"Tử thần hỏi thăm", không dám vay tiền chữa trị vì lo vợ con nợ nần

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2025, dòng người tất bật ngược xuôi chuẩn bị đón niềm vui sum họp. Còn tại căn nhà xiêu vẹo nằm trong con ngõ nhỏ cạnh bờ đê xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), gia đình anh Tôn Đức Thắng (SN 1986) đang sống trong tình cảnh éo le.

Anh Thắng mang trong mình căn bệnh ung thư máu nhiều năm nay, vợ nghề nghiệp không ổn định, 2 con đang tuổi ăn học khiến kinh tế gia đình kiệt quệ.

Giọng yếu ớt, anh Thắng tâm sự, anh sinh ra trong gia đình khó khăn, bố mẹ mất sớm. Khi đang học lớp 10, anh phải nghỉ giữa chừng, xin chủ tàu ở địa phương làm thuyền viên ra khơi đánh bắt cá mưu sinh. Năm 21 tuổi, anh vào miền Nam làm công nhân.

Đến 2012, anh gặp chị Trần Thị Giang (SN 1987), công nhân sinh sống trong xóm trọ và cùng quê Hà Tĩnh. Chị Giang hoàn cảnh gia đình ở quê cũng khó khăn nên họ đồng cảm. Anh chị nên duyên vợ chồng sau đám cưới nhỏ.

Năm 2013, vợ chồng anh chị đón con trai đầu lòng, 2 năm sau có thêm con gái út. Gia đình họ ở trong phòng trọ, cuộc sống vất vả nhưng 2 con nhỏ luôn là động lực cố gắng.

Khi các con biết đi, biết nói, anh Thắng có biểu hiện chóng mặt, mệt mỏi. Nhưng anh chẳng bận tâm, chỉ nghĩ do mình làm việc quá sức rồi tiếp tục gồng gánh mưu sinh.

Đến tháng 4/2020, công ty tổ chức khám định kỳ cho nhân viên, anh Thắng được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư và khuyên đi bệnh viện càng nhanh càng tốt.

"Tôi lập tức đến Bệnh viện Chợ Rẫy để xét nghiệm và được kết luận mắc bệnh ung thư máu. Cầm tờ giấy kết quả, tôi bàng hoàng, rụng rời chân tay. Nghĩ đến vợ trẻ, con thơ, tôi càng đau đớn", anh Thắng tâm sự.

Dẫu vậy, người đàn ông này nhanh chóng lấy lại tinh thần, tìm cách điều trị và hy vọng vào phép màu. Thời kỳ đầu của bệnh, anh Thắng nghỉ hẳn công việc, uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, đồng lương của một mình chị Giang nơi đất khách không đủ trang trải sinh hoạt và tiền thuốc thang cho chồng. Cả gia đình nhỏ dắt díu nhau về quê.

Họ sống trong căn nhà dột nát của người chú anh Thắng cho mượn. Hiện nay, con trai đầu của anh chị học lớp 6, còn con gái út học lớp 4.

Gia đình 4 người sống trong sự đùm bọc, thương yêu của họ hàng, làng xóm. Anh Thắng thường đi điều trị định kỳ tại bệnh viện ở Hà Nội. Mỗi lần như vậy, vợ anh đi cùng chăm sóc chồng.

Còn ngày bình thường, chị sửa quần áo thuê cho một cửa hàng để kiếm tiền mua gạo, thức ăn.

Cách đây 2 tháng, anh Thắng đi khám, bác sĩ kết luận bệnh tình chuyển biến xấu, cần điều trị hóa chất để kéo dài sự sống. Mỗi lần như vậy, anh Thắng phải nhập viện hơn 1 tháng và dùng thuốc ngoài danh mục bảo hiểm.

"Thời gian qua, gia đình tôi đã làm phiền nhiều người, được chính quyền, họ hàng, bà con lối xóm quyên góp, hỗ trợ. Chúng tôi cũng vay mượn một số tiền khá nhiều.

Trong thâm tâm, tôi vẫn muốn kéo dài sự sống để làm chỗ dựa tinh thần, dạy bảo các con khôn lớn. Nhưng bây giờ, tôi lo lắng sau này vợ con sẽ lâm cảnh nợ nần nên khuyên vợ đừng cố gắng vay mượn nữa", anh Thắng tâm sự.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng, xác nhận gia đình anh Tôn Đức Thắng thuộc diện hộ nghèo tại địa phương. Anh Thắng mắc bệnh hiểm nghèo, vợ ốm đau, 2 con tuổi ăn học.

"Chúng tôi đã phát động các tổ chức, cá nhân, bà con nhân dân hỗ trợ gia đình anh Thắng. Tuy nhiên, bệnh tình của anh ngày một trở nặng, kinh phí điều trị lớn. Rất mong, bạn đọc báo Dân trí sẽ cùng chung tay giúp đỡ thêm cho gia đình anh Thắng", ông Hùng bày tỏ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5448 xin gửi về:

1. Anh Tôn Đức Thắng

Địa chỉ: Thôn Hải Nam, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0986612415

Số tài khoản: 106867986585, Ngân hàng Vietinbank, chủ tài khoản Tôn Đức Thắng.

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội.

Tel: 024.3.7366.491/ Fax: 024.3.7366.490.

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(Nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5448)

* Tài khoản VNĐ tại VietcomBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietcomBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269