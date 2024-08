Xót xa ước mơ tự thở của nam công nhân có 5 đồng nghiệp qua đời vì bụi phổi

"Sát thủ vô hình" trong xưởng nghiền đá

Anh Bùi Đình Bình (39 tuổi, trú xóm 2, xã Nghi Hưng, Nghi Lộc, Nghệ An) nằm trên giường bệnh, gầy gò, đôi mắt trũng sâu. Người đàn ông lọt thỏm giữa giường bệnh, xung quanh đầy máy móc hỗ trợ hô hấp khi chức năng phổi của anh đã bị giảm sút nghiêm trọng do căn bệnh bụi phổi silic.

"Từ hồi bị bệnh đến giờ, anh sụt hơn 20kg rồi", chị Nguyễn Thị Nhật Tân (35 tuổi) vợ anh Bình, rầu rĩ. Từ người đàn ông trụ cột gia đình, 2 năm trở lại đây, anh Bình trở thành gánh nặng cho vợ, khi bản thân mất khả năng lao động, thậm chí, ngay cả tự thở một cách bình thường anh cũng khó thực hiện được.

Năm 2017, anh Bình xin vào làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến (đóng trên địa bàn khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc).

Công việc tại bộ phận nghiền bột đá vất vả, độc hại nhưng người đàn ông lớn lên từ đồng ruộng này không đánh giá hết nguy cơ của những hạt bụi đá li ti ấy đối với sức khỏe. Cũng như những đồng nghiệp khác, anh Bình chỉ bảo vệ sức khỏe của mình bằng những chiếc khẩu trang vải thông thường.

Những trận ho, những cơn khó thở dần dần xuất hiện nhưng anh Bình và các đồng nghiệp nghĩ mình chỉ bị bệnh thông thường. Khi không thể gắng gượng được nữa, họ mới nghĩ mình đang mắc một căn bệnh nào đó nguy hiểm.

Liên tiếp những người làm cùng bộ phận của anh Bình nhập viện với chung triệu chứng và được chẩn đoán mắc bệnh bụi phổi silic, anh Bình cũng không phải ngoại lệ.

"Bác sĩ bảo do chúng tôi hít phải những hạt silic trong quá trình làm việc tại xưởng nghiền bột đá với số lượng nhiều và chậm được phát hiện nên tình trạng đã nghiêm trọng. Ngoài bị bệnh bụi phổi silic gây xơ phổi tôi còn bị lao phổi...", anh Bình cố gắng nói khi dây ống thở vẫn cắm trên mũi.

Lần lượt 5 đồng nghiệp của anh Bình qua đời sau thời gian dài sống mòn mỏi, đau đớn và khánh kiệt kinh tế về căn bệnh quái ác. Sự qua đời của những đồng nghiệp như giáng mạnh vào hi vọng có thể phục hồi sức khỏe của người đàn ông này.

Cùng với hành trình đi gõ cửa các cơ quan chức năng yêu cầu công ty phải có trách nhiệm với người lao động, anh Bình liên tục vào viện khi sức khỏe ngày càng suy kiệt.

Khi tình trạng đỡ hơn, anh Bình xin ra viện để giảm gánh nặng kinh tế cho vợ. Chức năng phổi ngày càng suy giảm khiến anh phải nhờ đến máy thở oxy. Cứ vài ba ngày, chị Tân phải thay một bình oxy lớn cho chồng.

Chồng đau ốm, gánh nặng kinh tế dồn lên vai chị Tân. Chị xin vào làm việc tại một xưởng sản xuất gỗ mỹ nghệ, tiền công tính theo sản phẩm, trên dưới 200.000 đồng/ngày. Hết giờ làm, chị Tân tất bật trở về lo cho chồng và 2 con nhỏ.

Thương vợ, thương con nhưng sức khỏe suy kiệt, anh Bình cũng không làm gì được. Với anh bây giờ, việc tự thở còn trở nên khó khăn...

"Tôi chỉ mong tự thở được..."

Vừa rồi, anh Bình phải nhập viện cấp cứu do bị tràn khí màng phổi. Bác sĩ Quán Vi Tiến, Khoa hồi sức tích cực, chống độc Bệnh viện phổi Nghệ An cho biết, bệnh nhân Bùi Đình Bình nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, tràn khí màng phổi. Bệnh nhân được mở màng phổi phải để dẫn lưu khí.

"Hiện sức khỏe anh Bình có tiến triển, kiểm tra không thấy hình ảnh tràn khí, màng phổi liền. Tuy nhiên, do bệnh nhân bị bệnh bụi phổi silic gây xơ sẹo co kéo cả 2 bên phổi, nguy cơ tái phát tràn khí màng phổi cao. Bệnh nhân được điều trị triệu chứng, phải theo dõi chặt chẽ và điều trị lâu dài", bác sĩ Tiến thông tin.

Mặc dù được bác sĩ động viên để yên tâm điều trị nhưng chứng kiến những đồng nghiệp cũ ra đi đau đớn về căn bệnh này, anh Bình dường như đã lường trước được kết cục cho mình.

Chồng đi viện, chị Tân phải xin nghỉ việc, đồng nghĩa khoản thu nhập ít ỏi duy nhất của cả gia đình cũng không còn.

"Anh ấy ốm đau, đi viện hơn 2 năm trời, chỗ nào vay mượn được tôi đã mượn hết rồi. Tiền thuốc men, ăn uống tẩm bổ cho chồng, rồi tiền cho 2 con khi năm học mới sắp đến, nhiều khi tôi thấy mình đuối sức. Nhưng giờ cả nhà chỉ nhìn vào tôi, tôi không dám buông xuôi. Chỉ mong anh thương tôi, thương con mà gắng gượng để con cái có cha...", chị quay đi gạt nước mắt, sợ chồng nhìn thấy.

Nghe vợ nói, đôi mắt anh Bình loáng nước. Anh hiểu căn bệnh bụi phổi silic quái ác đã tuyên "án tử" cho mình, chỉ là sớm hay muộn thôi.

"Tôi ước mình có thể tự thở được một cách bình thường, ít nhất như thế vợ tôi cũng đỡ cơ cực hơn. Tôi mong cơ quan chức năng và phía công ty sớm giải quyết quyền lợi chính đáng cho những công nhân mắc bệnh bụi phổi. Không biết tôi còn gắng gượng chờ đợi được đến ngày đó hay không...", giọng anh như chìm đi giữa những tiếng máy móc quanh giường bệnh.

