Bé gái 10 tuổi mắc ung thư: "Bao giờ con mới khỏi bệnh và được đi học?"

Ngày đầu tháng 1, bé Hoàng Gia Hân (10 tuổi, ở thôn Liên Vinh, xã Thạch Đài, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) được các bác sĩ cho về nghỉ ngơi sau quá trình điều trị bệnh ung thư.

Trong căn nhà cấp 4, Gia Hân nằm trên giường với ánh mắt buồn bã, cơ thể suy nhược. Thi thoảng, bé gái lại đưa những quyển sách giáo khoa lớp 4 còn thơm mùi giấy mới ra đọc.

Khi mẹ mang cháo vào cho ăn, Gia Hân hỏi: "Mẹ ơi, bao giờ con mới khỏi bệnh và được đi học như các bạn?".

Nghe câu hỏi hồn nhiên của con, trái tim chị Võ Thị Luyến (38 tuổi) như bị bóp nghẹt. Người mẹ chỉ biết kìm nén nước mắt, ôm và động viên con.

Chị Luyến kể, tháng 4/2023, khi Gia Hân đang học lớp 3 thì có những biểu hiện bất thường về sức khỏe. Vợ chồng chị Luyến vội đưa con đến bệnh viện thăm khám.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, vợ chồng chị cũng không thể ngờ rằng con gái mắc ung thư thận khi mới 8 tuổi. Sau khi chuyển ra bệnh viện ở Hà Nội, Gia Hân được bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ khối u và thận trái.

Ca mổ thành công, Gia Hân được về nhà đi học, thầy cô nhận xét là học sinh chăm ngoan, học giỏi. Vợ chồng chị Luyến mừng thầm, nghĩ sóng gió với gia đình đã qua đi, con gái sẽ dược đến trường như các bạn cùng trang lứa.

Đến tháng 7/2024, gia đình nhỏ lại một lần nữa đón nhận tin dữ. Gia Hân có biểu hiện chán ăn, kèm những cơn đau bụng dữ dội, sức khỏe giảm sút. Bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương Huế kiểm tra, phát hiện bệnh nhi bị tái phát hạch chèn giữa động mạch chủ và lá lách.

3 tháng sau, bác sĩ lấy mẫu bệnh phẩm gửi sang nước ngoài xét nghiệm, kết quả cho thấy, Gia Hân đang mắc ung thư di căn thuộc nhóm tế bào hiếm.

Với căn bệnh này, bệnh nhi phải trải qua một quá trình dài điều trị với chi phí tốn kém. Trước mắt, bé phải dùng thử thuốc ngoài danh mục bảo hiểm với giá đắt đỏ.

Từ ngày con gái mắc bệnh, chị Luyến không làm được gì. Anh Hoàng Anh Tuấn (38 tuổi, chồng chị Luyến) cũng gác lại công việc cơ khí ở công ty để đồng hành cùng vợ con.

"Cháu ham học nhưng phải gián đoạn vì bệnh hiểm nghèo đeo bám. Lớp 4, cháu chỉ dự được buổi khai giảng rồi đi điều trị liên tục. Buổi đêm con gái đau, không thể duỗi thẳng chân ngủ, một mình vợ rất vất vả. Tôi là lao động chính nhưng buộc lòng phải nghỉ việc để cùng vợ đi chăm sóc con", anh Tuấn nói.

Gia đình anh Tuấn chưa có nhà riêng, đang sống cùng ông bà nội của bé Gia Hân. Mỗi lần đưa Gia Hân đi bệnh viện, anh chị gửi gắm con trai cả đang học lớp 6 cho ông bà nội 70 tuổi.

Gần 2 năm cùng con chiến đấu với bệnh ung thư, số tiền dành dụm bao năm của vợ chồng anh Tuấn cạn kiệt. Mỗi lần con rời nhà đến bệnh viện, vợ chồng lại đi vay mượn khắp nơi.

"Bệnh của cháu còn phải điều trị rất lâu dài. Chúng tôi rơi vào hoàn cảnh bế tắc, giờ không biết bấu víu vào đâu", anh Tuấn ngậm ngùi.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trương Quốc Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Đài xác nhận, vợ chồng anh Tuấn, chị Luyến có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

"2 năm nay, cháu Gia Hân mắc bệnh ung thư. Anh Tuấn, chị Luyến phải nghỉ việc để tập trung thời gian vào bệnh viện chăm sóc cho con. Thay mặt gia đình, chúng tôi mong bạn đọc của quý báo, các nhà hảo tâm sẻ chia, giúp đỡ để bé Gia Hân có kinh phí điều trị bệnh", ông Hoàng nói.

