Người ông cùng cực bên cháu nội trong "cuộc chiến sinh tử"

Trên giường bệnh, cậu bé Tòng Gia Khánh (SN 2018, ở bản Hua Ná, xã Mường Lạn, tỉnh Điện Biên) đang phải gồng mình chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Bé Khánh chưa một ngày được cắp sách đến trường đã phải đối diện với bệnh ung thư máu ác tính.

Hình ảnh cậu bé xanh xao, mái đầu trọc lốc vì hóa chất, ngước đôi mắt u buồn lên hỏi ông nội: “Ông ơi, bao giờ cháu được về nhà?”, khiến ai chứng kiến cũng quặn thắt ruột gan.

Tháng 8/2024, Gia Khánh liên tục sốt cao, da xanh tái, mệt lả, ăn uống kém, nôn nhiều... Ban đầu, gia đình chỉ nghĩ là ốm thông thường nên đưa bé đến trạm y tế xã, rồi bệnh viện tỉnh. Nhưng bệnh tình của Khánh không thuyên giảm, thậm chí ngày một nặng.

Bệnh nhi Tòng Gia Khánh mệt mỏi sau đợt truyền hóa chất (Ảnh: Tùng Dương).

Khi đưa cháu nội xuống bệnh viện ở Hà Nội khám, ông Tòng Văn Mỹ (SN 1965) chết lặng khi nghe bác sĩ thông báo Khánh mắc bệnh bạch cầu dạng nguyên bào lympho cấp (ALL) - một loại ung thư máu ác tính hiếm gặp, phải điều trị kéo dài với chi phí vô cùng tốn kém.

“Nhận tin dữ, tôi ngã quỵ. Thằng bé khỏe mạnh, hiền ngoan, chuẩn bị vào lớp 1, sao số phận lại nghiệt ngã đến thế?”, ông Mỹ nghẹn ngào nhớ lại khoảnh khắc biết cháu nội mắc bệnh hiểm nghèo.

Từ ngày đó, cuộc sống của Khánh gắn liền với bệnh viện, với những đợt hóa trị, truyền máu, truyền tiểu cầu và những cơn sốt triền miên... Cậu bé dần tập quen với kim tiêm, chai dịch, mùi thuốc sát trùng.

Mỗi khi đỡ mệt sau những lần truyền thuốc, Gia Khánh lại buồn rầu hỏi ông nội: “Ông ơi, bao giờ cháu được khỏi bệnh để về nhà đi học với các bạn?”. Câu hỏi ngây thơ ấy như nhát dao cứa vào trái tim người ông già yếu.

Theo chia sẻ của gia đình, bác sĩ cho biết, Gia Khánh đáp ứng khá tốt với phác đồ điều trị. Tuy nhiên, để duy trì kết quả, cháu cần điều trị lâu dài và liên tục.

Trở lại bản Hua Ná, phóng viên Dân trí thấy rõ hoàn cảnh khó khăn của gia đình bé Khánh. Gia đình ở trong ngôi nhà sàn xiêu vẹo, dột nát, không có tài sản gì đáng giá ngoài tấm phản cũ làm giường và vài cái chăn đã sờn.

Ông Tòng Văn Mỹ (SN 1965) cùng cháu nội Gia Khánh trước ngôi nhà cũ kỹ, xuống cấp (Ảnh: Tùng Dương).

Bà Quàng Thị Phương (SN 1965, bà nội của Khánh) buồn bã cho biết: “Bố mẹ cháu ly hôn cách đây 4 năm, từ đó ông bà là chỗ dựa chính. Bố cháu đi làm thuê ở xa, thu nhập bấp bênh. Cháu Khánh mắc bệnh, chúng tôi chẳng làm được gì, chỉ chạy vạy chăm cháu”.

Hơn 1 năm qua, vợ chồng bà Phương phải gác lại công việc đồng áng, dành thời gian chăm sóc cháu. Mỗi tháng, ông nội đưa cháu vượt hơn 400km từ Điện Biên xuống Hà Nội điều trị. Chi phí đi lại, ăn ở và thuốc men ngoài danh mục Bảo hiểm y tế đã hết gần 200 triệu đồng.

“Những nơi có thể vay mượn, tôi đã vay cả rồi, giờ chẳng còn biết trông cậy vào đâu nữa. Nếu dừng điều trị, tính mạng của cháu sẽ bị đe dọa”, ông Mỹ nghẹn giọng.

Ông bà nội già yếu không biết xoay xở đâu ra tiền để cứu cháu (Ảnh: Tùng Dương).

Ông Vương Đình Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mường Lạn xác nhận: “Gia đình ông Tòng Văn Mỹ là hộ nghèo đặc biệt khó khăn của xã. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ cộng đồng để cháu Khánh có cơ hội sống và học tập như các bạn cùng trang lứa”.

Bé Khánh vẫn hàng ngày ao ước được đến trường, vui đùa cùng bạn bè. Thế nhưng, ước mơ giản dị ấy lại trở nên mong manh trước căn bệnh quái ác và chi phí điều trị vượt quá khả năng của gia đình.

Mỗi tấm lòng nhân ái, mỗi sự sẻ chia của bạn đọc gần xa sẽ là điểm tựa tinh thần, nguồn sức mạnh để ông bà nội có thêm nghị lực để đồng hành cùng Khánh trên chặng đường gian nan phía trước.