Nguyên tắc "bất di bất dịch" của Quỹ Nhân ái báo Dân trí

Tối 11/4, "Gala Nhân ái 2024: Hành trình 20 năm sẻ chia hy vọng, nâng bước tương lai" do báo Dân trí tổ chức, diễn ra trang trọng tại Hà Nội.

Tới dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi; Trung tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an); Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an); ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH); cùng đông đảo các nhà hảo tâm đồng hành với Quỹ Nhân ái báo Dân trí…

Tổng biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh giới thiệu với Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) về các hoạt động Nhân ái của báo (Ảnh: Thành Đông).

Ông Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo Dân trí cho biết, cách đây 20 năm (2004), dù còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng với tầm nhìn và trách nhiệm xã hội của mình, nhà báo Phạm Huy Hoàn, Tổng biên tập báo Khuyến học và Dân trí (sau này là báo Dân trí) đã gây dựng, thành lập Quỹ Nhân ái.

"Quỹ Nhân ái được thành lập với nguyên tắc "bất di bất dịch" ngay từ những ngày đầu, đó là "một đồng đến là một đồng đi". Một đồng của bạn đọc gửi tới báo để ủng hộ cho các hoàn cảnh khó khăn sẽ được chúng tôi chuyển đến đúng địa chỉ; mọi chi phí vận hành quỹ do báo chịu trách nhiệm", nhà báo Phạm Tuấn Anh nói.

Trải qua 20 năm, với sứ mệnh cao cả "Kết nối yêu thương, sẻ chia hy vọng", chương trình Nhân ái của báo Dân trí đã và đang góp phần đánh thức, khơi dậy lòng trắc ẩn và tình yêu thương đồng bào từ sâu thẳm trong trái tim mỗi con người.

Đến nay đã có hơn 5.000 hoàn cảnh kém may mắn ở mọi miền Tổ quốc mà Dân trí đăng tải được bạn đọc, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân giúp đỡ với số tiền hàng năm lên tới trên dưới 60 tỷ đồng.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh khẳng định, tấm lòng hảo tâm của hàng vạn độc giả trong nước và ngoài nước đã giúp các hoàn cảnh vượt qua khó khăn, thay đổi số phận, hướng tới tương lai tươi sáng hơn.

Trên chặng đường 20 năm, Dân trí cũng đã kêu gọi, xây dựng được 126 công trình nhân ái. Trong đó, có 48 công trình là phòng học, điểm trường; 28 cầu dân sinh ở các địa phương vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn. 50 công trình nhà phao tại huyện Minh Hóa, Quảng Bình...

Trong năm học 2022-2023, Dân trí tổ chức trao 1.500 thẻ BHYT trị giá gần 1 tỷ đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ, Hậu Giang. Năm học 2023-2024, báo tiếp tục trao tặng 1.200 thẻ BHYT tại Cần Thơ.

Vào thời điểm cả nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, chương trình Nhân ái và tập thể báo đã triển khai 10 chiến dịch lớn thành công và có hiệu ứng rất tốt…

Tại buổi lễ, Tổng biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh gửi lời cảm ơn tới những tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã đồng hành với chương trình Nhân ái của báo trong suốt chặng đường đã qua.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà đã tặng hoa và kỷ niệm chương, tri ân nhà báo Phạm Huy Hoàn, nguyên Tổng biên tập báo Dân trí.

Bà Nguyễn Thị Hà cùng lãnh đạo báo Dân trí cũng trao kỷ niệm chương tri ân những cá nhân tiêu biểu đã đồng hành cùng chương trình suốt những năm qua.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh khẳng định chương trình Nhân ái sẽ tiếp tục trở thành cầu nối của những tấm lòng hảo tâm, doanh nghiệp với những hoàn cảnh khó khăn đang cần giúp đỡ trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Báo Dân trí vừa phát động Chương trình xây dựng 100 căn nhà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng lao động trên cả nước. Chương trình này được thực hiện theo chủ trương "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" của Chính phủ với mục tiêu tới năm 2025 xây dựng 400.000 ngôi nhà mới.

Sắp tới, Dân trí cũng sẽ thực hiện dự án tặng cột bóng rổ tại các điểm trường khó khăn ở vùng sâu, vùng xa và hướng dẫn kỹ năng chơi bóng. Tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam với mục tiêu trở thành kênh thông tin cung cấp những nội dung đa chiều về ESG (môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp).

Diễn đàn sẽ trở thành nơi doanh nghiệp có thể chia sẻ hành trình hướng tới phát triển bền vững và vinh danh những thành tựu đã đạt được.

Ngoài ra, Cuộc thi Yoga quốc tế tiếp tục được Dân trí triển khai trong năm nay, sau lần đầu tổ chức rất thành công năm 2023.

"Cuộc thi Yoga quốc tế là sự kiện nhằm lan tỏa những giá trị tích cực và gắn kết cộng đồng qua bộ môn Yoga, được tổ chức dành cho những người tập Yoga chuyên nghiệp và bán chuyên trên toàn thế giới, quy tụ những gương mặt nổi bật trong giới Yoga", ông Phạm Tuấn Anh thông tin về kế hoạch sắp tới.

Cũng tại sự kiện, chuyên trang Nhân ái của báo Dân trí chính thức ra mắt. Chuyên trang kế thừa nội dung sẵn có của Chuyên mục Tấm lòng nhân ái và được bổ sung thêm nhiều tính năng dựa trên nghiên cứu về nhu cầu và trải nghiệm người dùng nhằm giúp bạn đọc cập nhật nhanh chóng thông tin về các hoàn cảnh nhân ái cũng như sự chia sẻ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Chuyên trang Nhân ái sẽ thông tin, kết nối, tương tác với bạn đọc qua các mục Hoàn cảnh/Dự án cộng đồng, Nhịp cầu nhân ái, Vượt lên số phận. Với giao diện được thiết kế nổi bật cùng màu sắc tươi sáng (xanh và cam), chuyên trang giống như một trang nhật ký đẹp đẽ lưu giữ những câu chuyện ý nghĩa.

Các hoàn cảnh sẽ được theo sát, cập nhật sự thay đổi số phận, đời sống trên chuyên trang mới. Các dự án cũng được cập nhật liên tục tiến độ triển khai, thi công... Phần quyên góp được tích hợp thêm mã QR code, tạo thuận tiện cho bạn đọc, nhà hảo tâm ủng hộ.

Trong đêm gala, 5 bức tranh đã được đưa ra đấu giá, thu về tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Trong đó, bức tranh "Những câu chuyện nhỏ" của họa sĩ Nguyễn Minh (Minh Phố) được đấu giá 260 triệu đồng; tác phẩm "Mơ hoa" của họa sĩ Nguyễn Thế Hùng được đấu giá 250 triệu đồng.

Tác phẩm "Làng Cựa" của họa sĩ Chu Viết Cường được đấu giá 168 triệu đồng; tác phẩm "Sung túc bình an" của họa sĩ Khổng Đỗ Duy được bán với giá 150 triệu đồng, "Buổi sớm mùa xuân" của họa sĩ Nguyễn Xuân Hùng (Hùng Rô) được đấu giá 100 triệu đồng...

Trong quá trình đấu giá, đại diện Tập đoàn Kangaroo ủng hộ 250 triệu đồng và hoa hậu Ngọc Hân ủng hộ 50 triệu đồng.

Số tiền thu được từ phiên đấu giá (sau khi trả họa sĩ một phần theo thỏa thuận và chi phí vận hành, vận chuyển) sẽ được Dân trí thực hiện chương trình "Nhân ái 20 năm - 20 căn nhà nâng bước tương lai".

Dân trí sẽ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng lao động xây dựng nhà, xóa bỏ những căn nhà tạm bợ, dột nát. Các hoàn cảnh được hỗ trợ đều được lựa chọn kỹ lưỡng dựa trên xác nhận từ chính quyền địa phương.

Những phóng viên không quản ngại khó khăn

Tại sự kiện, ông Phạm Tuấn Anh cũng tri ân những phóng viên của báo Dân trí suốt những năm qua đã không quản ngại khó khăn, thực hiện những bài viết thấm đẫm lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội.

Đó là phóng viên Huỳnh Hải (thường trú tại Đồng bằng sông Cửu Long) viết bài kêu gọi giúp đỡ cho khoảng 70 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổng số tiền 15 năm qua trên 22 tỷ đồng.

Từ các nguồn đóng góp của bạn đọc, anh Huỳnh Hải phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức xây dựng, sửa chữa khoảng 30 căn nhà, vận động xây dựng cầu Dân trí.

Phóng viên Trung Thi (thường trú tại tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên) qua 7 năm đã kết nối, hỗ trợ cho 70 hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền bạn đọc giúp đỡ thông qua các bài viết khoảng 10 tỷ đồng

Anh Trung Thi cũng tham gia nhiều chương trình tiếp sức đồng bào Bình Định, Phú Yên sau trận lũ lịch sử; giúp đỡ nhiều tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện được tiếp tục đến giảng đường…

Lãnh đạo báo Dân trí tri ân, vinh danh những phóng viên có hoạt động tích cực trong chương trình Nhân ái (Ảnh: Thành Đông).

Phóng viên Hương Hồng (Hà Nội) thực hiện hơn 100 bài viết cho chuyên mục Nhân ái để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, với số tiền ủng hộ qua tài khoản của báo hơn 20 tỷ đồng mỗi năm.

Ngoài ra, chị Hương Hồng còn tiếp nhận và xử lý nhiều đơn thư, phản ánh xin hỗ trợ của bạn đọc. Qua các bài viết của chị, nhờ sự chung tay của bạn đọc Dân trí, rất nhiều hoàn cảnh đã được cứu sống, thay đổi số phận, vươn lên phát triển kinh tế.

Trong 18 năm làm việc, phóng viên Nguyễn Duy (Nguyễn Phê) đã kết nối với các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, các tổ chức ở Nghệ An xây dựng được nhiều công trình như cầu dân sinh, ký túc xá, phòng công vụ giáo viên, trường học, điểm trường mầm non... Chỉ riêng năm 2023, phóng viên Nguyễn Duy đã thực hiện 150 tin, bài viết về các hoàn cảnh nhân ái tại Nghệ An, kêu gọi đóng góp hơn 16 tỷ đồng.

Phụ trách địa bàn tỉnh Đắk Lắk, phóng viên Thúy Diễm đã phản ánh, thông qua bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ trên 40 hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo.

Đó chỉ là 5 trong số rất nhiều phóng viên của báo đang ngày đêm không ngại gian nan, vất vả, đến những nơi xa xôi, hiểm trở để ghi nhận, phản ánh về những hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo, kêu gọi những nhà hảo tâm, mạnh thường quân giúp đỡ kịp thời.

Dù ở Bắc, Trung, Nam, người làm báo Dân trí đều chung một nhịp đập, mục tiêu hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn.