nhiều hơn.

Không có khách mua đào, nhiều người làm nghề chở cây thuê cũng ế ẩm, mỏi mắt đợi việc.

Không khí ảm đạm ở chợ hoa xuân đường Bùi Khắc Nhất, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.