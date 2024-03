Vợ nghèo khóc trước phòng hồi sức, xin bạn đọc cứu chồng nguy kịch vì bỏng

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khi tôi bước vào phòng bệnh của khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, được tận mắt chứng kiến người đàn ông 30 tuổi Ngân Văn Thuật (SN 1994, trú tại Chiềng Ken, Văn Bàn, Lào Cai) đang phải từng giây, từng phút giành giật mạng sống với tử thần.

Dù đang hôn mê sâu, nhưng dường như Thuật vẫn cảm nhận được sự đau đớn khủng khiếp đang hành hạ cơ thể mình. Mỗi khi dịch vàng từ những vết bỏng sâu tứa ra thấm đẫm lớp băng trắng khắp cơ thể, tôi lại thấy em khẽ rùng mình cựa quậy, lệ ứa ra từ đôi mắt nhắm nghiền.

Phòng cách ly đặc biệt yên ắng đến rợn người, chỉ có những tiếng tịch tịch, xè xè…, của những thiết bị y tế tối tân trợ giúp người đàn ông nghèo duy trì sự sống mong manh.

Là người trực tiếp điều trị cho Thuật, bác sĩ Ngô Tuấn Hưng, khoa Hồi sức tích cực cho biết: "Bệnh nhân Ngân Văn Thuật nhập viện ngày 6/3 do bỏng điện. Diện tích bỏng của bệnh nhân 28%, trong đó 13% độ sâu 3,4,5 ở mặt, cổ, thân, chi".

Bác sĩ Hưng cho biết thêm, hiện tại bệnh nhân đang sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp cấp tiến triển. Bệnh nhân đang được thở máy, lọc máu, sử dụng vận mạch, hồi sức tích cực…

Tay phải của bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt bỏ 1/3 cẳng tay, tay trái cũng đang bị nhiễm trùng hoại tử khó bảo tồn, khả năng phải phẫu thuật cắt bỏ cao.

"Bệnh nhân còn trẻ nên chúng tôi rất hy vọng em có thể vượt qua được. Tuy nhiên cuộc chiến sinh tử của bệnh nhân sẽ là một chặng đường dài chứ không phải ngày một, ngày hai nên rất mong bạn đọc Dân trí cùng chung tay giúp đỡ Thuật…", bác sĩ Hưng nói.

Trong giây phút hiếm hoi, ngắn ngủi được vào phòng bệnh thăm chồng, chị Lương Thị Lan (SN 2001) dường như không chịu nổi. Đôi chân Lan run run rồi khụy hẳn xuống sàn phòng bệnh lạnh lẽo, khi nhìn cảnh người chồng mắt nhắm nghiền, ngực đập phồng phồng theo từng nhịp máy thở.

Gương mặt thất thần, Lan lạc giọng: "Chồng ơi tỉnh lại nói chuyện với em đi. Hơn 10 ngày rồi, anh cứ nằm thế kia, em sợ lắm. Anh không tỉnh lại, mẹ con em biết trông cậy vào đâu!…", không nói hết câu, người vợ nghèo đưa tay che miệng để tiếng nấc không bật lên.

Trong nỗi đau đớn bao trùm, Lan thổn thức kể: Trưa 6/3, đứa con trai 3 tuổi không chịu ăn cơm chỉ với rau rừng và muối lạc. Thương con, anh Thuật mượn hàng xóm cần câu, rồi ra con suối ở đầu bản thả câu những mong kiếm được con cá tươi cho con cải thiện bữa ăn.

"Chồng em vác cần đi được một lúc thì có người hớt hải chạy vào báo anh ấy bị phóng điện cao thế. Tai em ù đi, hồn vía lên mây cả, chạy ra đến nơi thì thấy anh ấy nằm ngất xỉu bên bờ suối, quần áo mặt mũi cháy xém nhất là 2 ống tay áo vẫn đang bốc khói…", Lan nức nở nhớ lại.

Sau khi sơ cứu ở bệnh viện địa phương, Thuật lập tức được chuyển thẳng xuống Hà Nội ngay trong đêm. Lan chỉ kịp "giật nóng" hàng xóm được mấy triệu đồng rồi lên xe cấp cứu theo chồng.

Chiếc xe cứu thương chạy một mạch đưa người đàn ông trẻ tuổi tới thẳng phòng cấp cứu của Bệnh viện Bỏng quốc gia. Để giữ tính mạng Thuật, các bác sĩ đã phải tiến hành ca phẫu thuật cắt bỏ 1/3 cẳng tay phải đã hoại tử nghiêm trọng do bỏng điện sâu.

Sau 10 ngày điều trị tích cực, nhờ sự nỗ lực của các y bác sĩ và sự hỗ trợ của thiết bị y tế hiện đại, người đàn ông 30 tuổi đã tạm giữ lại được mạng sống. Nhưng với nhiều vết bỏng sâu hoại tử nguy cơ nhiễm trùng hiện hữu, khiến cho thần chết luôn "rình rập", có thể đưa người đàn ông trụ cột gia đình này đi bất cứ khi nào.

Lường Thị Lan cho biết, gia đình em sinh sống ở vùng cao khó khăn bậc nhất của tỉnh miền núi Lào Cai, nên trong nhà chẳng bao giờ dư được 1 đồng. Hiện gia đình 5 nhân khẩu tá túc trong căn nhà sàn lợp lá cọ đã quá cũ nát, chật vật chạy ăn từng bữa.

Khi lao động chính trong nhà gặp nạn "thập tử nhất sinh", gia đình vốn đã khốn khó này lập tức rơi vào cơn cùng quẫn không lối thoát.

"Bác sĩ nói, chồng em vẫn còn hy vọng. Hơn 10 ngày qua chỗ nào vay được em cũng đã hỏi vay rồi. Họ hàng ở bản ai cũng nghèo, em biết phải làm thế nào để cứu chồng em đây!...", người vợ nghèo đưa 2 tay ôm mặt khóc nấc.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5154 xin gửi về:

1. Lương Thị Lan (vợ bệnh nhân Ngân Văn Thuật)

Địa chỉ: Chiềng Ken, Văn Bàn, Lào Cai

ĐT: 0365642837

Hiện bệnh nhân Thuật đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bỏng Quốc gia.

