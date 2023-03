Nỗi đau người chồng trẻ bên 3 chiếc quan tài của vợ và 2 con

Tang thương bao trùm xóm nhỏ

Sáng 7/3, hàng trăm người là thân nhân trong gia đình, họ hàng, bà con lối xóm tiễn đưa 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Hồng (26 tuổi, trú xóm Bùi Hạ, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) - nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào sáng 6/3, về nơi an nghỉ cuối cùng.

Di ảnh mẹ con chị Hồng cùng 3 chiếc quan tài lần lượt được đưa ra khỏi nhà, người thân theo sát bên cạnh gào khóc, gọi tên các nạn nhân xấu số. Áo tang phủ trắng cả một đoạn đường dài. Chưa bao giờ vùng quê vốn bình yên này phải chứng kiến cảnh đau lòng đến thế.

Khi đến địa phận xóm 9B (xã Hưng Trung), chiếc xe chở 4 mẹ con bị chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng do tài xế Nguyễn Duy Quân (37 tuổi, trú xã Nghi Công, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) điều khiển đâm từ phía sau và đẩy đi một đoạn dài khoảng 36m.

Cùng lúc mất cả vợ lẫn 2 con là cú sốc quá lớn khiến anh Hoàng Văn Tâm (32 tuổi) ngã gục. Đến giờ, người đàn ông này vẫn không tin những gì xảy ra là sự thật. Anh vẫn mong đây chỉ là cơn ác mộng. Đã 3 ngày nay, anh ngồi gục bên di ảnh vợ con.

"Vợ ơi, anh về rồi đây. Bố về rồi các con ơi. Sao lại bỏ anh, bỏ bố mà đi thế này", anh Tâm giọng nghẹn đắng nói đứt đoạn.

Giây phút tiễn vợ con về nơi an nghỉ cuối cùng, anh Tâm lần lượt ôm những cỗ quan tài lần cuối. Anh gào khóc thảm thiết, hai dòng nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt đờ đẫn.

Anh Tâm và chị Hồng cưới nhau năm 2013 và có với nhau 3 đứa con (2 trai, 1 gái). Anh Tâm từng có thời gian đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Chị Hồng ở nhà vừa chăm 3 con nhỏ vừa lo việc đồng áng.

Năm 2022, anh Tâm về quê rồi xin làm công nhân cho một công ty ở Hải Dương. Thế nhưng, vừa xa vợ con chưa được bao lâu thì tai họa ập xuống.

"Nghe tin vợ con mất vì tai nạn, Tâm đi không vững, được công ty cử đồng nghiệp đưa về nhà để gặp vợ con lần cuối. Ngôi nhà này trước đây lúc nào cũng ngập tràn tiếng nói cười của đám trẻ, giờ chỉ còn lại 2 bố con, không biết sẽ như thế nào đây.

Thằng bé may mắn sống sót sau vụ tai nạn thì mới 5 tuổi. Nó chứng kiến cảnh mẹ và anh, chị ra đi. Những hình ảnh ấy sẽ ám ảnh nó đến bao giờ. Rồi biết trả lời sao khi hàng ngày nó nhớ, bắt dẫn đi tìm mẹ và anh, chị nó đây… Mới hôm qua thôi, mẹ nó chở 3 đứa đi học buổi sáng đều chào ông, tươi cười lắm, thế mà chỉ trong chốc lát...", ông Hoàng Văn Thành (SN 1966, bố anh Tâm) nghẹn ngào.

Nỗi đau người ở lại

Ngày đưa tang, dòng người đứng lặng ở nghĩa trang, bên 3 ngôi mộ vừa đắp của mẹ con chị Hồng. Tiếng gào khóc gọi tên con, cháu của người thân, tiếng trống, nhạc đám ma đan xen nghe bi ai, não nề. Anh Tâm quỳ gục bên 3 nấm mộ, gọi "vợ ơi, con ơi…", những tiếng gọi đứt quãng theo tiếng nấc nghẹn ngào của người đàn ông bất hạnh.

Nỗi đau mất con gái lẫn 2 cháu ngoại như vắt kiệt sức bà Phan Thị Diệu (51 tuổi, mẹ ruột chị Hồng). Bà được mọi người thay nhau dìu suốt đoạn đường dài tiễn đưa con, cháu về nơi chín suối.

"Con ơi, 2 cháu của bà ơi, dậy mà về với mẹ, với bà đi, đừng nằm như vậy lạnh lẽo lắm. Sao lại bỏ mẹ, bà mà đi thế này. Ông trời ơi, con tôi còn quá trẻ, cháu tôi còn nhỏ dại, sao lại đau đớn thế này. Con ơi, cháu ơi…", bà Diệu tuyệt vọng.

Ông Nguyễn Hữu Thường, Trưởng xóm Bùi Hạ, xã Hưng Trung, chia sẻ: "Chưa bao giờ làng tôi phải chứng kiến một đám tang đông người mà bi thương, xót xa như thế này. Tại địa phương, vợ chồng chị Hồng được tiếng hiền lành, sống hòa đồng, vui vẻ với bà con lối xóm.

Dù chồng làm ăn xa, 3 đứa con nhỏ nhưng mọi hoạt động thôn xóm hay xã hội, chị Hồng đều nhiệt tình tham gia. 3 đứa con rất ngoan và lễ phép, vậy mà… Chỉ mong anh Tâm sớm vượt qua nghịch cảnh đau thương để làm chỗ dựa cho đứa con còn lại".

Theo ông Thường, bé Hoàng Văn Tr. (5 tuổi) bị thương ở đầu, đã được phẫu thuật và đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Cháu bé chưa biết mẹ và anh, chị đã qua đời.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Bá Trường - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên xác nhận, hoàn cảnh anh Tâm là khó khăn và xã đang vận động, quyên góp để giúp đỡ gia đình. Các cơ quan, ban, ngành, địa phương đã hỗ trợ bước đầu đối với gia đình anh Tâm.

"Sau khi xảy ra sự việc, địa phương chúng tôi đã hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình để chia sẻ, động viên hai bố con anh Tâm vượt qua nỗi đau này. Chiều 8/3, chính quyền địa phương chúng tôi sẽ phát động cán bộ, công chức, toàn dân chia sẻ với gia đình anh Tâm. Gia đình anh Tâm cũng khá khó khăn. Hai vợ chồng anh Tâm gom góp, xây dựng cái nhà tàm tạm, thì nay xảy ra sự việc đau lòng này", ông Nguyễn Bá Trường, chia sẻ.

