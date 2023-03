Vợ chồng nghèo bất lực nhìn con trai lớp 12 đối mặt với cái chết

Vừa bước sang tuổi 18, đang học lớp 12, Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An), em Hồ Huy Cương (SN 2005, trú xóm 2, xã Quỳnh Thanh) bất ngờ bị đột quỵ. Chứng kiến hình ảnh cậu học trò nằm bất động trên giường với chằng chịt dây chuyền cắm vào miệng khiến nhiều người xót xa, thương cảm.

Trải qua mấy đêm mất ngủ khiến quầng mắt của anh Lê Hữu Khoa (SN 1977, bố em Cương) và chị Lê Thị Tiến (SN 1982) đen sạm, đôi mắt đờ đẫn nhìn trong vô vọng. Họ không ngờ rằng cậu con trai vốn khỏe mạnh bỗng nhiên bị đột quỵ.

Ông Lê Hữu Khoa nói trong nước mắt: "Cương là con đầu, hiện cháu đang học lớp 12. Do hoàn cảnh gia đình nghèo khổ, mỗi khi không đi học nó lại phụ giúp bố mẹ làm nông. Những ngày cuối tuần nó còn theo tôi đi phụ hồ kiếm tiền ăn học. Vậy mà, giờ đây nó chỉ nằm một chỗ thế này…".

Ông Khoa cho biết, vào sáng 11/3, Cương kêu đau đầu nên mẹ đi lấy thuốc cảm về uống. Tuy nhiên, cơn đau ở vùng thái dương của Cương vẫn không thuyên giảm. Chiều cùng ngày, Cương xuất hiện co giật toàn thân, hôn mê, được gia đình cấp tốc đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An, rồi chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Qua chụp chiếu, các bác sĩ chẩn đoán Cương bị xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình lớn động mạch cảnh trong phải. Cương được đưa đến Trung tâm đột quỵ của Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê, thở máy…

"Ngày con bị bệnh, vợ chồng tôi không có đồng bạc nào nên phải đi vay nóng hơn 20 triệu đồng để đưa con đi bệnh viện. Phía bệnh viện nói phải phẫu thuật thì may ra mới cứu sống được con. Sau mấy ngày điều trị, tiền hết, gia đình không biết xoay xở ra sao nên chúng tôi đành xin bệnh viện cho con về nhà. Thương con lắm nhưng không biết xoay xở thế nào cả", ông Khoa nghẹn ngào nhìn đứa con đang nằm trên giường chia sẻ.

Nghe tin Cương bị đột quỵ, gia đình phải đưa về nhà vì không có tiền chữa bệnh, rất đông bà con lối xóm ở xã Quỳnh Thanh đã đến thăm hỏi, động viên. Tuy nhiên, vì ở quê còn khó khăn nên cũng chẳng giúp được gì nhiều.

Ngồi túc trực bên con trai, ông Khoa không khỏi xót xa nói: "Nhìn con giờ nằm chờ chết như vậy, gia đình tôi không đành lòng chút nào. Giờ gia đình tôi đã khánh kiệt rồi, tôi khẩn cầu mọi người thương tình giúp đỡ con tôi để nó có cơ hội được đến bệnh viện điều trị tiếp…".

Ông Trần Văn Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thanh cho biết, gia cảnh ông Khoa hiện rất vất vả và không biết nỗi đau ấy kéo đến bao giờ. Chính quyền địa phương, bà con hàng xóm đã động viên, hỗ trợ nhưng cũng không thấm vào đâu so với những khó khăn, vất vả mà gia đình đang trải qua.

Gia đình ông Khoa có 7 người con, Cương là con trai đầu. Sau Cương còn 6 đứa em nhỏ, em út mới 3 tháng tuổi.

"Mẹ Cương mới sinh em bé được 3 tháng nên hầu như không làm được gì, chủ yếu quanh quẩn trong nhà. Những năm trước, vợ anh Khoa chủ yếu làm đồng ruộng, hôm nào rảnh rỗi thì bắt thêm con ốc, con cua đồng bán lấy tiền lo cho gia đình. Hoàn cảnh anh chị rất khó khăn, vất vả. Các con đang tuổi ăn, tuổi học, trong khi kinh tế gia đình khó khăn nên cuộc sống rất túng thiếu", ông Trần Văn Trung cho biết.

