Trao hơn 150 triệu đồng tới người phụ nữ đơn thân bị đủ thứ bệnh

Ngày 16/9, đại diện báo Dân trí cùng chính quyền địa phương đã đến thăm và trao biển biểu trưng số tiền 152.417.165 đồng do bạn đọc ủng hộ đến bà Dương Thị Định (54 tuổi), trú tại thôn Thượng, xã Nga Thắng, tỉnh Thanh Hóa. Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển tới tài khoản cá nhân của bà Định.

Bà Dương Thị Định là nhân vật trong bài viết “Người phụ nữ đơn thân bị bệnh tật hành hạ, không có tiền đến viện”.

Chồng bà Định bỏ đi biệt tích, không liên lạc nhiều năm. Bà đang sống cùng con trai là Bùi Trọng Kiên (19 tuổi). Dù ở tuổi thanh niên, trai tráng nhưng Kiên không được nhanh nhẹn, không biết làm việc nên cứ quanh quẩn ở nhà.

Ông Lê Thế Cường, Phó Phòng Văn hóa - Xã hội xã Nga Thắng trao biển biểu trưng số tiền bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ đến bà Định (Ảnh: Hạnh Linh).

Nhiều năm nay, bà Định phải chống chọi với hàng loạt căn bệnh như rối loạn tiền đình, liệt 2 chân, đái tháo đường, hội chứng Cushing (rối loạn nội tiết). Các bệnh này đã biến chứng nặng, khiến cơ thể bà phù nề và lở loét.

Sau nhiều năm chạy chữa, bà phải vay mượn ngân hàng hơn 150 triệu đồng. Đầu năm nay, những cơn đau tiếp tục kéo dài, song vì không có tiền, người phụ nữ tội nghiệp không dám đến viện khám.

Đón nhận món quà lớn từ bạn đọc báo Dân trí, bà Định xúc động, nói: “Số tiền này không chỉ giúp tôi có thêm kinh phí để tiếp tục chữa bệnh mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp tôi thêm nghị lực vượt qua khó khăn. Tôi thực sự biết ơn bạn đọc báo Dân trí rất nhiều”.

Sức khỏe bà Định đã được cải thiện sau khi có tiền đến viện điều trị (Ảnh: Hạnh Linh).

Theo bà Định, nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc, bà đã trả bớt nợ ngân hàng, số tiền còn lại bà để mua thuốc, trang trải sinh hoạt hàng ngày.

Ông Lê Thế Cường, Phó Phòng Văn hóa - Xã hội xã Nga Thắng gửi lời cảm ơn đến Ban biên tập, các phóng viên, đặc biệt là bạn đọc báo Dân trí quan tâm, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã trong thời gian qua.

“Tôi hy vọng, gia đình chi tiêu số tiền một cách hợp lý, đúng mục đích để vừa có điều kiện chữa bệnh, vừa ổn định cuộc sống lâu dài”, ông Cường chia sẻ, đồng thời cũng mong bà Định giữ gìn sức khỏe, sớm vượt qua khó khăn.