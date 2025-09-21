Vợ chồng nghèo, bệnh tật, thoát cảnh sống trong lô cốt cũ

Sau hơn 50 ngày thi công, ngôi nhà Nhân ái dành tặng vợ chồng ông Đoàn Văn Thanh và bà Nguyễn Thị Lan (cùng 70 tuổi, trú tổ dân phố An Truyền, phường Mỹ Thượng, thành phố Huế), đã hoàn thành và được bàn giao. Ngôi nhà mới giúp gia đình thoát khỏi cảnh sống tạm bợ trong công trình phụ của dòng họ và lô cốt cũ.

Ngôi nhà Nhân ái này được xây dựng nhờ sự chung tay của bạn đọc báo Dân trí, với tổng số tiền gần 169 triệu đồng. Công ty TNHH MTV Xây dựng Công nghiệp Phan Nguyễn (thành phố Huế) hỗ trợ toàn bộ quá trình thi công và hoàn thiện.

Lãnh đạo địa phương và doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng, trao chìa khóa nhà cho vợ chồng ông Đoàn Văn Thanh (Ảnh: Vi Thảo).

Trong ngày nhận nhà mới, bà Lan đã dắt tay người chồng mù đi thăm từng góc nhỏ, "thuyết minh" về nơi ở mà họ đã mơ ước gần trọn đời người.

Vợ chồng ông Đoàn Văn Thanh và bà Nguyễn Thị Lan là nhân vật trong bài viết “Chồng mù, vợ suy tim ở trong lô cốt cũ gần nửa đời người”, đăng tải trên báo Dân trí.

Ông Thanh sinh ra trong một gia đình nghèo khó, đông con tại vùng quê ven đầm Chuồn, tổ dân phố An Truyền. Ông và anh trai ruột đều bị mù bẩm sinh. Cha mẹ ông thuộc diện bần ngư, quanh năm chèo ghe mò cua, bắt cá kiếm sống, không có cả mảnh đất cắm dùi.

Phóng viên Dân trí và lãnh đạo phường Mỹ Thượng chúc mừng gia đình ông Thanh có nhà ở mới (Ảnh: Nguyễn Vinh).

Thời trai trẻ, ông Thanh may mắn được người quen truyền dạy cách chơi đàn cò. Trong những chuyến ôm đàn đi hát rong qua vùng bến nước Vỹ Dạ, thành phố Huế, ông quen bà Lan.

Gần 40 năm trước, hai ông bà nên duyên vợ chồng, dắt nhau về ở trong lô cốt cũ do Pháp xây dựng bên bờ đầm Chuồn, tại làng An Truyền, xã Phú An (nay là tổ dân phố An Truyền, phường Mỹ Thượng).

Cách đây hơn 10 năm, bà con dòng họ đã cho vợ chồng ông Thanh tá túc trong căn nhà phụ (hay còn gọi là nhà soạn lễ) của nhà thờ họ, ngay cạnh lô cốt cũ mà hai phận đời nghèo khổ đã xem như “tổ ấm”.

Năm 2022, chính quyền địa phương đã hỗ trợ cấp 6 lô đất cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chưa có đất ở, trong đó có gia đình ông Thanh. Tuy nhiên, do điều kiện khó khăn và bệnh tật, gia đình ông Thanh không có khả năng xây dựng nhà ở, vẫn phải sống tạm trong lô cốt cũ và nhà phụ của nhà thờ họ trong làng.

Ngôi nhà Nhân ái của vợ chồng ông Đoàn Văn Thanh (Ảnh: Vi Thảo).

“Ngày hôm nay, cầm trên tay chìa khóa cửa nhà mà tôi vẫn nghĩ là giấc mơ. Cám ơn báo Dân trí, quý bạn đọc và các nhà hảo tâm đã giúp gia đình tôi có được nơi ở mang tên chính mình”, ông Thanh xúc động chia sẻ.

Trong ngày vui của gia đình, vợ chồng ông Thanh còn nhận được những món quà ý nghĩa từ Hội Người mù thành phố Huế và các nhà hảo tâm.

Đại diện Công ty TNHH MTV Xây dựng Công nghiệp Phan Nguyễn cho biết, sẽ tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện phần sân trước nhà và sơn tường để đảm bảo mỹ quan. Doanh nghiệp cũng cam kết đồng hành trong các chương trình giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn.

Niềm vui của ông Thanh khi nhận nhà mới (Ảnh: Vi Thảo).

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Đoàn Văn Sỹ, Chủ tịch UBND phường Mỹ Thượng, gửi lời cám ơn đến báo Dân trí và các mạnh thường quân đã giúp đỡ cho bà con nghèo của phường.

“Chúc quý báo và mọi người luôn thành công, tiếp tục đồng hành giúp đỡ thêm cho những trường hợp bà con nghèo khác nữa”, ông Sỹ nói.