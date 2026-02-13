Linh vật ngựa Thánh Gióng lộ diện ở đường hoa Nguyễn Huệ TPHCM

Với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ là không gian văn hóa Tết thường niên mà còn là bản giao hưởng mùa xuân, khẳng định tâm thế và khát vọng của dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình.

Linh vật ngựa đặt tại cổng chính gây ấn tượng mạnh với chiều cao gần 7m, dài khoảng 9m. Sau khi lắp dựng hoàn chỉnh trên bệ đỡ, tổng chiều cao của công trình đạt khoảng 11m.

Tác phẩm được tạo hình trong tư thế tung vó, thân phủ sắc vàng rực, gợi liên tưởng đến hình ảnh ngựa sắt bay lên trời sau chiến thắng trong truyền thuyết Thánh Gióng.

Theo ban tổ chức, điểm mới của linh vật ngựa năm nay là khả năng chuyển động cơ học ở phần đầu và chân, thay vì chỉ trưng bày tĩnh như các năm trước. Đồng thời, công nghệ mapping cũng lần đầu được ứng dụng, trình chiếu trực tiếp lên thân linh vật.

Theo thiết kế, phần trình chiếu sẽ tái hiện hành trình từ huyền thoại ngựa sắt của Thánh Gióng đến sự phát triển của khoa học - công nghệ và câu chuyện hình thành siêu đô thị hiện đại. Sự kết hợp giữa hiệu ứng ánh sáng, chuyển động cơ học và nội dung mapping được kỳ vọng tạo nên trải nghiệm thị giác sống động cho người xem.

Cổng chào đường hoa trên đường Tôn Đức Thắng rực sáng thể hiện sự gắn kết ba địa phương, tạo nên vùng phát triển năng động, tích hợp và đầy nội lực với thông điệp “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, khẳng định tinh thần đoàn kết và quyết tâm bứt phá trong giai đoạn mới.

Đại cảnh Ngựa chín hồng mao lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, cao 6,4m, được thể hiện nhiều lớp màu. Hình tượng “chín hồng mao” biểu trưng cho viên mãn, cát tường, kết hợp gam nóng - lạnh và hiệu ứng sơn chuyển màu, tạo sắc thái thay đổi theo góc nhìn.

Mô hình ngựa mang tính biểu trưng, đa sắc, tạo hiệu ứng ánh sáng khác biệt để du khách cảm nhận không gian ban ngày và ban đêm.

Đại cảnh Lý ngựa ô tái hiện nét văn hóa Nam Bộ đã hoàn thiện, với tạo hình vui nhộn. Điểm đặc biệt của thiết kế là bề mặt linh vật có hiệu ứng sơn mài với hoa văn mây sóng 3D hologram, tạo hình ảnh óng ánh, bắt mắt dưới ánh nắng mặt trời.

Dọc đường hoa, nhiều mô hình ngựa với hình dáng, kích thước khác nhau được bố trí tại các tiểu cảnh, vườn hoa. Ban đêm, công nghệ mapping lần đầu xuất hiện, trình chiếu hình ảnh trực tiếp lên bề mặt linh vật không bằng phẳng, tạo điểm nhấn mới cho không gian.

Khu vực “Rực rỡ miền ký ức” có điểm nhấn là chiếc đèn kéo quân khổng lồ cao hơn 6m, đường kính 6,4m. Trục xoay liên tục của đèn tái hiện khung cảnh dân gian về Tết Việt, lưu giữ những giá trị truyền thống, bản sắc dân tộc.

Điểm nhấn của Đường hoa năm nay là “Nhất mã thong dong”, là linh vật lớn nhất đường hoa với chiều cao gần 7m. Được chế tác từ chất liệu tre đan hình học thân thiện với môi trường, chú ngựa khổng lồ này tạo ra một không gian sinh thái đa tầng, nơi du khách có thể len lỏi giữa thảm thực vật để cảm nhận sự thư thái, thong dong.

Chiều 12/2 (25 Tết), hàng trăm người tất bật thi công, trang trí, vệ sinh, nhiều ca làm xuyên đêm để kịp tiến độ.

Bên cạnh các linh vật điểm nhấn, toàn bộ Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 được tạo nên như một đại cảnh hoa quy mô lớn với hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại.

Trong lúc còn rào chắn thi công, nhiều người dân đã háo hức tham quan, chụp ảnh đường hoa.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 sẽ mở cửa phục vụ người dân từ 19h ngày 15 đến 21h ngày 22/2 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).