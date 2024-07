Người phụ nữ khổ cực chăm chồng ung thư trong căn nhà "nửa nọ nửa kia"

Căn nhà "nửa nọ nửa kia" và ân tình của họ hàng, làng xóm

Bà Ma Thị Chúc (SN 1963) ở Nà Khau, xã Minh Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang sinh ra, lớn lên ở bản bên rồi lấy chồng về đây - thôn Nà Khau. Nhưng thương thay, lấy nhau được vài năm thì chồng bà mắc căn bệnh ung thư quái ác. Và cứ thế, mọi công việc từ lớn đến bé trong nhà đặt hết lên đôi vai của bà Chúc.

Từ lúc con còn nhỏ, người phụ nữ này đã phải đi nhặt nhạnh từng bông chít, đem bán cho người ta làm chổi, bòn từng đồng để lo miếng ăn cho cả gia đình, cho con học hành và lo thuốc men cho chồng.

Bà Chúc bảo, đến tuổi này cũng gắng gượng hết sức và bà cũng thấm khổ, thấm mệt lắm rồi!

Ngày chúng tôi được cán bộ xã Minh Quang dẫn tới tận nhà thăm bà Chúc thì bà mới từ ngoài ruộng chạy về, quần áo xộc xệch còn đang lấm lem bùn đất.

Nhà của bà Chúc nằm ở dưới sườn đồi keo, là nhà cấp 4, có 4 gian lợp lá cọ, xung quanh chủ yếu cắm lưa thưa những thanh tre để làm bức vách. Trên dãy tường nhà ấy lại có một đoạn được xây bằng gạch, như kiểu vừa làm nhà thì hết tiền, khiến chúng tôi tò mò về căn nhà "nửa nọ, nửa kia".

Bà Chúc kể: "Hơn 10 năm trước, lúc đó chồng tôi bị bệnh ung thư, phải nằm một chỗ, nhà thì mưa gió dột khắp nơi, không có chỗ cho ông ấy nằm nên họ hàng, làng xóm thương tình xây bức tường gạch, đủ che chắn mưa gió cho ông ấy nằm".

Bà Chúc khi ấy vừa chăm sóc chồng bệnh tật, vừa nuôi con mọn. Chồng của bà sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư cũng đã ra đi mãi mãi, chỉ còn bà Chúc với căn nhà trống hoác và chỗ nằm không bị mưa tạt mà người chồng để lại.

Bây giờ, sau những năm tháng vắt kiệt sức để gồng gánh mọi thứ, sức khỏe của người phụ nữ khốn khổ này đã kém đi nhiều. Bà nói rằng, bây giờ tay chân thường xuyên bị tê cứng, co quắp không làm được việc nhưng không rõ lí do vì sao mà cũng chẳng có điều kiện để đi khám.

Nói về căn nhà trống huếch, trống hoác, kiểu "nửa nọ nửa kia" của gia đình bà Chúc, ông Ma Công Đời, Trưởng thôn Nà Khau tỏ rõ sự ái ngại:

"Căn nhà dột nát, mưa phả vào tứ bề, không còn chỗ nào khô. Lúc ông chồng ốm nằm một chỗ, bà Chúc chỉ biết lấy áo mưa, bao tải để che chắn cho chồng. Họ hàng, làng xóm thấy vậy hô hào đóng góp, xây bức tường cho ông ấy nằm đỡ mưa gió. Nhưng cũng trong năm (2017) đó ông ấy mất. Bức tường cũ, che mưa gió cho người chồng quá cố ngày nào, bây giờ lại là nơi bà Chúc nương vào mà trú ngụ".

Tuổi già neo đơn, lầm lũi, thiếu ăn nhưng vẫn cưu mang cháu gái

Theo chia sẻ của ông Ma Công Đời, bây giờ con gái lớn của bà Chúc đi lấy chồng xa, nhưng cuộc sống cũng rất khó khăn; còn cậu con trai tốt nghiệp cấp 3 năm ngoái cũng vừa đi lính nghĩa vụ. Cảnh già neo đơn rất khó khăn, nhưng bà Chúc vẫn cưu mang thêm cháu nhỏ 10 tuổi.

Nói về người con trai của mình, những cảm xúc buồn vui của bà Chúc cứ xen lẫn vào nhau. Bà nói rằng, tự hào vì con đã lớn và đang đi làm nghĩa vụ với đất nước, nhưng cũng tiếc vì nhà nghèo, con đã phải từ bỏ ước mơ đến với cánh cổng trường đại học.

Theo thông tin từ ông Đời thì bé gái 10 tuổi mà bà Chúc đang cưu mang là con gái của em trai chồng bà Chúc. Mẹ của cháu đi làm công ty rồi bặt vô âm tín. Bố đi làm thuê suốt, bỏ mình cô bé ở nhà nên từ quãng 3 tuổi, bà Chúc đã là người thường xuyên lui tới và chăm lo cho cháu.

Vị Trưởng xóm Nà Khau nói tiếng Kinh rất chậm, vừa nói vừa sắp xếp từng chữ nhưng ông đã không quên bày tỏ mong muốn được cộng đồng quan tâm, giúp đỡ cho bà Ma Thị Chúc.

"Dù bà Chúc rất cố gắng để vươn lên nhưng sức cùng lực kiệt, tuổi ngày càng nhiều. Thôn bản cũng giúp nhưng chủ yếu là làm đồng, đổi công hoặc hỗ trợ gạo ăn chứ không có tiền mà giúp. Rất mong các nhà hảo tâm giúp cho bà Chúc có chỗ trú mưa, trú gió."

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình bà Chúc, bà Nông Thị Thuận, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Minh Quang, cho biết, bà Chúc là hội viên Chi Hội phụ nữ thôn Nà Khau, xã Minh Quang. Hiện nay bà đang sống một mình, hoàn cảnh rất khó khăn.

"Từ lâu bà Chúc mong ước có ngôi nhà kiên cố để tránh mưa, tránh bão nhưng bây giờ bà đang bị bệnh, ăn cũng không đủ nên không còn dám nghĩ tới chuyện làm nhà nữa. Rất mong mọi người chia sẻ, giúp đỡ bà Chúc có mái nhà kiên cố để yên tâm sinh sống", Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Minh Quang Nông Thị Thuận bày tỏ.

