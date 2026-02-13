Công an Tây Ninh cảnh báo hàng giả trà trộn thị trường Tết

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian qua lực lượng chức năng đã chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không để phát sinh điểm nóng gây bức xúc trong nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hiền, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết, đơn vị liên tiếp triệt phá nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng liên quan đến hàng giả, kém chất lượng và vi phạm nghiêm trọng về sở hữu trí tuệ.

Hàng trăm bình gas giả thương hiệu ở Tây Ninh được công an phát hiện (Ảnh: T.N.).

Các mặt hàng bị làm giả là nhu yếu phẩm thiết yếu như thực phẩm, sữa, thuốc chữa bệnh, gas... Những nhóm người này sử dụng thủ đoạn tinh vi, thậm chí dùng chất cấm trong sản xuất nhằm trục lợi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và uy tín của các doanh nghiệp chân chính.

"Nhiều người còn lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo gian dối, thổi phồng công dụng sản phẩm nhằm đánh lừa khách hàng, thu lời bất chính số tiền rất lớn, gây tâm lý hoang mang trong xã hội", Thượng tá Nguyễn Thanh Hiền cho hay.

Trong tháng 1, cảnh sát kinh tế đã xác lập và đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn, trong đó có chuyên án gas giả thương hiệu. Trong vụ án này, công an đã tạm giữ 16 người liên quan, thu giữ hơn 10.000 vỏ chai và chai LPG thành phẩm, cùng hệ thống máy nén hơi, xe tải và hàng chục nghìn tem chống hàng giả. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và 11 bị can.

Đường dây sản xuất nước yến giả bị triệt phá hôm 22/1. Công an phát hiện 19 người tham gia dây chuyền sản xuất nước yến, yến sào có dấu hiệu giả mạo. Tại hiện trường, hơn 400.000 sản phẩm cùng gần 1 tấn nguyên liệu là đường hóa học, hương liệu, phụ gia không nhãn mác đã bị niêm phong.

Liên quan đường dây gas giả thương hiệu, công an đã tạm giữ 16 người liên quan (Ảnh: T.N.).

Một đường dây sản xuất phụ gia thực phẩm (bột ngọt, hạt nêm) quy mô lớn đã bị xóa sổ hôm 30/1, với tang vật hơn 3 tấn hàng hóa các loại.

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm hàng giả, Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị như Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan quản lý thị trường, tăng cường công tác kiểm soát.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi mua sắm, đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm và đồ dùng thiết yếu. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn về hàng giả, hàng kém chất lượng, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an hoặc chính quyền các xã, thành phố, để kịp thời xử lý, đảm bảo an toàn cho cộng đồng.