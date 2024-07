Cha mất, 3 đứa trẻ chia nhau mẩu bánh mì dành tiền cho mẹ trị bệnh

Nỗi lo mồ côi cha lẫn mẹ của 3 đứa trẻ

Trước bàn thờ vừa mới lập, 3 đứa trẻ mặc đồ tang, thắp nhang, quỳ lạy vái xin cha phù hộ cho mẹ Tô Thị Hoàng Diễm (40 tuổi, trú khu phố Phú Thứ, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) chữa được căn bệnh u đa nang tuyến vú, để sống nuôi các em ăn học, nên người.

"Cha chết rồi, mẹ cũng mắc bệnh giống cha, lỡ mẹ chết đi 3 anh em con không biết nương tựa vào ai để sống", Lan, con gái út bật khóc trước bàn thờ cha.

Chị Diễm cho biết anh Minh (chồng chị) vừa mất cách đây hơn 1 tháng, sau 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. 3 năm trước, mẹ chồng của chị Diễm cũng qua đời vì bệnh ung thư cổ tử cung. Còn nay, chị Diễm đang điều trị u đa nang tuyến vú.

Biến cố này chưa qua, tai ương khác lại ập đến, đẩy gia đình chị Diễm vào bế tắc.

Chị Diễm cho biết, vợ chồng cưới nhau cách đây 16 năm và lần lượt sinh được 3 con, cháu lớn nhất 15 tuổi và nhỏ nhất 10 tuổi. Anh Minh hành nghề đánh bắt cá thuê trên biển, còn chị Diễm ở nhà trồng rau, chăm sóc 3 con nhỏ và mẹ già.

Năm 2015, mẹ chồng đổ bệnh ung thư cổ tử cung, vợ chồng chị Diễm dành dụm tiền bạc, chạy chữa nhưng bất thành. Đến năm 2021, sau 6 năm chống chọi với căn bệnh ung thư, mẹ chồng chị qua đời. Một năm sau, chưa hết tang mẹ, anh Minh đi khám, được phát hiện mắc bệnh ung thư phổi.

Để có tiền cho chồng uống thuốc, chữa bệnh và lo cho 3 con thơ học hành, một ngày của chị Diễm bắt đầu từ lúc mặt trời còn chưa mọc đến tối mịt.

Sáng sớm, chị Diễm dậy nhổ cỏ, hái rau mang ra chợ bán kiếm 20.000-30.000 đồng rồi mua đồ ăn sáng cho cả gia đình. Ăn vội cái bánh, người phụ nữ tảo tần rảo bước hết ngóc ngách ở khu vực thị trấn Phú Thứ, có ai thuê, mướn chị đều nhận làm, kiếm tiền lo cơm nước cho gia đình và thuốc thang cho chồng.

"Có những hôm thân thể mệt nhoài, nhưng tôi vẫn cố gắng gượng dậy đi làm. Bởi, tôi không làm cả nhà không có cơm để ăn", chị Diễm nói.

Dẫu có làm "đầu tắt, mặt tối", nhưng người phụ nữ 40 tuổi vẫn không kham nổi kinh phí điều trị, thuốc thang cho căn bệnh ung thư phổi của chồng. Không đành lòng nhìn cha của các con đau quằn quại, chị Diễm vay ngân hàng, người thân 100 triệu đồng, đưa chồng đi viện.

Đầu tháng 6, sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư, anh Minh qua đời, để lại người vợ và 3 con côi cút.

Nỗi lo về căn bệnh ung thư vú

Giữa năm 2023, khi đang chăm chồng, chị Diễm phát hiện ở ngực phải của mình có khối u mỗi ngày một lớn. Chị bấm bụng vào bệnh viện ung bướu TPHCM để khám, xét nghiệm, bác sĩ xác định chị mắc ung thư vú ác tính.

"Cầm kết quả trên tay, tôi ngã quỵ. Tôi không biết vì sao gia đình tôi lại rơi vào hoàn cảnh đáng sợ đến vậy. Tôi lo cho tương lai của 3 đứa con thơ", chị Diễm nhớ lại.

Biết thân mình mang trọng bệnh, nhưng chị Diễm cũng nhắm mắt làm ngơ, không điều trị gì thêm, chỉ kiếm lá thuốc nam để uống cầm chừng. Người phụ nữ có số phận éo le cố gắng làm lụng toàn tâm, toàn ý chăm chồng, nuôi con.

Mới đây, khi đi thăm khám lại, bác sĩ cho biết khối u đã chuyển sang lành tính, dạng u đa nang. Bác sĩ chỉ định ít nhất 2 tháng phải vào TPHCM để thăm khám và mua thuốc về uống điều trị thêm.

Theo lời chị Diễm, dẫu biết là tin vui, nhưng chồng vừa mất, tiền bạc trong nhà cạn kiệt, con cái nheo nhóc nên chị không biết xoay xở đâu ra kinh phí để điều trị căn bệnh này.

Niềm mong mỏi của chị Diễm là có thể khỏe mạnh để kiếm tiền nuôi các con ăn học nên người.

Hoàn cảnh gia đình éo le nhưng 3 con của chị Diễm đều chăm ngoan học giỏi. 3 anh em phụ mẹ làm việc nhà, nhổ cỏ, trồng rau mang ra chợ bán trang trải cuộc sống.

"Có hôm 3 anh em tụi con chia nhau một ổ bánh mì ăn sáng. Tụi con muốn dành dụm tiền để cho mẹ chữa bệnh, khỏe mạnh mà sống với chúng con. Mồ côi cha rồi, lỡ mẹ có mệnh hệ gì không biết tụi con sẽ sống ra sao", Vinh, con trai lớn của chị Diễm nói.

Bà Võ Thị Trang Lệ, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thứ, xác nhận gia đình chị Tô Thị Hoàng Diễm thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương.

Bà Lệ cho biết, mặc dù anh Minh mắc bệnh ung thư nhưng vẫn cố gắng đi phụ kéo thuê dàn nhạc đám cưới, trong lúc làm việc anh ngất xỉu và tử vong. Chồng mất, bản thân chị Diễm đang mắc u đa nang lại phải gánh gồng nuôi 3 con nhỏ nên hoàn cảnh rất éo le.

"Các con của chị Diễm đang độ tuổi đi học nên chưa phụ giúp gì mẹ được nhiều. Đây là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nên bản thân tôi mong mạnh thường quân quan tâm giúp đỡ chị Diễm có tiền chữa bệnh và 3 con thơ có điều kiện học hành", bà Lệ chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5278 xin gửi về:

1. Chị Tô Thị Hoàng Diễm

Địa chỉ: trú khu phố Phú Thứ, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

Số điện thoại: 0869.194.795

Số tài khoản: 4610205426840 - ngân hàng Agribank - Tô Thị Hoàng Diễm

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5278)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV):

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB):

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Agribank:

Tên tài khoản: Báo Dân trí

Số tài khoản VNĐ: 1400206035022

Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB):

Tên tài khoản: Báo Dân trí

Số tài khoản VNĐ: 1017589681

Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB):

Tên tài khoản: Báo Dân trí

Số tài khoản VNĐ: 333556688888

Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269